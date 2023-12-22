https://ukraina.ru/20231222/1052345122.html

В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Донецке ранены 12 человек

В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Донецке ранены 12 человек - 22.12.2023 Украина.ру

В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Донецке ранены 12 человек

В пятницу, 22 декабря, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что с результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка ранено 12 человек. В их числе оказались работники экстренных служб

2023-12-22T20:33

2023-12-22T20:33

2023-12-22T20:33

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Кроме того, обстрелами ВСУ повреждён жилой дом в Горловке, а также объект гражданской инфраструктуры в Донецке. Всего зафиксированы 11 обстрелов со стороны украинской армии, выпущено 27 боеприпасов с применением ствольной артиллерии 152 и 155 мм, ударных БПЛА. Ранее снаряд Вооруженных сил Украины попал на территорию детского сада в результате обстрела Кировского района Донецка. До этого, 21 декабря, ВСУ атаковали республиканский травматологический центр, ранения получили четыре человека, в том числе медработники.

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новости, днр, донецкая народная республика, денис пушилин, всу, сво, обстрелы