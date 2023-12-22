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Прелюдия к новой большой войне: какие выводы сделали в Европе из поражения на Украине - Лукьянов

Прелюдия к новой большой войне: какие выводы сделали в Европе из поражения на Украине - Лукьянов - 22.12.2023 Украина.ру

Прелюдия к новой большой войне: какие выводы сделали в Европе из поражения на Украине - Лукьянов

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов в эфире Украина.ру оценил ситуацию в США перед выборами президента и шансы Дональда Трампа возглавить Штаты, объяснил, почему президент Франции Эммануэль Макрон гуттаперчевый политик и что не так с конфликтом на Ближнем Востоке.

2023-12-22T13:10

2023-12-22T13:10

2023-12-22T13:10

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00:40 – ситуация в Соединенных Штатах перед выборами президента: вычеркнут ли Трампа из списка кандидатов?04:36 – ситуация во Франции и ЕС: насколько сильные проблемы создали мигранты и пригласит ли Макрон Путина на годовщину высадки в Нормандии?07:15 – зачем Европа наращивает производство вооружений?09:30 – кто будет финансировать Украину после отказа США выделять деньги Киеву?12:20 – конфликт на Ближнем Востоке идёт не по плану;15:20 – о том, как США воюют на два фронта и собираются открывать третий, но Китай им не даёт.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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