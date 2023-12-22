https://ukraina.ru/20231222/1052323957.html

Украина: накануне крушения колонии

Украина: накануне крушения колонии - 22.12.2023 Украина.ру

Украина: накануне крушения колонии

К огромному сожалению, слово "Украина", которым СМИ обычно привыкли обозначать определенную территорию в центре Европы, уже давно не имеет никакого реального отношения ни к украинской культуре, ни даже к языку, на котором там говорили когда-то, когда эта территория была еще страной.

2023-12-22T08:10

2023-12-22T08:10

2023-12-22T08:10

мнения

украина

сша

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Потому что даже сам украинский язык, столь высокомерно и искусственно противопоставленный русскому и навязанный большинству русскоязычного населения, был извращен и изуродован с целью его "европеизации" настолько, что многие его врожденные носители, уже понимают далеко не всё из произносимого на нём сегодня.Подобно наименованию "Америка", которое дряхлеющая империя использует для самоопределения в мире, подменяя имена десятков стран, ничуть не менее американских, чем Соединенные Штаты Америки, кстати, даже не имеющие собственного названия, нынешняя "Украина" представляет собой окончательное разрушение украинского государства, гротескное осквернение украинской культуры и истории и в своем нынешнем политическом проекте не обладает абсолютно ничем украинским. И вспоминая об этимологии этого географического названия, сегодня мы понимаем, что это «у края» оказалось краем самой глубокой пропасти нашей памяти.Сегодня украинская трагедия вступает в новую, возможно, финальную фазу. Поскольку страна уже много лет назад растеряла остатки суверенитета, давайте не отвлекаться на мнения Зеленского и его приближенных, а лучше проанализируем оценки его хозяев. Интересно, что в последние недели New York Times и другие "демократические" СМИ, гарантированно свободные от "российской пропаганды", уже не стесняясь публикуют скандальные репортажи из Украины, где военные патрули на улицах и площадях страны охотятся на молодежь, чтобы превратить её в пушечное мясо. На самом деле этой "новости" скоро исполнится два года, но всего пару месяцев назад подобные разговоры на эти темы были бы немедленно осуждены и подвергнуты цензуре владельцами этих изданий как "путинский нарратив". А 20 декабря этого года газета Washington Post убрала с первой страницы постоянную колонку новостей об Украине.Все указывает на то, что это уже не просто усталость от украинской темы или смещение внешних военных приоритетов в сторону Ближнего Востока. На этот раз происходит очередная перестройка неизменного в смысле целей проекта: западные аналитики осознают срочную необходимость переделать свой подход и дискурс в отношении киевского правительства, поскольку его нынешняя тупиковая ситуация воспринимается как неразрешимая.Несмотря на немалые успехи антироссийской пропаганды в международном информационном пространстве, где доминируют одни и те же СМИ, и где к телеэкрану добавились социальные сети с их запрограммированными алгоритмами, абсурдность и ужас этой трагедии, подготовленной и спровоцированной США и их европейскими союзниками, становятся все более очевидными. Вопреки всей своей экономической, военной и журналистской поддержке, киевская власть продемонстрировала полную неспособность не только управлять страной, но и руководить колонией в соответствии с ожиданиями собственных хозяев. По мере того, как Россия продолжает успешно противостоять западной блокаде и возобновила явную инициативу в области военных действий, ее противники понимают, что время работает против них и что их первоначальные цели в отношении этой страны явно провалились. Здесь еще есть один очень важный момент - одной из главных жертв этой войны становится вся экономика и относительное экономическое благополучие Западной Европы. Если по первоначальному плану организаторы этого преступления были готовы пожертвовать населением Украины, то теперь конфликт перекидывается на весь Старый континент, затрагивая интересы его политических элит и открывая путь к хаосу с непредсказуемыми последствиями. На Украине разжигатели трагедии были готовы жертвовать и низами и верхами, но в «саду Борреля» цена садовничьих жизней оказывается гораздо выше и на жертвенный алтарь во имя спасения киевского режима никто не спешит.Первым шагом к замене нынешнего провалившегося проекта и поиску новой возможной формулы по дестабилизации России и Китая, может сегодня стать медийное превращение правительства Зеленского в козла отпущения, объясняя очевидное поражения плана А, например, "коррупцией" или даже "жестокостью" украинского правительства, включая привычную мобилизацию с этой целью всех своих "правозащитных" организаций, контролируемых и финансируемых транснациональными группами. В этом нет ничего нового: так же поступали со многими диктатурами или банановыми демократиями в Латинской Америке и других регионах мира, когда они по каким-то причинам переставали быть полезными Вашингтону.Думаю, логично было бы ожидать, что, заменив главу нынешнего режима в Киеве на менее политически изношенную марионетку, западные СМИ попытаются убедить мир и Россию в том, что это правительство "будет другим", чтобы, как обычно, выиграть время и переломить неблагоприятную военную и экономическую ситуацию. Несмотря на кажущееся большое разнообразие возможных преемников Зеленского в украинском политическом бестиарии, все силы, сохранившиеся в правовом поле страны, были отформатированы и одобрены ЦРУ, и ни одна из них никак не сможет стать какой-либо альтернативой нынешнему режиму.Поэтому для мира в сердце Европы нет и не будет других альтернатив, кроме полного и окончательного поражения хозяев нынешнего киевского режима на всей колонизированной ими территории, которую они привыкли называть «Украиной». Кроме того, это станет единственным реальным способом положить конец чудовищной трагедии ее обманутого и принесенного в жертву народа. Потому что это никакой не конфликт между Путиным и Зеленским, как говорит нам пресса. Это лишь еще один из театров военных действий в глобальной войне между корпорациями и человечеством.

https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html

https://ukraina.ru/20231221/1052305799.html

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Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_6abb83c9bb87db203dd8acafe5b242cd.jpg.webp

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Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_6abb83c9bb87db203dd8acafe5b242cd.jpg.webp

мнения, украина, сша