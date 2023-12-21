https://ukraina.ru/20231221/1052305799.html

Галя, теперь ты в армии! Какой будет мобилизация женщин на Украине

Галя, теперь ты в армии! Какой будет мобилизация женщин на Украине - 21.12.2023 Украина.ру

Галя, теперь ты в армии! Какой будет мобилизация женщин на Украине

Президент Зеленский, как известно, на недавней пресс-конференции ответил, что он закон о мобилизации женщин не подпишет

2023-12-21T16:03

2023-12-21T16:03

2023-12-21T17:26

эксклюзив

украина

владимир зеленский

мобилизация

женщины

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Но обратите внимание, он отвечал на вопрос о мобилизации. А ведь есть и другая норма — воинский учёт. Она сейчас очень активно обсуждается в Киеве. И о мобилизации, и о воинском учете женщин заявляют представители различных партий и фракций Рады.Среди них и «Слуги народа», и фракция «Голос», и неизменная Марьяна Безуглая, «голос Джорджа Сороса».По новому закону, на проект которого ссылается Безуглая, все абсолютно женщины в стране от 25 до 60 лет подлежат воинскому учёту. Возможно, очень скоро закон о воинском учёте для женщин будет принят. Там же будут нормы об уклонистах, проживающих сейчас за рубежом, о понижении призывного возраста и много других новогодних сюрпризов от власти для жителей, а теперь уже и для жительниц Украины.Давайте посмотрим, чем это всё грозит среднестатистической Гале с украинским паспортом.Есть отсрочка?Предполагается, что женщины будут иметь отсрочку от службы при некоторых условиях: при болезни, беременности, декрете, при наличии трёх детей, при наличии родителей-инвалидов и так далее. Но все остальные могут быть в будущем мобилизованы.Да, пока закон не принят. Но очень вероятно, что он будет принят. Так как, согласитесь, это очень удобно: как минимум иметь на учёте всех женщин Украины.Уклонистки и боевые подругиБезуглая уже даже расшифровала, что будет с женщинами, которые уехали за рубеж и не встанут на воинский учёт по новому закону. Военнообязанных уклонистов, и мужчин, и женщин, предполагается лишать гражданства и конфисковывать их имущество. Пока это ещё не предлагаемая норма закона, но возможное будущее. Марьяна уже проводит опрос.Её же опрос на тему, откажетесь ли вы от гражданства Украины при призыве в армию, показал шокирующие цифры: почти 80 процентов женщин собираются отказаться от гражданства. Зачем она проводит эти опросы? Смысл есть, мы это чуть позже обсудим.Пока что предполагается призывать женщин не на боевые должности. Но по словам Безуглой, женщины могут быть призваны не на боевые должности в те части, которые воюют, а не находятся в тылу.Скажем прямо: нереально представить себе украинскую женщину, которая будет рада оставить свой дом, семью и детей и пойти в армию. То, что все говорят про необходимость «захыщаты» Украину — это одно, а идти в военкомат — совсем другое.В принципе, при такой альтернативе лучше сразу сдаться России.Если Марьяна проведёт опрос: мобилизация или перемирие на условиях России, она получит очень интересные и ещё более шокирующие цифры.Коррупция и болезниЧто же будет в реальности, если такой закон примут, какие будут последствия?Неимоверно вырастет на Украине коррупция (хотя куда уже дальше).У всех женщин появятся болезни, дети на бумаге, родители-инвалиды. Офис президента Украины рассказывает, что будет много женщин, которые решат завести ребенка, а это хорошо для страны. Конечно же, нет.В Офисе президента, видимо, совершенно не представляют себе, сколько стоит вырастить ребенка на Украине сейчас, не говоря уже про здоровье, про жизнь женщины, которая на пару лет останется без работы, и всё остальное. Будут не новые беременности, а липовые справки о беременности.Тем более что потом всегда можно сказать: сорвалась, проблемы со здоровьем и т. д. Уж тут женщины и врачи найдут варианты.Второй выход: эмиграция. Это сложно и не всем подходит. Но, конечно, кто-то использует.Третий выход: прятаться, как это делают сейчас многие мужчины на Украине.Как Территориальные центры комплектации (ТЦК, а по сути военкоматы), которые занимаются сейчас отловом мужчин, предполагают ловить уклонисток? Вы представляете эти сцены? Да женщины на Украине такие, что и откусить что-нибудь могут. Нос, например.Не говоря уже про оскорбление мужского достоинства всех сотрудников ТЦК, главы области и президента. То вообще запросто. Вы представляете эти ролики в соцсетях?Есть ещё один вариант: убрать эту власть. Но для этого нужны лидеры, партия, финансирование. Иначе всё ограничится мелкими сельскими майданами. И кто возглавит протест? Юлия Владимировна? В принципе, в таком случае шансы вернуться в большую политику у неё увеличиваются в десятки или даже в сотни раз.Этот предполагаемый закон — это, конечно, ящик Пандоры.Можно только представить, насколько упадёт престиж власти, президента и Рады. Их и так уже все начинают ненавидеть. А после мобилизации женщин Зеленскому или любому другому, кто примет этот закон, на выборы можно уже не ходить. Какой смысл увидеть цифру в районе нуля?Кто служит сейчас?Сегодня на Украине в армии на различных должностях находится 62 000 женщин. Это в основном, конечно, медики, фармацевты, повара, различный обслуживающий персонал. Есть ещё, кстати, химики и биологи. В прошлом году на Украине их массово зазывали в армию. И это очень неприятный маркер. Очевидно, что Украина может пустить в ход биологическое и химическое оружие.Обязательный воинский учет есть пока только для медиков и фармацевтов, с сентября этого года.НаёмницыЕсть в рядах ВСУ некоторое количество западных наёмниц. Но с ними приходят и ожидаемые проблемы. Какие?Пример одной из них, Кэти Лешкашели, грузинки-медика, стал уже нарицательным. Кэти, после того как её карьера бьюти-блогера в Германии не задалась, решила поехать повоевать. Она очень любит позировать с оружием. И вот один из снимков позирующей в каске с автоматом Кэти стал причиной демаскировки одного из украинских подразделений.Еще одна, шведка Кэролайн Норденрипп, в 42 года тоже решила повоевать. Инструктор по беспилотникам на Запорожском направлении. Очень недовольна: платят в 2 раза меньше, чем обещали. Об этом она, конечно же, с грустью сообщила всем в соцсетях, и началось эмоциональное обсуждение положения ВСУ и что там делает Норденрипп.Это только цветочки. Женщины на передовой — это предсказуемые скандалы, истерики, естественно, срыв боевой задачи, оставление позиций. И демаскировка, это само собой.Не так давно весь интернет облетело видео Алёны Рыж, женщины с запоминающейся причёской — фиолетовыми волосами, которая рыдала на камеру. Она медик, попала в 47 бригаду ВСУ, которую как раз только оснастили вооружением НАТО и отправили на передовую. Бригада была практически полностью уничтожена за несколько часов.Алёна рыдала, так как потеряла побратимов. Но все-таки вопрос: зачем она рыдала на камеру и слала видео в интернет? В этом был какой-то информационный смысл? Или просто захотелось слить эмоции?И наверняка в армии все это понимают. Не зря женщин на передовых позициях ВСУ практически не обнаруживают. Ни погибших, ни раненых. Это крайне редкое явление.ПоследствияТогда зачем вся эта кампания по новому закону мобилизации женщин? Причин, видимо, несколько.Создать общественную дискуссию. Пусть женщины на Украине пока привыкают к этой новой реальности. Очередное окно Овертона.Отвлечь от насущных проблем. Все забудут о бытовых проблемах, которых всё больше, если речь пойдет о том, что «завтра, Галя, ты в армии».Какая-то часть уедет на Запад, где их очень ждут. Повышать рождаемость в западных странах, работать на низкооплачиваемой работе. Кто-то же должен это делать. И уже теперь они начнут активно менять гражданство.А то женщины стали как-то массово возвращаться на Украину. Это совершенно не входит в планы глобалистов. Вот для этого и закинула удочку Марьяна. Давайте уже думайте о гражданстве других стран!И, конечно, заставить в итоге становиться на учёт. Это полезно во всех отношениях. Человек на крючке меньше открывает рот, голосует правильно, не высовывается не по делу.А потом и призвать тоже можно. Женщин будут вначале завлекать деньгами и какими-то другими возможностями. Потом начнут ловить.И будут уже дальше сражаться до последней украинки, так как последних украинцев уже не будет.Всё это, конечно, очень печально. Но таковы логичные следствия беганья по майданам и прыганья с кастрюлями на голове.Остается один вопрос, и его Зеленскому зададут очень быстро после принятия такого закона: где же его жена Елена? Почему до сих пор не в армии?Если он еще останется президентом.В принципе, после такого закона надо уходить с политической сцены. Возможно, под ряд таких законов и продолжают держать Зе в виде президента. Его тушка как раз ещё пригодится для самых непопулярных и даже зловещих последних решений.

https://ukraina.ru/20231219/1052249295.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, владимир зеленский, мобилизация, женщины