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Генерала ВСУ возмутила коррумпированность властей Киева

Генерала ВСУ возмутила коррумпированность властей Киева - 21.12.2023 Украина.ру

Генерала ВСУ возмутила коррумпированность властей Киева

Отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос пожаловался на коррумпированность столичных властей. В эфире YouTube-канала "Фабрика новостей" он заявил, что Киевская городская администрация ворует бюджетные средства

2023-12-21T19:08

2023-12-21T19:08

2023-12-21T19:09

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В то же время, по словам Кривоноса, украинская армия находится в сложной ситуации из-за ограниченного финансирования, а киевская администрация могла бы помочь боевикам. Однако вместо этого, столичные власти направили лишь один процент денежных средств на помощь Вооружённым силам Украины. Остальные средства, утверждает генерал ВСУ, были "распилены" во время реконструкции разных частей столицы. Ранее, 16 ноября, сообщалось, что Киевский метрополитен закупит буквы для станций почти на один миллион гривен. Согласно тендеру, буквы должны быть изготовлены из "полированного анодированного алюминия светло-медного цвета с лаковым покрытием".

https://ukraina.ru/20231220/1052269769.html

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новости, украина, киев, кривонос, всу, дефицит, коррупция, экс-чиновники, бюджет, спецоперация