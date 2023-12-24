"Это позволит Путину выиграть": Боррель испугался победы России в украинском конфликте - 24.12.2023 Украина.ру
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"Это позволит Путину выиграть": Боррель испугался победы России в украинском конфликте
"Это позволит Путину выиграть": Боррель испугался победы России в украинском конфликте - 24.12.2023 Украина.ру
"Это позволит Путину выиграть": Боррель испугался победы России в украинском конфликте
Если Евросоюз не мобилизует все возможности, то Россия победит в конфликте, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель в интервью The Guardian
2023-12-24T17:18
2023-12-24T17:19
новости
европа
евросоюз
жозеп боррель
украина
россия
конфликт
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Он назвал Россию великой державой, которая якобы угрожает европейской дипломатии."Важно то, что мы можем сделать, чтобы Россия не выиграла в войне. Что мы готовы сделать? Действительно ли мы готовы сделать все, что потребуется? Вот вопрос, который мы должны задать себе", — подчеркнул Боррель.Ранее дипломат уже высказывал опасения, что без иностранной помощи конфликт на Украине закончится очень быстро. А на днях пожаловался на то, что не все страны Евросоюза видят в России "стратегическую угрозу", как бы он ни старался их в этом убедить.
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новости, европа, евросоюз, жозеп боррель, украина, россия, конфликт
Новости, Европа, Евросоюз, Жозеп Боррель, Украина, Россия, конфликт

"Это позволит Путину выиграть": Боррель испугался победы России в украинском конфликте

17:18 24.12.2023 (обновлено: 17:19 24.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Если Евросоюз не мобилизует все возможности, то Россия победит в конфликте, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель в интервью The Guardian
"Если мы быстро не изменим курс, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину выиграть войну на Украине", — заявил Боррель.
Он назвал Россию великой державой, которая якобы угрожает европейской дипломатии.
"Важно то, что мы можем сделать, чтобы Россия не выиграла в войне. Что мы готовы сделать? Действительно ли мы готовы сделать все, что потребуется? Вот вопрос, который мы должны задать себе", — подчеркнул Боррель.
Ранее дипломат уже высказывал опасения, что без иностранной помощи конфликт на Украине закончится очень быстро. А на днях пожаловался на то, что не все страны Евросоюза видят в России "стратегическую угрозу", как бы он ни старался их в этом убедить.
Вчера, 18:33
"Деамериканизация войны" и мрачные перспективы. Украинские политики и эксперты о ситуации в странеТема мобилизация становится на Украине токсичной, это признают уже и украинские журналисты.
 
НовостиЕвропаЕвросоюзЖозеп БоррельУкраинаРоссияконфликт
 
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Заголовок открываемого материала
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