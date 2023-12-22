https://ukraina.ru/20231222/1052312718.html
Кабинетные прослушки: эксперт объяснил, почему "крыша" на Западе не дает Зеленскому "утопить" Залужного
Кабинетные прослушки: эксперт объяснил, почему "крыша" на Западе не дает Зеленскому "утопить" Залужного - 22.12.2023 Украина.ру
Кабинетные прослушки: эксперт объяснил, почему "крыша" на Западе не дает Зеленскому "утопить" Залужного
Покушение на помощника главкома ВСУ Залужного и попытка прослушки его кабинета свидетельствуют о том, что главкому ВСУ посылают четкие сигналы. Но пока он не одумался и противостояние с Зеленским продолжается. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2023-12-22T05:20
2023-12-22T05:20
2023-12-22T05:20
новости
украина
владимир зеленский
валерий залужный
пиар
всу
командование
конфликт
запад
сигналы
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Сейчас у Валерия Залужного растет авторитет в украинском обществе. Его позиционируют как человека дела, а не лозунгов. Главком ВСУ умело апеллирует цифрами и богатым военным опытом, рассказал эксперт.Тайные высокие покровители и заказчики с осени 2023 года вероятно дали соответствующую команду социологическим службам: пиарить Залужного и дискредитировать Зеленского, добавил он.Вероятно, Зеленский был бы рад утопить Залужного, но не может это сделать. Потому что у Залужного серьезная "крыша" на Западе. Просто так подобные статьи в The Economist не появляются, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231221/1052285162.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, пиар, всу, командование, конфликт, запад, сигналы, рейтинг
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, пиар, ВСУ, командование, конфликт, Запад, сигналы, рейтинг
Кабинетные прослушки: эксперт объяснил, почему "крыша" на Западе не дает Зеленскому "утопить" Залужного
Покушение на помощника главкома ВСУ Залужного и попытка прослушки его кабинета свидетельствуют о том, что главкому ВСУ посылают четкие сигналы. Но пока он не одумался и противостояние с Зеленским продолжается. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков