https://ukraina.ru/20231221/1052287523.html

"Войну выигрывает солдат": военный волонтер о том, почему в армии важно убирать потери и беречь ресурсы

"Войну выигрывает солдат": военный волонтер о том, почему в армии важно убирать потери и беречь ресурсы - 21.12.2023 Украина.ру

"Войну выигрывает солдат": военный волонтер о том, почему в армии важно убирать потери и беречь ресурсы

Армия — это ресурс, который государство должно грамотно использовать. Поэтому там нужно внедрять бережливые технологии и минимизировать любые потери. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2023-12-21T04:50

2023-12-21T04:50

2023-12-21T04:50

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В бизнесе есть понятие о том, что деньги — это ресурс, который надо приумножать. А в армии мы имеем дело с человеческим ресурсом. Потому что любую войну выигрывает солдат, рассказал волонтер.Поэтому необходимо сделать российскую армию более профессиональной. Как в узкой специализации бойцов, так и с точки зрения управления, добавил он.В армии нужно максимально убирать все потери: человеческие, технические, финансовые и временные. И такой подход должен быть по всем направлениям : начиная от эвакуации подбитой техники и заканчивая планированием большой наступательной операции, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231220/1052271169.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, армия, вс рф, россия, потери, управление, экономика, командование, ресурсы, сво, бизнес, спецоперация