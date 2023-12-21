Военный волонтер о том, почему для взятия Авдеевки нужна деморализация ВСУ и успехи на других фронтах - 21.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231221/1052286692.html
Военный волонтер о том, почему для взятия Авдеевки нужна деморализация ВСУ и успехи на других фронтах
Военный волонтер о том, почему для взятия Авдеевки нужна деморализация ВСУ и успехи на других фронтах - 21.12.2023 Украина.ру
Военный волонтер о том, почему для взятия Авдеевки нужна деморализация ВСУ и успехи на других фронтах
Чтобы усилить деморализацию ВСУ, надо уходить от применения отдельных психологических инструментов и проводить масштабные спецоперации. Если мы хотим взять Авдеевку, надо показывать противнику успехи на других направлениях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2023-12-21T05:30
2023-12-21T05:30
новости
авдеевка
всу
сво
украина
россия
противник
рэб
плен
командование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/68/1033876851_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f2ba5c3378cb96a5c5c2ba62f4fc88c.jpg
Российские бойцы на фронте говорят, что в рядах противника наступила определенная деморализация. Чтобы ее усилить, надо уходить от применения отдельных психологических инструментов и проводить масштабные спецоперации, рассказал волонтер.Если бы во время наступления российские военные завалили украинские позиции листовками, заглушили РЭБом их связь и голосами командиров ВСУ по рации призывали сложить оружие, тогда это была бы комплексная операция по деморализации противника, добавил он.Возможно, что спецслужбам нужно заслать свои ДРГ, чтобы они захватили какой-то населенный пункт в Сумской области и удерживали его на какое-то время. Надо показать Украине, что российские войска уже везде, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231220/1052283287.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/68/1033876851_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6c565986f5d8f5bdeb57087e1e8175b2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, авдеевка, всу, сво, украина, россия, противник, рэб, плен, командование, дрг, захват, вс рф, психология
Новости, Авдеевка, ВСУ, СВО, Украина, Россия, противник, РЭБ, плен, командование, ДРГ, захват, ВС РФ, психология

Военный волонтер о том, почему для взятия Авдеевки нужна деморализация ВСУ и успехи на других фронтах

05:30 21.12.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Чтобы усилить деморализацию ВСУ, надо уходить от применения отдельных психологических инструментов и проводить масштабные спецоперации. Если мы хотим взять Авдеевку, надо показывать противнику успехи на других направлениях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Российские бойцы на фронте говорят, что в рядах противника наступила определенная деморализация. Чтобы ее усилить, надо уходить от применения отдельных психологических инструментов и проводить масштабные спецоперации, рассказал волонтер.
Если бы во время наступления российские военные завалили украинские позиции листовками, заглушили РЭБом их связь и голосами командиров ВСУ по рации призывали сложить оружие, тогда это была бы комплексная операция по деморализации противника, добавил он.
"Понятно, что успехи на фронте нам нужны. Понятно, что Авдеевка очень важна. Но если мы хотим взять Авдеевку, нам надо показывать успехи на других направлениях", - подчеркнул Алехин.
Возможно, что спецслужбам нужно заслать свои ДРГ, чтобы они захватили какой-то населенный пункт в Сумской области и удерживали его на какое-то время. Надо показать Украине, что российские войска уже везде, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Антонов об авдеевской операции
Вчера, 19:08
Авдеевская операция: Антонов о том, как ВС России делают очередной шаг к освобождению Донбасса
 
НовостиАвдеевкаВСУСВОУкраинаРоссияпротивникРЭБпленкомандованиеДРГзахватВС РФпсихология
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:43В США оправдали мужчину, отсидевшего в тюрьме 48 лет, ему заплатят компенсацию – NBC
06:18Ким Чен Ын заявил, что КНДР на провокации ответит ядерным ударом – ЦТАК
06:00"Где снаряды? У нас большие потери": военный волонтер рассказал, какую хитрую операцию провел Пригожин
05:50"Киева бы не было": Алексей Самойлов о том, почему армия РФ не бьет по штабам и командным пунктам ВСУ
05:48На Украине заканчиваются экипажи для немецких "Леопардов" – Die Welt
05:40Роман Алехин о том, зачем в армии РФ элементы бизнеса и почему не нужно готовиться к "прошедшей войне"
05:30Военный волонтер о том, почему для взятия Авдеевки нужна деморализация ВСУ и успехи на других фронтах
05:23Бельгия в октябре в шесть раз нарастила закупки СПГ из России
05:20"Это же взрыв мозга": Роман Алехин рассказал, почему прямая линия с Путиным шокировала украинцев
05:10Роман Алехин объяснил, зачем Украина продвигает нарратив про "хитрого Залужного" и второй "контрнаступ"
05:00Хитрая игра. Военный волонтер о том, что реально задумал враг и зачем США "имитируют" отказ от Украины
04:50"Войну выигрывает солдат": военный волонтер о том, почему в армии важно убирать потери и беречь ресурсы
04:40Роман Алехин объяснил, зачем украинцы слушают Путина и почему они сомневаются в адекватности своего мира
04:33В украинском Николаеве прогремел взрыв – СМИ
04:20Переговоры с Украиной возможны лишь после её капитуляции и отвода сил НАТО – Балицкий
04:20"Мы выстроили эшелоны ПВО": политолог объяснил, почему у Киева не получилось устроить "ответку" армии РФ
04:10Военный политолог сообщил, как беспилотники и "умные" бомбы дистанционно уничтожают важные объекты ВСУ
04:03Милей подписал указ о "шоковой" либерализации экономики Аргентины
04:00Военный политолог о том, где именно должна ударить армия РФ ,чтобы решить вопрос с Одессой и Николаевом
04:00Николай Арутюнов: Россию нужно интегрировать в ЛДНР
Лента новостейМолния