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Снаряд ВСУ попал на территорию детсада в Донецке

Снаряд ВСУ попал на территорию детсада в Донецке - 22.12.2023 Украина.ру

Снаряд ВСУ попал на территорию детсада в Донецке

Снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на территорию детского сада в результате обстрела Кировского района Донецка. Об этом 22 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале

2023-12-22T10:00

2023-12-22T10:00

2023-12-22T10:17

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"При обстреле Кировского района на территории детского сада № 69 по улице Кирова упал снаряд. Повреждены забор и остекление. Пострадавших нет", - написал мэр.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины информировало, что в промежутке с 8:00 по 9:30 ВСУ выпустили в общей сложности семь снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка.

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донецк, новости, снаряды, всу, детсад