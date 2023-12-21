ВСУ ударили по больнице в Донецке – ранено 4 человека
ВСУ ударили по больнице в Донецке – ранено 4 человека
Вооружённые силы Украины обстреляли центр Донецка в ДНР. Под огонь артиллерии попал местный травматологический центр, заявил журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев
"В результате обстрела травматологического центра в Донецке со стороны ВСУ ранено четыре человека, среди которых один сотрудник Республиканского травматологического центра, он находится в операционной. Всего пострадало пять отделений медучреждения", – цитирует Гарцева РИА Новости.
Как сообщает телеграм-канал War Gonzo, 20 декабря от сбросов и обстрелов украинской пострадало ещё шесть медработников. На данный момент ВСУ продолжают атаковать Донецк.
"К сожалению, охота на медицинских работников и организации продолжается. Удивляет спокойствие мирового сообщества в отношении преступных действий, которые совершает украинский нацистский режим в отношении наших медицинских организаций и нашей системы здравоохранения", - сказал замминистра здравоохранения России Андрей Плутницкий, прибывший на место обстрела.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что украинская армия подвергла обстрелу территорию троллейбусного депо. По предварительным данным, повреждены и полностью уничтоженные троллейбусы, контактная сеть, здание диспетчерской.
По данным представительства в совместном центре по контролю и координации украинских преступлений (СЦКК ДНР) всего за период с 9:00 до 21:00 20 декабря ВСУ девять раз обстреляли Донецк.
Вчера, 19:45В ДНР за менее чем за сутки ранения получили 6 мирных жителейВ результате обстрелов Вооружённых сил Украины менее чем за сутки ранения получили шесть мирных жителей ДНР. Среди них оказались два сотрудника больниц в Горловке и Донецке, а также один пациент. Об этом вечером, 20 декабря, сообщил глава республики Денис Пушилин