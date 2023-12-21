ВСУ отступают: немецкий журналист рассказал об успехах ВС РФ под Авдеевкой - 21.12.2023 Украина.ру
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ВСУ отступают: немецкий журналист рассказал об успехах ВС РФ под Авдеевкой
ВСУ отступают: немецкий журналист рассказал об успехах ВС РФ под Авдеевкой - 21.12.2023 Украина.ру
ВСУ отступают: немецкий журналист рассказал об успехах ВС РФ под Авдеевкой
Огнём артиллерии российским подразделениям удалось оттеснить украинскую группировку на Авдеевском направлении. Вооруженные силы Украины были вынуждены отойти от населённого пункта Степовое в направлении Бердычей, сообщает военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке
2023-12-21T18:46
2023-12-21T18:46
новости
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Населённый пункт Бердичи находится западнее прежнего места дислокации на крае обороны украинцев. Журналист уточняет, что ВСУ продолжают обстреливать территорию местной железной дороги, а подразделения российской армии остаются на прежних позициях. Село Степовое и его окрестности стали серой зоной, где закрепиться не имеет возможности ни одна из сторон, добавляет обозреватель. Вместе с тем, ВСУ продолжают отчаянно сопротивляться атакам ВС России, хотя Авдеевская удавка методично продолжает затягиваться. Ранее министерство обороны России сообщало, что на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Белая Гора, Артемово, Георгиевка ДНР. Общие потери украинской армии только на этом участке фронта составили до 210 военнослужащих и три пикапа.
https://ukraina.ru/20231221/1052286692.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, днр, донецкая народная республика, донбасс, авдеевка, всу, сво, спецоперация, отступление, вс рф
Новости, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Авдеевка, ВСУ, СВО, Спецоперация, отступление, ВС РФ

ВСУ отступают: немецкий журналист рассказал об успехах ВС РФ под Авдеевкой

18:46 21.12.2023
 
© foto-planeta.com/Lemeshko NikolayАвдеевка указатель название знак стела
Авдеевка указатель название знак стела
© foto-planeta.com/Lemeshko Nikolay
Читать в
Огнём артиллерии российским подразделениям удалось оттеснить украинскую группировку на Авдеевском направлении. Вооруженные силы Украины были вынуждены отойти от населённого пункта Степовое в направлении Бердычей, сообщает военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке
Населённый пункт Бердичи находится западнее прежнего места дислокации на крае обороны украинцев. Журналист уточняет, что ВСУ продолжают обстреливать территорию местной железной дороги, а подразделения российской армии остаются на прежних позициях.
Село Степовое и его окрестности стали серой зоной, где закрепиться не имеет возможности ни одна из сторон, добавляет обозреватель. Вместе с тем, ВСУ продолжают отчаянно сопротивляться атакам ВС России, хотя Авдеевская удавка методично продолжает затягиваться.
всу
всу
всу
Ранее министерство обороны России сообщало, что на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Белая Гора, Артемово, Георгиевка ДНР. Общие потери украинской армии только на этом участке фронта составили до 210 военнослужащих и три пикапа.
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
05:30
Военный волонтер о том, почему для взятия Авдеевки нужна деморализация ВСУ и успехи на других фронтах Чтобы усилить деморализацию ВСУ, надо уходить от применения отдельных психологических инструментов и проводить масштабные спецоперации. Если мы хотим взять Авдеевку, надо показывать противнику успехи на других направлениях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
 
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