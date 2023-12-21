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Сенатор США назвал Си диктатором и пригрозил "адскими" санкциями

Сенатор США назвал Си диктатором и пригрозил "адскими" санкциями - 21.12.2023 Украина.ру

Сенатор США назвал Си диктатором и пригрозил "адскими" санкциями

Сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм (Республиканская партия) обещал разработать против Китая проект "адских санкций", если Пекин предпримет действия по восстановлению контроля над Тайванем, говорится в заявлении сенатора, опубликованном на странице его сайта

2023-12-21T11:49

2023-12-21T11:49

2023-12-21T11:50

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Сенатор Грэм решил отреагировать на статью телеканала NBC News о том, что председатель Китая Си Цзиньпин в ноябре рассказал президенту США Джо Байдену, что Пекин стремится к воссоединению с Тайванем мирным путём. Грэм написал, что такое заявление его "более, чем нервирует".Грэм добавил, что верит в поддержку обеих партий в "противостоянии китайской коммунистической агрессии".Напоследок американский сенатор назвал Си "диктатором", а Китай, по его мнению, показывает слабость.В ноябре состоялись переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином состоялись на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.Журналисты задали Байдену вопрос, поменял ли он своё мнение о председателе КНР после переговоров. "Послушайте, ну он и есть. Он диктатор в том смысле, что он парень, управляющий коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего", — сказал Байден.Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее в ходе брифинга для журналистов вновь заверил: США придерживаются принципа "одного Китая" и не поддерживают независимость Тайваня. Кирби добавил, что США продолжат поставлять Тайваню вооружения.Власти КНР не раз призывали США уважать принцип "одного Китая", прекратить отправлять оружие Тайваню и поддержать мирное воссоединение острова с материковой частью страны.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года. Занимавшая тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелось посетила остров.Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.В США заявили, что не считают визит Пелоси на Тайвань веской причиной для кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина. При этом западные СМИ активно освещали её турне.

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новости, китай, кнр (китай), си цзиньпин, сша, президент сша, джо байден, сенатор, линдси грэм, диктаторы, тайвань, зарубежье