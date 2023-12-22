В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Донецке ранены 12 человек - 22.12.2023 Украина.ру
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В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Донецке ранены 12 человек
В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Донецке ранены 12 человек - 22.12.2023 Украина.ру
В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Донецке ранены 12 человек
В пятницу, 22 декабря, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что с результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка ранено 12 человек. В их числе оказались работники экстренных служб
2023-12-22T20:33
2023-12-22T20:33
новости
днр
донецкая народная республика
денис пушилин
всу
сво
обстрелы
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Кроме того, обстрелами ВСУ повреждён жилой дом в Горловке, а также объект гражданской инфраструктуры в Донецке. Всего зафиксированы 11 обстрелов со стороны украинской армии, выпущено 27 боеприпасов с применением ствольной артиллерии 152 и 155 мм, ударных БПЛА. Ранее снаряд Вооруженных сил Украины попал на территорию детского сада в результате обстрела Кировского района Донецка. До этого, 21 декабря, ВСУ атаковали республиканский травматологический центр, ранения получили четыре человека, в том числе медработники.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, днр, донецкая народная республика, денис пушилин, всу, сво, обстрелы
Новости, ДНР, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, ВСУ, СВО, обстрелы

В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Донецке ранены 12 человек

20:33 22.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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В пятницу, 22 декабря, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что с результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка ранено 12 человек. В их числе оказались работники экстренных служб
"Пятеро из них – спасатели МЧС ДНР, трое сотрудников ГУП ДНР "Вода Донбасса" и один – Региональной энергопоставляющей компании. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", – написал Пушилин в своём телеграм-канале.
Кроме того, обстрелами ВСУ повреждён жилой дом в Горловке, а также объект гражданской инфраструктуры в Донецке. Всего зафиксированы 11 обстрелов со стороны украинской армии, выпущено 27 боеприпасов с применением ствольной артиллерии 152 и 155 мм, ударных БПЛА.
Ранее снаряд Вооруженных сил Украины попал на территорию детского сада в результате обстрела Кировского района Донецка. До этого, 21 декабря, ВСУ атаковали республиканский травматологический центр, ранения получили четыре человека, в том числе медработники.
Госпиталь для больных коронавирусом в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
18 ноября, 19:23
Во время оказания помощи раненому на сотрудников "скорой" в Донецке сбросили взрывчатку - ПушилинТри человека получили ранение в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА у торгового центра "Галактика" в Донецке. Об этом сообщил в телеграм глава ДНР Денис Пушилин
 
НовостиДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВСУСВОобстрелы
 
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