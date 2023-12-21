ВСУ ударили по больнице в Донецке – ранено 4 человека

В ДНР за менее чем за сутки ранения получили 6 мирных жителей В результате обстрелов Вооружённых сил Украины менее чем за сутки ранения получили шесть мирных жителей ДНР. Среди них оказались два сотрудника больниц в Горловке и Донецке, а также один пациент. Об этом вечером, 20 декабря, сообщил глава республики Денис Пушилин