Снаряд ВСУ попал на территорию детсада в Донецке
10:00 22.12.2023 (обновлено: 10:17 22.12.2023)
Снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на территорию детского сада в результате обстрела Кировского района Донецка. Об этом 22 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале
"При обстреле Кировского района на территории детского сада № 69 по улице Кирова упал снаряд. Повреждены забор и остекление. Пострадавших нет", - написал мэр.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины информировало, что в промежутке с 8:00 по 9:30 ВСУ выпустили в общей сложности семь снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка.