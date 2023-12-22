В Германии заявили, что Киев скрывает реальную ситуацию на фронте - 22.12.2023 Украина.ру
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В Германии заявили, что Киев скрывает реальную ситуацию на фронте
В Германии заявили, что Киев скрывает реальную ситуацию на фронте - 22.12.2023 Украина.ру
В Германии заявили, что Киев скрывает реальную ситуацию на фронте
Происходящее на фронте резко отличает от того, как о положении Вооружённых сил Украины докладывают официальные лица киевского режима. К такому выводу пришёл заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер, который провёл на Украине три дня
2023-12-22T19:55
2023-12-22T19:55
новости
украина
всу
сво
потери всу
территориальные потери
спецоперация
вс рф
киевский режим
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По словам журналиста, нехватка солдат, боеприпасов, а также превосходство России на фронте озвучиваются только за закрытыми дверями. Это, по мнению Ронцхаймера, сыграет на руку российской стороне. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ за год не заняли никаких украинских территорий. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал о "победе в битве за Чёрное море" и отсутствии успехов у российской армии. По данным влиятельного западного СМИ The New York Times, только за девять месяцев ВСУ и ВС РФ передали "из рук в руки" около 1,3 тысячи квадратных километров территории, при этом российские силы заняли на 489 квадратных километров больше.
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новости, украина, всу, сво, потери всу, территориальные потери, спецоперация, вс рф, киевский режим
Новости, Украина, ВСУ, СВО, потери ВСУ, территориальные потери, Спецоперация, ВС РФ, киевский режим

В Германии заявили, что Киев скрывает реальную ситуацию на фронте

19:55 22.12.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенная промзона в Рубежном
Разрушенная промзона в Рубежном - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Происходящее на фронте резко отличает от того, как о положении Вооружённых сил Украины докладывают официальные лица киевского режима. К такому выводу пришёл заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер, который провёл на Украине три дня

"Три дня на Украине, в течение которых я встретился с министром обороны Умеровым и несколькими другими официальными лицами и военными, показали мне, в частности, одну вещь: официальные заявления всё меньше и меньше соответствуют той картине, которая преподносится на пресс-конференциях или в интервью", — прокомментировал он свою поезду в соцсети Х.

По словам журналиста, нехватка солдат, боеприпасов, а также превосходство России на фронте озвучиваются только за закрытыми дверями. Это, по мнению Ронцхаймера, сыграет на руку российской стороне.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ за год не заняли никаких украинских территорий.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал о "победе в битве за Чёрное море" и отсутствии успехов у российской армии.
По данным влиятельного западного СМИ The New York Times, только за девять месяцев ВСУ и ВС РФ передали "из рук в руки" около 1,3 тысячи квадратных километров территории, при этом российские силы заняли на 489 квадратных километров больше.
Ростислав Ищенко интервью
1 октября, 22:10
Ростислав Ищенко: Наши противники становятся всё менее адекватны и всё более мстительныКиевский режим в ближайшее время может запретить всем выезд из страны и закрыть границы, поэтому те, кто имеет возможность покинуть Украину легальным путем или нелегальным, должны поторопиться, считает политолог Ростислав Ищенко
 
НовостиУкраинаВСУСВОпотери ВСУтерриториальные потериСпецоперацияВС РФкиевский режим
 
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