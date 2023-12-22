https://ukraina.ru/20231222/1052300792.html

"Мы не можем ждать": политолог раскрыл, зачем Киев строит три линии обороны и отправляет женщин на фронт

"Мы не можем ждать": политолог раскрыл, зачем Киев строит три линии обороны и отправляет женщин на фронт - 22.12.2023 Украина.ру

"Мы не можем ждать": политолог раскрыл, зачем Киев строит три линии обороны и отправляет женщин на фронт

Запад может быстро насытить украинскую армию недостающей техникой и оружием. Украина собирается построить тройную линию обороны и установить вдоль линии боевого соприкосновения "зубы дракона". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2023-12-22T04:10

2023-12-22T04:10

2023-12-22T04:10

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Сейчас ВСУ испытывают определенные трудности со снарядами 152-мм и 155-мм калибров. Армии РФ не стоит ждать, пока противник получит то, что ему не хватает. У России просто нет времени ждать, пока мы сами довооружимся, рассказал политолог.Более того, Украина собирается построить тройную линию обороны. Киевский режим хочет установить в 25-30 км от линии боевого соприкосновения "зубы дракона", над которыми он когда-то посмеивался, добавил эксперт.Россия не может ждать, пока их забетонируют, выроют окопы, создадут доты и дзоты. . Поэтому армия РФ может перейти от стратегической обороны к стратегическому наступлению, чтобы выполнить все цели и задачи СВО, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231221/1052279978.html

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новости, россия, украина, вс рф, всу, спецоперация, оборона, наступление, мобилизация, укрепления, вооружение, запад, женщины, военная техника