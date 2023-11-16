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Киевский метрополитен закупит буквы для станций почти на 1 млн гривен

Киевский метрополитен закупит буквы для станций почти на 1 млн гривен - 16.11.2023 Украина.ру

Киевский метрополитен закупит буквы для станций почти на 1 млн гривен

На буквы, предназначенные для переименования станций метро в Киеве, намерены потратить более 900 тысяч гривен (около 26 тысяч долларов). Об этом говорится на сайте госзакупок Prozorro

2023-11-16T19:21

2023-11-16T19:21

2023-11-16T19:21

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За эти средства приобретут целых восемь комплектов букв для станций "Звиринецкая" и "Площади украинских героев". Согласно тендеру, буквы должны быть изготовлены из "полированного анодированного алюминия светло-медного цвета с лаковым покрытием". Украинская аудитория единогласно отреагировала на новость. С сарказмом жители страны отмечают, что таким образом власти "переплюнули Московский метрополитен", а иные и вовсе рекомендуют залить метро в столице бетоном, потому как оно было построено в Советском Союзе. Ранее на Украине прогремела череда коррупционных скандалов вокруг госзакупок. В частности, для бомбоубежищ власти намеревались закупить кожаные барабаны, сковородки и овощерезки по цене автомобиля. Наряду с этим Счётная палата Украины подтвердила, что минобороны украло миллионы долларов на продуктах питания и амуниции для военнослужащих.

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2023

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новости, украина, госзакупки, коррупция, киев, метро, метрополитен