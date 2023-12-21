"Войну выигрывает солдат": военный волонтер о том, почему в армии важно убирать потери и беречь ресурсы
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР
Армия — это ресурс, который государство должно грамотно использовать. Поэтому там нужно внедрять бережливые технологии и минимизировать любые потери. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
В бизнесе есть понятие о том, что деньги — это ресурс, который надо приумножать. А в армии мы имеем дело с человеческим ресурсом. Потому что любую войну выигрывает солдат, рассказал волонтер.
Поэтому необходимо сделать российскую армию более профессиональной. Как в узкой специализации бойцов, так и с точки зрения управления, добавил он.
"Армия — это ресурс, который государство должно грамотно использовать. А эффективность — это когда мы в рамках имеющихся ресурсов добиваемся максимального результата. Поэтому я и говорю, что в армию надо внедрять бережливые технологии из гражданской жизни", - указал Алехин.
В армии нужно максимально убирать все потери: человеческие, технические, финансовые и временные. И такой подход должен быть по всем направлениям : начиная от эвакуации подбитой техники и заканчивая планированием большой наступательной операции, резюмировал собеседник Украина.ру.
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