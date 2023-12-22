https://ukraina.ru/20231222/1052333487.html
Прелюдия к новой большой войне: какие выводы сделали в Европе из поражения на Украине - Лукьянов
Прелюдия к новой большой войне: какие выводы сделали в Европе из поражения на Украине - Лукьянов - 22.12.2023 Украина.ру
Прелюдия к новой большой войне: какие выводы сделали в Европе из поражения на Украине - Лукьянов
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов в эфире Украина.ру оценил ситуацию в США перед выборами президента и шансы Дональда Трампа возглавить Штаты, объяснил, почему президент Франции Эммануэль Макрон гуттаперчевый политик и что не так с конфликтом на Ближнем Востоке.
2023-12-22T13:10
2023-12-22T13:10
2023-12-22T13:10
видео
россия
сша
китай
кнр (китай)
пекин
эммануэль макрон
франция
европа
израиль
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00:40 – ситуация в Соединенных Штатах перед выборами президента: вычеркнут ли Трампа из списка кандидатов?04:36 – ситуация во Франции и ЕС: насколько сильные проблемы создали мигранты и пригласит ли Макрон Путина на годовщину высадки в Нормандии?07:15 – зачем Европа наращивает производство вооружений?09:30 – кто будет финансировать Украину после отказа США выделять деньги Киеву?12:20 – конфликт на Ближнем Востоке идёт не по плану;15:20 – о том, как США воюют на два фронта и собираются открывать третий, но Китай им не даёт.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, сша, китай, кнр (китай), пекин, эммануэль макрон, франция, европа, израиль, палестино-израильский конфликт, палестина, джо байден, дональд трамп, выборы, вооружение, украина, видео
Видео, Россия, США, Китай, КНР (Китай), Пекин, Эммануэль Макрон, Франция, Европа, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Палестина, Джо Байден, Дональд Трамп, выборы, вооружение, Украина
Прелюдия к новой большой войне: какие выводы сделали в Европе из поражения на Украине - Лукьянов
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов в эфире Украина.ру оценил ситуацию в США перед выборами президента и шансы Дональда Трампа возглавить Штаты, объяснил, почему президент Франции Эммануэль Макрон гуттаперчевый политик и что не так с конфликтом на Ближнем Востоке.
00:40
– ситуация в Соединенных Штатах перед выборами президента: вычеркнут ли Трампа из списка кандидатов?04:36
– ситуация во Франции и ЕС: насколько сильные проблемы создали мигранты и пригласит ли Макрон Путина на годовщину высадки в Нормандии?07:15
– зачем Европа наращивает производство вооружений?09:30
– кто будет финансировать Украину после отказа США выделять деньги Киеву?12:20
– конфликт на Ближнем Востоке идёт не по плану;15:20
– о том, как США воюют на два фронта и собираются открывать третий, но Китай им не даёт.