https://ukraina.ru/20231222/1052312718.html

Кабинетные прослушки: эксперт объяснил, почему "крыша" на Западе не дает Зеленскому "утопить" Залужного

Кабинетные прослушки: эксперт объяснил, почему "крыша" на Западе не дает Зеленскому "утопить" Залужного - 22.12.2023 Украина.ру

Кабинетные прослушки: эксперт объяснил, почему "крыша" на Западе не дает Зеленскому "утопить" Залужного

Покушение на помощника главкома ВСУ Залужного и попытка прослушки его кабинета свидетельствуют о том, что главкому ВСУ посылают четкие сигналы. Но пока он не одумался и противостояние с Зеленским продолжается. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2023-12-22T05:20

2023-12-22T05:20

2023-12-22T05:20

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Сейчас у Валерия Залужного растет авторитет в украинском обществе. Его позиционируют как человека дела, а не лозунгов. Главком ВСУ умело апеллирует цифрами и богатым военным опытом, рассказал эксперт.Тайные высокие покровители и заказчики с осени 2023 года вероятно дали соответствующую команду социологическим службам: пиарить Залужного и дискредитировать Зеленского, добавил он.Вероятно, Зеленский был бы рад утопить Залужного, но не может это сделать. Потому что у Залужного серьезная "крыша" на Западе. Просто так подобные статьи в The Economist не появляются, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231221/1052285162.html

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новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, пиар, всу, командование, конфликт, запад, сигналы, рейтинг