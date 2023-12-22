"Мы не можем ждать": политолог раскрыл, зачем Киев строит три линии обороны и отправляет женщин на фронт - 22.12.2023 Украина.ру
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"Мы не можем ждать": политолог раскрыл, зачем Киев строит три линии обороны и отправляет женщин на фронт
"Мы не можем ждать": политолог раскрыл, зачем Киев строит три линии обороны и отправляет женщин на фронт - 22.12.2023 Украина.ру
"Мы не можем ждать": политолог раскрыл, зачем Киев строит три линии обороны и отправляет женщин на фронт
Запад может быстро насытить украинскую армию недостающей техникой и оружием. Украина собирается построить тройную линию обороны и установить вдоль линии боевого соприкосновения "зубы дракона". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2023-12-22T04:10
2023-12-22T04:10
новости
россия
украина
вс рф
всу
спецоперация
оборона
наступление
мобилизация
укрепления
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Сейчас ВСУ испытывают определенные трудности со снарядами 152-мм и 155-мм калибров. Армии РФ не стоит ждать, пока противник получит то, что ему не хватает. У России просто нет времени ждать, пока мы сами довооружимся, рассказал политолог.Более того, Украина собирается построить тройную линию обороны. Киевский режим хочет установить в 25-30 км от линии боевого соприкосновения "зубы дракона", над которыми он когда-то посмеивался, добавил эксперт.Россия не может ждать, пока их забетонируют, выроют окопы, создадут доты и дзоты. . Поэтому армия РФ может перейти от стратегической обороны к стратегическому наступлению, чтобы выполнить все цели и задачи СВО, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231221/1052279978.html
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новости, россия, украина, вс рф, всу, спецоперация, оборона, наступление, мобилизация, укрепления, вооружение, запад, женщины, военная техника
Новости, Россия, Украина, ВС РФ, ВСУ, Спецоперация, оборона, наступление, мобилизация, укрепления, вооружение, Запад, женщины, военная техника

"Мы не можем ждать": политолог раскрыл, зачем Киев строит три линии обороны и отправляет женщин на фронт

04:10 22.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces OperationВСУ женщины девушки военнослужащие Украина АТО ООС оружие
ВСУ женщины девушки военнослужащие Украина АТО ООС оружие - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
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Запад может быстро насытить украинскую армию недостающей техникой и оружием. Украина собирается построить тройную линию обороны и установить вдоль линии боевого соприкосновения "зубы дракона". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Сейчас ВСУ испытывают определенные трудности со снарядами 152-мм и 155-мм калибров. Армии РФ не стоит ждать, пока противник получит то, что ему не хватает. У России просто нет времени ждать, пока мы сами довооружимся, рассказал политолог.
"Украине помогает 51 страна мира. Они могут быстро насытить украинскую армию техникой и оружием. А [президент Украины Владимир] Зеленский, который окончательно решил воевать до последнего украинца, отправит на фронт студентов, женщин и инвалидов, чтобы "мясом" завалить линию боевого соприкосновения", - отметил Подлесный.
Более того, Украина собирается построить тройную линию обороны. Киевский режим хочет установить в 25-30 км от линии боевого соприкосновения "зубы дракона", над которыми он когда-то посмеивался, добавил эксперт.
Россия не может ждать, пока их забетонируют, выроют окопы, создадут доты и дзоты. . Поэтому армия РФ может перейти от стратегической обороны к стратегическому наступлению, чтобы выполнить все цели и задачи СВО, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Николай Арутюнов интервью - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Вчера, 04:00
Николай Арутюнов: Россию нужно интегрировать в ЛДНРСоциолог, руководитель Культурного Пространства "Солнце Севера" Николай Арутюнов об отношении к спецоперации в российских академических кругах, Народном университете им. Дарьи Дугиной, целостном мировоззрении жителей Донбасса и о том, почему Россию нужно интегрировать в культурное пространство новых регионов, а не наоборот
 
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Заголовок открываемого материала
04:20Эксперт о том, почему на украинские выборы придут только женщины и кто возглавит "рациональных военных"
04:10"Мы не можем ждать": политолог раскрыл, зачем Киев строит три линии обороны и отправляет женщин на фронт
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