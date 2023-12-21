Генерала ВСУ возмутила коррумпированность властей Киева
19:08 21.12.2023 (обновлено: 19:09 21.12.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Кривонос Кривонос
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Кривонос
Отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос пожаловался на коррумпированность столичных властей. В эфире YouTube-канала "Фабрика новостей" он заявил, что Киевская городская администрация ворует бюджетные средства
"Проезжал по Киеву вдоль бульвара Шевченко. Я увидел, как энергично осуществляется ремонт, хотя у бульвара было нормальное состояние. Я задаю вопрос: "Некуда деньги девать?". Сначала перекладывали брусчатку на улице Хмельницкого, а теперь начали закладывать на бульваре Шевченко", — заявил военный.
В то же время, по словам Кривоноса, украинская армия находится в сложной ситуации из-за ограниченного финансирования, а киевская администрация могла бы помочь боевикам.
Однако вместо этого, столичные власти направили лишь один процент денежных средств на помощь Вооружённым силам Украины. Остальные средства, утверждает генерал ВСУ, были "распилены" во время реконструкции разных частей столицы.
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