https://ukraina.ru/20231116/1051093483.html
Киевский метрополитен закупит буквы для станций почти на 1 млн гривен
Киевский метрополитен закупит буквы для станций почти на 1 млн гривен - 16.11.2023 Украина.ру
Киевский метрополитен закупит буквы для станций почти на 1 млн гривен
На буквы, предназначенные для переименования станций метро в Киеве, намерены потратить более 900 тысяч гривен (около 26 тысяч долларов). Об этом говорится на сайте госзакупок Prozorro
2023-11-16T19:21
2023-11-16T19:21
2023-11-16T19:21
новости
украина
госзакупки
коррупция
киев
метро
метрополитен
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За эти средства приобретут целых восемь комплектов букв для станций "Звиринецкая" и "Площади украинских героев". Согласно тендеру, буквы должны быть изготовлены из "полированного анодированного алюминия светло-медного цвета с лаковым покрытием". Украинская аудитория единогласно отреагировала на новость. С сарказмом жители страны отмечают, что таким образом власти "переплюнули Московский метрополитен", а иные и вовсе рекомендуют залить метро в столице бетоном, потому как оно было построено в Советском Союзе. Ранее на Украине прогремела череда коррупционных скандалов вокруг госзакупок. В частности, для бомбоубежищ власти намеревались закупить кожаные барабаны, сковородки и овощерезки по цене автомобиля. Наряду с этим Счётная палата Украины подтвердила, что минобороны украло миллионы долларов на продуктах питания и амуниции для военнослужащих.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, госзакупки, коррупция, киев, метро, метрополитен
Новости, Украина, госзакупки, коррупция, Киев, метро, метрополитен
Киевский метрополитен закупит буквы для станций почти на 1 млн гривен
На буквы, предназначенные для переименования станций метро в Киеве, намерены потратить более 900 тысяч гривен (около 26 тысяч долларов). Об этом говорится на сайте госзакупок Prozorro
За эти средства приобретут целых восемь комплектов букв для станций "Звиринецкая" и "Площади украинских героев". Согласно тендеру, буквы должны быть изготовлены из "полированного анодированного алюминия светло-медного цвета с лаковым покрытием".
Украинская аудитория единогласно отреагировала
на новость. С сарказмом жители страны отмечают, что таким образом власти "переплюнули Московский метрополитен", а иные и вовсе рекомендуют залить метро в столице бетоном, потому как оно было построено в Советском Союзе.
"Ужас. В Харькове дома разрушены у людей, разрушен обстрелами транспорт, Давайте сюда деньги и идите на ф..г со своими буквами", – комментирую пользователи в сети.
Ранее на Украине прогремела череда коррупционных скандалов вокруг госзакупок. В частности, для бомбоубежищ власти намеревались закупить
кожаные барабаны, сковородки и овощерезки по цене автомобиля. Наряду с этим Счётная палата Украины подтвердила, что минобороны украло миллионы долларов на продуктах питания и амуниции для военнослужащих.