Кулеба заявил о "победе в битве за Чёрное море" и отсутствии успехов у ВС РФ - 15.12.2023 Украина.ру
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Кулеба заявил о "победе в битве за Чёрное море" и отсутствии успехов у ВС РФ
Кулеба заявил о "победе в битве за Чёрное море" и отсутствии успехов у ВС РФ - 15.12.2023 Украина.ру
Кулеба заявил о "победе в битве за Чёрное море" и отсутствии успехов у ВС РФ
Украина добилась заметных результатов в последние месяцы благодаря "победе в битве за Чёрное море". Об этом написал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs
2023-12-15T00:13
2023-12-15T00:14
новости
дмитрий кулеба
украина
всу
сво
спецоперация
черное море
мид украины
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Под "победой" подразумевается восстановление якобы стабильного потока морского экспорта, что, по словам украинского министра, принесло пользу экономике и продовольственной безопасности. Наряду с этим Кулеба пишет об отсутствии успехов у Вооружённых сил РФ. Таким заявлениям противоречит признание главы украинского МИДа, в котором он сообщил, что на данном этапе конфликта сложилась "непростая" военная ситуация для Украины и её партнёров. Также он заявил, что если бы достижения в конфликте измерялись цифрами, Украина "уже бы проиграла", признав численные преимущества российской армии. Ранее президент Украины Владимир Зеленский за один день соврал нескольким западным СМИ о ситуации на фронте. Во время пресс-конференции в Осло он заявил, что в этом году российские войска "не заняли никаких территорий", а журналистам Fox News сказал, что украинская армия не уступила "ни одного посёлка".
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новости, дмитрий кулеба, украина, всу, сво, спецоперация, черное море, мид украины
Новости, Дмитрий Кулеба, Украина, ВСУ, СВО, Спецоперация, Черное море, МИД Украины

Кулеба заявил о "победе в битве за Чёрное море" и отсутствии успехов у ВС РФ

00:13 15.12.2023 (обновлено: 00:14 15.12.2023)
 
© president.gov.uaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
© president.gov.ua
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Украина добилась заметных результатов в последние месяцы благодаря "победе в битве за Чёрное море". Об этом написал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs
Под "победой" подразумевается восстановление якобы стабильного потока морского экспорта, что, по словам украинского министра, принесло пользу экономике и продовольственной безопасности. Наряду с этим Кулеба пишет об отсутствии успехов у Вооружённых сил РФ.
"Мы отразили массированные российские атаки и нанесли серьёзные потери российским силам, в том числе сорвав их попытки захватить Авдеевку и Купянск. (...) Российским войскам не удалось добиться каких-либо успехов на местах", – отмечает он.
Таким заявлениям противоречит признание главы украинского МИДа, в котором он сообщил, что на данном этапе конфликта сложилась "непростая" военная ситуация для Украины и её партнёров.

"Текущая фаза войны нелегка ни для Украины, ни для наших партнёров. Все хотят быстрых прорывов в голливудском стиле на поле боя (...) Некоторые скептики возражают, что, хотя такие цели справедливы, они просто недостижимы", – добавил Кулеба.

Также он заявил, что если бы достижения в конфликте измерялись цифрами, Украина "уже бы проиграла", признав численные преимущества российской армии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский за один день соврал нескольким западным СМИ о ситуации на фронте. Во время пресс-конференции в Осло он заявил, что в этом году российские войска "не заняли никаких территорий", а журналистам Fox News сказал, что украинская армия не уступила "ни одного посёлка".
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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Судьба Украины висит на волоске – The Washington PostЕвропейский обозреватель издания The Washington Post Ли Хокстедер открыто заявил, что Киев рискует проиграть в противостоянии с Россией. По его мнению, главный риск заключается не в тупике на фронте Спецоперации, а в капитуляции Украины
 
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00:13Кулеба заявил о "победе в битве за Чёрное море" и отсутствии успехов у ВС РФ
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