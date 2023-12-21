https://ukraina.ru/20231221/1052286692.html
Военный волонтер о том, почему для взятия Авдеевки нужна деморализация ВСУ и успехи на других фронтах
Военный волонтер о том, почему для взятия Авдеевки нужна деморализация ВСУ и успехи на других фронтах - 21.12.2023 Украина.ру
Военный волонтер о том, почему для взятия Авдеевки нужна деморализация ВСУ и успехи на других фронтах
Чтобы усилить деморализацию ВСУ, надо уходить от применения отдельных психологических инструментов и проводить масштабные спецоперации. Если мы хотим взять Авдеевку, надо показывать противнику успехи на других направлениях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2023-12-21T05:30
2023-12-21T05:30
2023-12-21T05:30
новости
авдеевка
всу
сво
украина
россия
противник
рэб
плен
командование
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Российские бойцы на фронте говорят, что в рядах противника наступила определенная деморализация. Чтобы ее усилить, надо уходить от применения отдельных психологических инструментов и проводить масштабные спецоперации, рассказал волонтер.Если бы во время наступления российские военные завалили украинские позиции листовками, заглушили РЭБом их связь и голосами командиров ВСУ по рации призывали сложить оружие, тогда это была бы комплексная операция по деморализации противника, добавил он.Возможно, что спецслужбам нужно заслать свои ДРГ, чтобы они захватили какой-то населенный пункт в Сумской области и удерживали его на какое-то время. Надо показать Украине, что российские войска уже везде, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231220/1052283287.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, авдеевка, всу, сво, украина, россия, противник, рэб, плен, командование, дрг, захват, вс рф, психология
Новости, Авдеевка, ВСУ, СВО, Украина, Россия, противник, РЭБ, плен, командование, ДРГ, захват, ВС РФ, психология
Военный волонтер о том, почему для взятия Авдеевки нужна деморализация ВСУ и успехи на других фронтах
Чтобы усилить деморализацию ВСУ, надо уходить от применения отдельных психологических инструментов и проводить масштабные спецоперации. Если мы хотим взять Авдеевку, надо показывать противнику успехи на других направлениях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Российские бойцы на фронте говорят, что в рядах противника наступила определенная деморализация. Чтобы ее усилить, надо уходить от применения отдельных психологических инструментов и проводить масштабные спецоперации, рассказал волонтер.
Если бы во время наступления российские военные завалили украинские позиции листовками, заглушили РЭБом их связь и голосами командиров ВСУ по рации призывали сложить оружие, тогда это была бы комплексная операция по деморализации противника, добавил он.
"Понятно, что успехи на фронте нам нужны. Понятно, что Авдеевка очень важна. Но если мы хотим взять Авдеевку, нам надо показывать успехи на других направлениях", - подчеркнул Алехин.
Возможно, что спецслужбам нужно заслать свои ДРГ, чтобы они захватили какой-то населенный пункт в Сумской области и удерживали его на какое-то время. Надо показать Украине, что российские войска уже везде, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь