Снаряд ВСУ попал на территорию детсада в Донецке - 22.12.2023 Украина.ру
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Снаряд ВСУ попал на территорию детсада в Донецке
Снаряд ВСУ попал на территорию детсада в Донецке - 22.12.2023 Украина.ру
Снаряд ВСУ попал на территорию детсада в Донецке
Снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на территорию детского сада в результате обстрела Кировского района Донецка. Об этом 22 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале
2023-12-22T10:00
2023-12-22T10:17
донецк
новости
снаряды
всу
детсад
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"При обстреле Кировского района на территории детского сада № 69 по улице Кирова упал снаряд. Повреждены забор и остекление. Пострадавших нет", - написал мэр.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины информировало, что в промежутке с 8:00 по 9:30 ВСУ выпустили в общей сложности семь снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка.
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донецк, новости, снаряды, всу, детсад
Донецк, Новости, снаряды, ВСУ, детсад

Снаряд ВСУ попал на территорию детсада в Донецке

10:00 22.12.2023 (обновлено: 10:17 22.12.2023)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкДетский дом в Великом Новгороде
Детский дом в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на территорию детского сада в результате обстрела Кировского района Донецка. Об этом 22 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале
"При обстреле Кировского района на территории детского сада № 69 по улице Кирова упал снаряд. Повреждены забор и остекление. Пострадавших нет", - написал мэр.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины информировало, что в промежутке с 8:00 по 9:30 ВСУ выпустили в общей сложности семь снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка.
19 декабря, 16:39
Ракета ВСУ уничтожила подъезд девятиэтажки в ДонецкеВСУ обстреляли многоквартирный дом в Киевском районе Донецка, есть пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале
 
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