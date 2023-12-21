https://ukraina.ru/20231221/1052286692.html

Военный волонтер о том, почему для взятия Авдеевки нужна деморализация ВСУ и успехи на других фронтах

Военный волонтер о том, почему для взятия Авдеевки нужна деморализация ВСУ и успехи на других фронтах - 21.12.2023 Украина.ру

Военный волонтер о том, почему для взятия Авдеевки нужна деморализация ВСУ и успехи на других фронтах

Чтобы усилить деморализацию ВСУ, надо уходить от применения отдельных психологических инструментов и проводить масштабные спецоперации. Если мы хотим взять Авдеевку, надо показывать противнику успехи на других направлениях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2023-12-21T05:30

2023-12-21T05:30

2023-12-21T05:30

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авдеевка

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Российские бойцы на фронте говорят, что в рядах противника наступила определенная деморализация. Чтобы ее усилить, надо уходить от применения отдельных психологических инструментов и проводить масштабные спецоперации, рассказал волонтер.Если бы во время наступления российские военные завалили украинские позиции листовками, заглушили РЭБом их связь и голосами командиров ВСУ по рации призывали сложить оружие, тогда это была бы комплексная операция по деморализации противника, добавил он.Возможно, что спецслужбам нужно заслать свои ДРГ, чтобы они захватили какой-то населенный пункт в Сумской области и удерживали его на какое-то время. Надо показать Украине, что российские войска уже везде, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231220/1052283287.html

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новости, авдеевка, всу, сво, украина, россия, противник, рэб, плен, командование, дрг, захват, вс рф, психология