В Киеве приняли бюджет на 2024 год с дефицитом около $400 миллионов - 15.12.2023 Украина.ру
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В Киеве приняли бюджет на 2024 год с дефицитом около $400 миллионов
В Киеве приняли бюджет на 2024 год с дефицитом около $400 миллионов - 15.12.2023 Украина.ру
В Киеве приняли бюджет на 2024 год с дефицитом около $400 миллионов
Власти украинской столицы приняли бюджет на следующий год: доходы за этот период составят 1,9 миллиардов, а расходы – 2,3 миллиарда. Дефицит будет равен примерно 400 миллионам долларов, подсчитали в киевской администрации
2023-12-15T01:43
2023-12-15T01:43
новости
киев
украина
бюджет
дефицит бюджета
оборонный бюджет
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Так, на следующий год на образовательную сферу из бюджета выделят 734,6 миллиона долларов. Траты на обновление дорог и транспорт составят около 642,8 миллионов, а на сферу здравоохранения – 162 миллиона долларов. Примечательно, что для помощи Вооруженным силам Украины в городском бюджете столицы предусмотрено только 27 миллионов долларов. В Киевсовете считают, что городу не нужен так называемый бюджет войны. Такая позиция спровоцировала скандал. Депутат Киевсовета от партии "Слуга народа" Ксения Семенова упрекнула Прокопива в том, что депутат якобы безразличен к страданиям украинцев. Напомним, сегодня, по данным официальных источников, в Киеве масса коммунальных проблем. В частности, в столице затоплено метро. Как сообщила городская прокуратура, власти города объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" синей ветки метро. По предварительным данным, указанные обстоятельства возникли в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что обрушение киевского метро говорит о серьёзных негативных процессах, стоит ожидать новых катастроф в городе. По его мнению, столичные власти уделяли недостаточно внимания состоянию метрополитена.
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новости, киев, украина, бюджет, дефицит бюджета, оборонный бюджет, всу, сво
Новости, Киев, Украина, бюджет, дефицит бюджета, оборонный бюджет, ВСУ, СВО

В Киеве приняли бюджет на 2024 год с дефицитом около $400 миллионов

01:43 15.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанккиев
киев - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Власти украинской столицы приняли бюджет на следующий год: доходы за этот период составят 1,9 миллиардов, а расходы – 2,3 миллиарда. Дефицит будет равен примерно 400 миллионам долларов, подсчитали в киевской администрации
Так, на следующий год на образовательную сферу из бюджета выделят 734,6 миллиона долларов. Траты на обновление дорог и транспорт составят около 642,8 миллионов, а на сферу здравоохранения – 162 миллиона долларов.
Примечательно, что для помощи Вооруженным силам Украины в городском бюджете столицы предусмотрено только 27 миллионов долларов. В Киевсовете считают, что городу не нужен так называемый бюджет войны.

"В городе принимается Киевский городской бюджет. Бюджет войны должен быть в государстве. Там не должно быть бюджета на сериалы, на шоу и телемарафоны. Тут должен быть бюджет для того, чтобы в городе было метро, чтобы у людей была горячая и холодная вода, было отопление. Города должны жить своей жизнью", – заявил глава фракции "Европейская солидарность" в Киевском горсовете Владимир Прокопив.

Такая позиция спровоцировала скандал. Депутат Киевсовета от партии "Слуга народа" Ксения Семенова упрекнула Прокопива в том, что депутат якобы безразличен к страданиям украинцев.

“Воюйте-воюйте, киевляне. Лечите раненых. Хороните погибших. Объясните людям без ног, как жить. Сбрасывайтесь на дроны. Ваши налоги пойдут на развязки, мост, дачи и дорогу через Экопарк Осокорки. Сегодня мне до слёз стыдно сидеть в этом зале”, – написала она в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, по данным официальных источников, в Киеве масса коммунальных проблем. В частности, в столице затоплено метро. Как сообщила городская прокуратура, власти города объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" синей ветки метро. По предварительным данным, указанные обстоятельства возникли в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что обрушение киевского метро говорит о серьёзных негативных процессах, стоит ожидать новых катастроф в городе. По его мнению, столичные власти уделяли недостаточно внимания состоянию метрополитена.
станция метро Университет Киев - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12 декабря, 07:17
С надеждой на чудо. О чём свидетельствуют закрытие 6 станций киевского метрополитенаЗакрытие 6 станций синей линии киевского метрополитена днём 9 декабря для киевлян стало шоком — 250 тысяч жителей Голосеевского района Киева остались без удобного и привычного транспорта.
 
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