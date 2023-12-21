https://ukraina.ru/20231221/1052296278.html
Сенатор США назвал Си диктатором и пригрозил "адскими" санкциями
Сенатор США назвал Си диктатором и пригрозил "адскими" санкциями - 21.12.2023 Украина.ру
Сенатор США назвал Си диктатором и пригрозил "адскими" санкциями
Сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм (Республиканская партия) обещал разработать против Китая проект "адских санкций", если Пекин предпримет действия по восстановлению контроля над Тайванем, говорится в заявлении сенатора, опубликованном на странице его сайта
2023-12-21T11:49
2023-12-21T11:49
2023-12-21T11:50
новости
китай
кнр (китай)
си цзиньпин
сша
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джо байден
сенатор
линдси грэм
диктаторы
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Сенатор Грэм решил отреагировать на статью телеканала NBC News о том, что председатель Китая Си Цзиньпин в ноябре рассказал президенту США Джо Байдену, что Пекин стремится к воссоединению с Тайванем мирным путём. Грэм написал, что такое заявление его "более, чем нервирует".Грэм добавил, что верит в поддержку обеих партий в "противостоянии китайской коммунистической агрессии".Напоследок американский сенатор назвал Си "диктатором", а Китай, по его мнению, показывает слабость.В ноябре состоялись переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином состоялись на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.Журналисты задали Байдену вопрос, поменял ли он своё мнение о председателе КНР после переговоров. "Послушайте, ну он и есть. Он диктатор в том смысле, что он парень, управляющий коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего", — сказал Байден.Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее в ходе брифинга для журналистов вновь заверил: США придерживаются принципа "одного Китая" и не поддерживают независимость Тайваня. Кирби добавил, что США продолжат поставлять Тайваню вооружения.Власти КНР не раз призывали США уважать принцип "одного Китая", прекратить отправлять оружие Тайваню и поддержать мирное воссоединение острова с материковой частью страны.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года. Занимавшая тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелось посетила остров.Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.В США заявили, что не считают визит Пелоси на Тайвань веской причиной для кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина. При этом западные СМИ активно освещали её турне.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, китай, кнр (китай), си цзиньпин, сша, президент сша, джо байден, сенатор, линдси грэм, диктаторы, тайвань, зарубежье
Новости, Китай, КНР (Китай), Си Цзиньпин, США, президент США, Джо Байден, сенатор, Линдси Грэм, диктаторы, Тайвань, Зарубежье
Сенатор США назвал Си диктатором и пригрозил "адскими" санкциями
11:49 21.12.2023 (обновлено: 11:50 21.12.2023)
Сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм (Республиканская партия) обещал разработать против Китая проект "адских санкций", если Пекин предпримет действия по восстановлению контроля над Тайванем, говорится в заявлении сенатора, опубликованном на странице его сайта
Сенатор Грэм решил отреагировать на статью телеканала NBC News о том, что председатель Китая Си Цзиньпин
в ноябре рассказал президенту США Джо Байдену
, что Пекин стремится к воссоединению с Тайванем мирным путём. Грэм написал, что такое заявление его "более, чем нервирует".
"Я буду работать с сенаторами демократами и республиканцами, чтобы сделать быстро две вещи. Во-первых, чтобы создать надежную дополнительную защиту для Тайваня. И во-вторых, подготовить проект... адских санкций, чтобы ввести их против Китая, если он предпримет действия для захвата Тайваня", - говорится в заявлении.
Грэм добавил, что верит в поддержку обеих партий в "противостоянии китайской коммунистической агрессии".
Напоследок американский сенатор назвал Си "диктатором", а Китай, по его мнению, показывает слабость.
В ноябре состоялись переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином состоялись на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.
Журналисты задали Байдену вопрос, поменял ли он своё мнение о председателе КНР после переговоров. "Послушайте, ну он и есть. Он диктатор в том смысле, что он парень, управляющий коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего", — сказал
Байден.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее в ходе брифинга для журналистов вновь заверил: США придерживаются принципа "одного Китая" и не поддерживают независимость Тайваня. Кирби добавил, что США продолжат поставлять Тайваню вооружения.
Власти КНР не раз призывали США уважать принцип "одного Китая", прекратить отправлять оружие Тайваню и поддержать мирное воссоединение острова с материковой частью страны.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.
С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года. Занимавшая тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелось посетила остров.
Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
В США заявили, что не считают визит Пелоси на Тайвань веской причиной для кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина. При этом западные СМИ активно освещали её турне.