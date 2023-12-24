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"Это позволит Путину выиграть": Боррель испугался победы России в украинском конфликте

"Это позволит Путину выиграть": Боррель испугался победы России в украинском конфликте - 24.12.2023 Украина.ру

"Это позволит Путину выиграть": Боррель испугался победы России в украинском конфликте

Если Евросоюз не мобилизует все возможности, то Россия победит в конфликте, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель в интервью The Guardian

2023-12-24T17:18

2023-12-24T17:18

2023-12-24T17:19

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Он назвал Россию великой державой, которая якобы угрожает европейской дипломатии."Важно то, что мы можем сделать, чтобы Россия не выиграла в войне. Что мы готовы сделать? Действительно ли мы готовы сделать все, что потребуется? Вот вопрос, который мы должны задать себе", — подчеркнул Боррель.Ранее дипломат уже высказывал опасения, что без иностранной помощи конфликт на Украине закончится очень быстро. А на днях пожаловался на то, что не все страны Евросоюза видят в России "стратегическую угрозу", как бы он ни старался их в этом убедить.

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новости, европа, евросоюз, жозеп боррель, украина, россия, конфликт