Генерала ВСУ возмутила коррумпированность властей Киева - 21.12.2023 Украина.ру
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Генерала ВСУ возмутила коррумпированность властей Киева
Генерала ВСУ возмутила коррумпированность властей Киева - 21.12.2023 Украина.ру
Генерала ВСУ возмутила коррумпированность властей Киева
Отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос пожаловался на коррумпированность столичных властей. В эфире YouTube-канала "Фабрика новостей" он заявил, что Киевская городская администрация ворует бюджетные средства
2023-12-21T19:08
2023-12-21T19:09
новости
украина
киев
кривонос
всу
дефицит
коррупция
экс-чиновники
бюджет
спецоперация
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В то же время, по словам Кривоноса, украинская армия находится в сложной ситуации из-за ограниченного финансирования, а киевская администрация могла бы помочь боевикам. Однако вместо этого, столичные власти направили лишь один процент денежных средств на помощь Вооружённым силам Украины. Остальные средства, утверждает генерал ВСУ, были "распилены" во время реконструкции разных частей столицы. Ранее, 16 ноября, сообщалось, что Киевский метрополитен закупит буквы для станций почти на один миллион гривен. Согласно тендеру, буквы должны быть изготовлены из "полированного анодированного алюминия светло-медного цвета с лаковым покрытием".
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новости, украина, киев, кривонос, всу, дефицит, коррупция, экс-чиновники, бюджет, спецоперация
Новости, Украина, Киев, Кривонос, ВСУ, дефицит, коррупция, экс-чиновники, бюджет, Спецоперация

Генерала ВСУ возмутила коррумпированность властей Киева

19:08 21.12.2023 (обновлено: 19:09 21.12.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Кривонос Кривонос
 Кривонос - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Кривонос
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Отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос пожаловался на коррумпированность столичных властей. В эфире YouTube-канала "Фабрика новостей" он заявил, что Киевская городская администрация ворует бюджетные средства
"Проезжал по Киеву вдоль бульвара Шевченко. Я увидел, как энергично осуществляется ремонт, хотя у бульвара было нормальное состояние. Я задаю вопрос: "Некуда деньги девать?". Сначала перекладывали брусчатку на улице Хмельницкого, а теперь начали закладывать на бульваре Шевченко", — заявил военный.
В то же время, по словам Кривоноса, украинская армия находится в сложной ситуации из-за ограниченного финансирования, а киевская администрация могла бы помочь боевикам.
Однако вместо этого, столичные власти направили лишь один процент денежных средств на помощь Вооружённым силам Украины. Остальные средства, утверждает генерал ВСУ, были "распилены" во время реконструкции разных частей столицы.
Ранее, 16 ноября, сообщалось, что Киевский метрополитен закупит буквы для станций почти на один миллион гривен. Согласно тендеру, буквы должны быть изготовлены из "полированного анодированного алюминия светло-медного цвета с лаковым покрытием".
СБУ Служба безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Вчера, 13:33
СБУ обыскивает Ужгородский горсовет по делу о хищении бюджетных средств – СМИСлужба безопасности Украины (СБУ) и полиция 20 декабря пришли с обысками в Ужгородский городской совет на западе страны. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах
 
НовостиУкраинаКиевКривоносВСУдефициткоррупцияэкс-чиновникибюджетСпецоперация
 
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