"Мы не можем ждать": политолог раскрыл, зачем Киев строит три линии обороны и отправляет женщин на фронт
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces OperationВСУ женщины девушки военнослужащие Украина АТО ООС оружие
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Запад может быстро насытить украинскую армию недостающей техникой и оружием. Украина собирается построить тройную линию обороны и установить вдоль линии боевого соприкосновения "зубы дракона". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Сейчас ВСУ испытывают определенные трудности со снарядами 152-мм и 155-мм калибров. Армии РФ не стоит ждать, пока противник получит то, что ему не хватает. У России просто нет времени ждать, пока мы сами довооружимся, рассказал политолог.
"Украине помогает 51 страна мира. Они могут быстро насытить украинскую армию техникой и оружием. А [президент Украины Владимир] Зеленский, который окончательно решил воевать до последнего украинца, отправит на фронт студентов, женщин и инвалидов, чтобы "мясом" завалить линию боевого соприкосновения", - отметил Подлесный.
Более того, Украина собирается построить тройную линию обороны. Киевский режим хочет установить в 25-30 км от линии боевого соприкосновения "зубы дракона", над которыми он когда-то посмеивался, добавил эксперт.
Россия не может ждать, пока их забетонируют, выроют окопы, создадут доты и дзоты. . Поэтому армия РФ может перейти от стратегической обороны к стратегическому наступлению, чтобы выполнить все цели и задачи СВО, резюмировал собеседник Украина.ру.
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