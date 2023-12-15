https://ukraina.ru/20231215/1052134942.html

Кулеба заявил о "победе в битве за Чёрное море" и отсутствии успехов у ВС РФ

Кулеба заявил о "победе в битве за Чёрное море" и отсутствии успехов у ВС РФ - 15.12.2023 Украина.ру

Кулеба заявил о "победе в битве за Чёрное море" и отсутствии успехов у ВС РФ

Украина добилась заметных результатов в последние месяцы благодаря "победе в битве за Чёрное море". Об этом написал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs

2023-12-15T00:13

2023-12-15T00:13

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Под "победой" подразумевается восстановление якобы стабильного потока морского экспорта, что, по словам украинского министра, принесло пользу экономике и продовольственной безопасности. Наряду с этим Кулеба пишет об отсутствии успехов у Вооружённых сил РФ. Таким заявлениям противоречит признание главы украинского МИДа, в котором он сообщил, что на данном этапе конфликта сложилась "непростая" военная ситуация для Украины и её партнёров. Также он заявил, что если бы достижения в конфликте измерялись цифрами, Украина "уже бы проиграла", признав численные преимущества российской армии. Ранее президент Украины Владимир Зеленский за один день соврал нескольким западным СМИ о ситуации на фронте. Во время пресс-конференции в Осло он заявил, что в этом году российские войска "не заняли никаких территорий", а журналистам Fox News сказал, что украинская армия не уступила "ни одного посёлка".

https://ukraina.ru/20231213/1052083477.html

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новости, дмитрий кулеба, украина, всу, сво, спецоперация, черное море, мид украины