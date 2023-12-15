https://ukraina.ru/20231215/1052135478.html

В Киеве приняли бюджет на 2024 год с дефицитом около $400 миллионов

В Киеве приняли бюджет на 2024 год с дефицитом около $400 миллионов - 15.12.2023 Украина.ру

В Киеве приняли бюджет на 2024 год с дефицитом около $400 миллионов

Власти украинской столицы приняли бюджет на следующий год: доходы за этот период составят 1,9 миллиардов, а расходы – 2,3 миллиарда. Дефицит будет равен примерно 400 миллионам долларов, подсчитали в киевской администрации

2023-12-15T01:43

2023-12-15T01:43

2023-12-15T01:43

новости

киев

украина

бюджет

дефицит бюджета

оборонный бюджет

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0f/1052135352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e3f388a6e54ae419cf2c6142d0ef238.jpg

Так, на следующий год на образовательную сферу из бюджета выделят 734,6 миллиона долларов. Траты на обновление дорог и транспорт составят около 642,8 миллионов, а на сферу здравоохранения – 162 миллиона долларов. Примечательно, что для помощи Вооруженным силам Украины в городском бюджете столицы предусмотрено только 27 миллионов долларов. В Киевсовете считают, что городу не нужен так называемый бюджет войны. Такая позиция спровоцировала скандал. Депутат Киевсовета от партии "Слуга народа" Ксения Семенова упрекнула Прокопива в том, что депутат якобы безразличен к страданиям украинцев. Напомним, сегодня, по данным официальных источников, в Киеве масса коммунальных проблем. В частности, в столице затоплено метро. Как сообщила городская прокуратура, власти города объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" синей ветки метро. По предварительным данным, указанные обстоятельства возникли в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что обрушение киевского метро говорит о серьёзных негативных процессах, стоит ожидать новых катастроф в городе. По его мнению, столичные власти уделяли недостаточно внимания состоянию метрополитена.

https://ukraina.ru/20231212/1051932918.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, бюджет, дефицит бюджета, оборонный бюджет, всу, сво