Кулеба заявил о "победе в битве за Чёрное море" и отсутствии успехов у ВС РФ
00:13 15.12.2023 (обновлено: 00:14 15.12.2023)
Украина добилась заметных результатов в последние месяцы благодаря "победе в битве за Чёрное море". Об этом написал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs
Под "победой" подразумевается восстановление якобы стабильного потока морского экспорта, что, по словам украинского министра, принесло пользу экономике и продовольственной безопасности. Наряду с этим Кулеба пишет об отсутствии успехов у Вооружённых сил РФ.
"Мы отразили массированные российские атаки и нанесли серьёзные потери российским силам, в том числе сорвав их попытки захватить Авдеевку и Купянск. (...) Российским войскам не удалось добиться каких-либо успехов на местах", – отмечает он.
Таким заявлениям противоречит признание главы украинского МИДа, в котором он сообщил, что на данном этапе конфликта сложилась "непростая" военная ситуация для Украины и её партнёров.
"Текущая фаза войны нелегка ни для Украины, ни для наших партнёров. Все хотят быстрых прорывов в голливудском стиле на поле боя (...) Некоторые скептики возражают, что, хотя такие цели справедливы, они просто недостижимы", – добавил Кулеба.
Также он заявил, что если бы достижения в конфликте измерялись цифрами, Украина "уже бы проиграла", признав численные преимущества российской армии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский за один день соврал нескольким западным СМИ о ситуации на фронте. Во время пресс-конференции в Осло он заявил, что в этом году российские войска "не заняли никаких территорий", а журналистам Fox News сказал, что украинская армия не уступила "ни одного посёлка".
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