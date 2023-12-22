https://ukraina.ru/20231222/1052304241.html

Уезжать, отказавшись от гражданства. Украинские эксперты рассматривают сценарии завершения войны

Уезжать, отказавшись от гражданства. Украинские эксперты рассматривают сценарии завершения войны - 22.12.2023 Украина.ру

Уезжать, отказавшись от гражданства. Украинские эксперты рассматривают сценарии завершения войны

В украинском экспертном сообществе обсуждают, как долго еще может длиться вооруженный конфликт, какими могут быть его последствия для украинцев и каковы возможные сценарии завершения противостояния

2023-12-22T07:37

2023-12-22T07:37

2023-12-22T08:02

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Украинский политолог Дмитрий Раимов считает, что сбывается его пессимистичный прогноз: война будет длиться до дня голосования в США и до принятия присяги новым президентом – то есть, это январь-февраль 2025 года. Эксперт при этом признал, что он слишком оптимистично смотрел на экономическую ситуацию на Украине – тогда западная помощь шла бесперебойно, теперь нет. Никто не предвидел и блокаду западной границы.Однако переговоров в 2024 году не будет, сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ). Он пояснил: как только начнутся переговоры, тут же иссякнет помощь от ЕС, да и вопрос о вступлении Украины в ЕС может зависнуть на десятилетия - "только война закончится, ускоренного вступления не будет". Поэтому украинские политики не будут согласны на мирные переговоры в следующем году.Будущий год будет годом войны, уверен политолог. По его мнению, ни Россия, ни Украина не готовы к остановке конфликта на тех условиях, которые есть сейчас. Отметим, что в России другие ожидания. Согласно результатам исследований ВЦИОМ, почти половина опрошенных россиян (45%) ожидают, что самым знаменательным событием в 2024 году может стать победа в спецоперации на Украине и возвращение военнослужащих домой.Воевать Украине будет сложно. Все, кто хотел – уже воюют, а тех, кто не хочет, отлавливают сотрудники ТЦК. Комментируя "экспериментальные" опросы нардепа Марьяны Безуглой в соцсетях (мобилизация в ВСУ или отказ от гражданства), Раимов отметил: "Все говорят уже, сама социология… что есть большой процент украинских граждан, которые хотели бы сказать, что это не их война".Он продолжил: "а молчаливое согласие по поводу мобилизации построено на том, что словили его, а не меня".Что касается позиции Запада и выборов в США, то Раимов выразил уверенность в том, что "если Трампа не посадят, он побеждает". При этом эксперт отметил, что на Украине "нет никого, кто мог бы подстроиться под президентство Трампа, это страшная история для всех – от грантовых организаций до политиков".Запад уже сейчас колеблется. Как пишет Bloomberg, растет число разделяющих мнение, что Путин "пересидит" США и Европу, России удастся переломить ситуацию в свою пользу, Киев вынужден будет принять условия Москвы.Причины этого понятны. Неуспех контрнаступления ВСУ, под которое были выделены все запрашиваемые Киевом ресурсы, был воспринят Западом как военное поражение Украины, считает украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, теперь на Западе происходит переоценка общей способности Украины побеждать в этой войне и сохраниться.Эксперт рассказал, что рассматриваются несколько сценариев. Первый – замораживание войны. Второй сценарий предусматривает принятие Киевом условий России – "что-то типа такого, что было в Стамбуле, то есть демилитаризация, нейтральный статус, смена гуманитарной политики и возвращение Россией экономических интересов".Это не все. "И третий статус – это тотальное поражение Украины, которое предусматривает исчезновение Украины как государства. Это выход российских войск на старую границу советско-польскую, эвакуация украинского правительства на Западную Украину, попадание этих западноукраинских регионов под влияние, соответственно, соседних европейских стран", - сказал Бортник, добавив, что сейчас каждый из этих сценариев в Европе и в США просчитывается.По его словам, это не означает, что на Западе считают, что Украина уже проиграла, и готовят эвакуацию, но это значит, что эти сценарии рассматриваются как высоковероятные.Политолог также рассказал, что в Европе рассматривают вероятность таких событий, которые могут резко изменить правила игры. Это может быть наступление ВС РФ, "об остановке которого уже придется говорить с Москвой и Пекином", и это может быть приход Трампа, что повлечет уход США из Европы.По словам Бортника, в Европе хотели бы стабилизировать ситуацию на Украине перед приходом Трампа, отсюда и разговоры о возможном перемирии. Военной победы для Киева в ближайшей перспективе не предусматривается, констатировал эксперт. Он добавил, что есть опция ухода Украины в глухую оборону с надеждой, что русские истощат свои резервы - и тогда надо "ждать времени, когда Россия снова станет нестабильным государством".А пока США пытаются максимально вытолкнуть Украину на самообеспечение, отметил Бортник. Каждый год выдавать по 40 млрд долларов Киеву Запад не может в силу своих многих внутренних проблем, сказал он, добавив, что за два года Украина получила даже больше – 250 млрд долл. Поэтому смена тактики в отношении Украины - "стратегическая оборона, экономическое восстановление, самообеспечение, возможно, даже смена руководства в будущем в Украине, если политические лидеры будут противиться реализации этого сценария".По мнению Бортника, это промежуточный план на время американских и европейских выборов. Для нынешней власти это болезненный ход событий, пассионарная часть общества будет недовольна. И если Запад изберет такую стратегию надолго, то команде Зеленского будет очень трудно удержать власть, рано или поздно – скорее всего, рано – придется идти на выборы, считает эксперт.Что происходит внутри страны? Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин отмечает плачевное состояние экономики и социальной сферы, говорит об исчезновении среднего класса на Украине — когда-то, по его словам, он составлял две трети общества, а теперь бедных - минимум 40 процентов, "идет колоссальное обнищание". При этом эксперт указал, что говорит о тех, кто остался в стране, те, кто сумел выехать, возможно, нашли себе место.Соскин в очередном выпуске своего видеоблога снова порекомендовал украинцам не дожидаться неизбежных тяжелых последствий войны, а уезжать, пусть даже ценой отказа от гражданства.

https://ukraina.ru/20231221/1052272263.html

https://ukraina.ru/20231220/1052235134.html

https://ukraina.ru/20231215/1052112973.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия, всу, мобилизация, политика, экономика, эксперты, запад