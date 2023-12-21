ВСУ ударили по больнице в Донецке – ранено 4 человека - 21.12.2023 Украина.ру
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ВСУ ударили по больнице в Донецке – ранено 4 человека
ВСУ ударили по больнице в Донецке – ранено 4 человека - 21.12.2023 Украина.ру
ВСУ ударили по больнице в Донецке – ранено 4 человека
Вооружённые силы Украины обстреляли центр Донецка в ДНР. Под огонь артиллерии попал местный травматологический центр, заявил журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев
2023-12-21T00:47
2023-12-21T00:47
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Как сообщает телеграм-канал War Gonzo, 20 декабря от сбросов и обстрелов украинской пострадало ещё шесть медработников. На данный момент ВСУ продолжают атаковать Донецк. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что украинская армия подвергла обстрелу территорию троллейбусного депо. По предварительным данным, повреждены и полностью уничтоженные троллейбусы, контактная сеть, здание диспетчерской. По данным представительства в совместном центре по контролю и координации украинских преступлений (СЦКК ДНР) всего за период с 9:00 до 21:00 20 декабря ВСУ девять раз обстреляли Донецк.
https://ukraina.ru/20231220/1052283682.html
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новости, донецк, днр, донецкая народная республика, донбасс, обстрелы, всу, сво
Новости, Донецк, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донбасс, обстрелы, ВСУ, СВО

ВСУ ударили по больнице в Донецке – ранено 4 человека

00:47 21.12.2023
 
ВСУ ударили по больнице в Донецке – ранено 4 человека
ВСУ ударили по больнице в Донецке – ранено 4 человека
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Вооружённые силы Украины обстреляли центр Донецка в ДНР. Под огонь артиллерии попал местный травматологический центр, заявил журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев
"В результате обстрела травматологического центра в Донецке со стороны ВСУ ранено четыре человека, среди которых один сотрудник Республиканского травматологического центра, он находится в операционной. Всего пострадало пять отделений медучреждения", – цитирует Гарцева РИА Новости.
Как сообщает телеграм-канал War Gonzo, 20 декабря от сбросов и обстрелов украинской пострадало ещё шесть медработников. На данный момент ВСУ продолжают атаковать Донецк.
"К сожалению, охота на медицинских работников и организации продолжается. Удивляет спокойствие мирового сообщества в отношении преступных действий, которые совершает украинский нацистский режим в отношении наших медицинских организаций и нашей системы здравоохранения", - сказал замминистра здравоохранения России Андрей Плутницкий, прибывший на место обстрела.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что украинская армия подвергла обстрелу территорию троллейбусного депо. По предварительным данным, повреждены и полностью уничтоженные троллейбусы, контактная сеть, здание диспетчерской.
По данным представительства в совместном центре по контролю и координации украинских преступлений (СЦКК ДНР) всего за период с 9:00 до 21:00 20 декабря ВСУ девять раз обстреляли Донецк.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Вчера, 19:45
В ДНР за менее чем за сутки ранения получили 6 мирных жителейВ результате обстрелов Вооружённых сил Украины менее чем за сутки ранения получили шесть мирных жителей ДНР. Среди них оказались два сотрудника больниц в Горловке и Донецке, а также один пациент. Об этом вечером, 20 декабря, сообщил глава республики Денис Пушилин
 
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