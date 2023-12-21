https://ukraina.ru/20231221/1052232674.html

Антиутопия в центре Европы. Какие права нарушались на Украине в 2023 году

Антиутопия в центре Европы. Какие права нарушались на Украине в 2023 году - 21.12.2023 Украина.ру

Антиутопия в центре Европы. Какие права нарушались на Украине в 2023 году

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов недавно заявил, что Украина — демократическая страна, сообщество, которое поддерживает свободу слова и права человека. Однако объективные итоги 2023 года говорят совсем об ином.

2023-12-21T02:19

2023-12-21T02:19

2023-12-21T02:20

репрессии на украине

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Право на использование родного языкаЗакон о нацменьшинствах долгое время был камнем преткновения для процесса Евроинтеграции Украины из-за дискриминационного положения румынских, венгерских, болгарских и других меньшинств, представляющих народы Евросоюза. Впрочем, о неадекватных запретах русского языка Венецианская комиссия тоже говорила. В 2023 году этот вопрос решили закрыть, но, как всегда, способом, который лишь ухудшает положение русских на Украине.9 ноября вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала, что на Украине не существует русского национального меньшинства, поэтому вопрос обеспечения его прав не будет обсуждаться на переговорах о вступлении в Евросоюз. 20 ноября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подтвердил ее слова.Людей, называющих себя русскими, согласно соцопросам, на Украине действительно осталось очень мало — порядка 3%. Результат вполне объясним как субъективным фактором националистической пропаганды, так и объективным фактором войны. Также понятно, что при других обстоятельствах, которые, вполне возможно, возникнут в будущем, процент называющих себя русскими сильно увеличится. Но даже 3% — это вполне себе нацменьшинство, ничем не хуже, чем греки, немцы, поляки и др. Тем не менее, их в расчет принимать больше не собираются.Что касается русскоязычных жителей, которых минимум половина страны, решение по ним было принято Конституционным судом Украины еще в 2021 году. В нем сказано, что русскоязычные Украинцы — это конструкт вековой насильственной русификации, такой национальной группы нет и быть не может, а потому у нее нет и никаких национально-культурных прав. Пусть учат "родной" украинский язык.Соответственно, 8 декабря 2023 года Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учета экспертной оценки Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах".Изменения таковы:Законопроект снова вызвал недовольство в Европе, особенно в Венгрии, которая потребовала более широких прав для венгерского меньшинства. Голоса русских Украины, естественно, нет.Тогда на Украине разработали новый законопроект, который дает значительные послабления европейским нацменьшинствам в плане возможности учиться на родных языках, зато лишение прав русского языка после отмены военного положения уже не ограничено пятью годами. Вероятность, что законопроект не примут, крайне мала. ЕС молчит.Зато верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что все существующие на Украине языки должны быть доступны для использования, а права меньшинств должны быть защищены.Впрочем, если русского меньшинства как бы и нет, то нет и соответствующего сообщества, требующего защиты.Право на свободу вероисповеданияПосле Майдана на Украине были постепенно уничтожены все оппозиционные организованные силы. Сначала — компартия, затем — русские культурные организации и СМИ, потом, уже при Зеленском, — остатки условно оппозиционных СМИ и таких же политический партий. Очевидно, что на очереди УПЦ. Несмотря на то, что на соборе в Феофании она зафиксировала, что не имеет отношения к РПЦ, власти не оставили ее в покое и уже не оставят.С 1 января 2023 года по инициативе Минкультуры Украины дирекция Киево-Печерского историко-культурного заповедника в одностороннем порядке прекратила действие договоров аренды Успенского собора и Трапезной церкви с УПЦ. В результате монахам лавры был закрыт доступ в эти храмы. Верующие, которые пытались освободить монахов из опечатанных полицией помещений (людей оттуда заблаговременно не вывели) задержали за "хулиганство", им грозит до 5 лет лишения свободы. Несмотря на то, что "отжим" Успенского собора и Трапезной церкви проходил исключительно под светским предлогом (заповедник, музей, права аренды и т.д.) 7 января под охраной более трех тысяч силовиков власти организовали в Успенском соборе богослужение ПЦУ, а в конце января — на день соборности Украины — Минкульт провел в Трапезном храме концерт группы "Хорея козацька", на котором была исполнена песня про "убийство москаля" и уничтожение Москвы, которые "благословляет Иисус".Осенью 2023 года в кафедральном соборе Ивано-Франковска против верующих был применен слезоточивый газ, а сами верующие, духовенство и епископ подвергнуты жестоким избиением. Также 16 ноября люди в военной форме захватили Рождественский монастырь в Черкассах. Нападающие разбивали телефоны людей, чтобы никто не записал видео. Духовенство и верующие получили тяжелые травмы, в т. ч. переломы и резаные раны.Своим указом Зеленский лишил гражданства 19 епископов УПЦ. Против 14 епископов введены санкции, из-за чего они не могут вести хозяйственную деятельность и потеряли доступ к имуществу. Регулярно проходят обыски в епархиальных управлениях, соборах, монастырях и приходах, по результатам которых возбуждаются политически мотивированные уголовные дела.Так наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту Павлу (Петру Лебедю) грозят 8 лет с конфискацией за интервью, в котором он назвал военные действия между Россией и Украиной гражданским конфликтом. 7 августа 2023 года приговорили к 5 годам заключения с конфискацией 74-летнего митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Анатолия Елецких) за статью в интернете, в которой епископ называл священников ПЦУ "самосвятами-раскольниками", а Украину — "Малороссией" (в контексте событий XVII века), а также найденные у него листовки, в которых есть такие фразы, как "бандеровская власть" и "коричневая чума". Героя Украины митрополита Банченского Лонгина (Жара) судят за найденные в монастыре вероучительные книги на русском и румынском языках, где присутствовали критические замечания в адрес ПЦУ. Митрополиту заблокировали счета, в результате чего он не только лишился возможности оплачивать коммунальные услуги в монастыре и его гуманитарных организациях, но и получать благотворительные пожертвования — Лонгин усыновил более 300 детей, часть из которых имеет инвалидность.Финальным же аккордом 2023 года стал принятый Верховной радой в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций", который вводит вводит запрет деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых находится в России. Законопроект разрешает в судебном порядке прекращать деятельность таких религиозных организаций. Учитывая, что еще 1 февраля 2023 года Государственная служба по этнополитике и свободе совести Украины опубликовала результаты религиоведческой экспертизы устава УПЦ, заявив о наличии церковно-канонической связи УПЦ с РПЦ, закон призван официально запретить УПЦ. Сложность в том, что УПЦ не зарегистрирована как юридическое лицо (зарегистрированы отдельные епархии и приходы), поэтому для их закрытия придется предъявлять порядка 12 тысяч исков. Но разве это кого-то остановит?Право на мнение и справедливый судС начала 2022 по июль 2023 года Украиной открыто более 56 тысяч уголовных дел против гражданских лиц, которые могут быть оценены как политически мотивированные. Более чем 12 тысячам человек сообщено о подозрении. Около 9 тысяч дел передано в суд с обвинительным актом. Учитывая, что с того момента еще прошло несколько месяцев, а аресты продолжаются, можно сделать вывод, что сегодня под стражей на Украине находится не менее 10 тысяч человек, не поддерживающих правящий режим.Исключительно за взгляды и убеждения, за критику политики действующей власти задержаны, находятся под стражей и в ряде случаев уже осуждены на большие сроки, например, журналисты из Киева и Житомира Дмитрий Скворцов и Владимир Михайлов, профессор из Николаева Сергей Шубин, оппозиционный политик из Львова Инна Иваночко, IT-специалист из Львова Андрей Ивасенко, художник из Харькова Сергей Шапошников.За предполагаемую помощь российской армии (от публикации фото мест обстрелов до наведения ракет) приговорены к 10 годам подростки из Бахмута и Славянска — Володя Маркина, Настя Глущенко и Саша Кулаков. Совершеннолетними они стали уже в тюрьмах. По тому же обвинению пожизненные сроки получили одесский прокурор Геннадий Герман и 22-летняя Ангелина Довбня из Кировоградской области. Ни в одном из рассмотренных случаев, по якобы переданным координатам прилетов не зафиксировано. Зато в каждом уголовном производстве СБУ становилось известно о совершении преступления либо до его совершения, либо в момент первой передачи данных, но преступников не арестовывали несколько недель, позволяя якобы передавать России сведения государственной важности. Все это выглядит как провокация со стороны СБУ.73-летнего правозащитника из Львова Александра Косторного судят за то, что он якобы наводил российские "Калибры" по карте грибника, а запорожского коммуниста Юрия Петровского — за пересылку данных о результатах прилетов, которые уже были опубликованы в украинских СМИ.Кроме того, наводчиками часто называют людей, которые обсуждали в переписке с родственниками прилеты ракет или размещение военных рядом с жилыми застройками.Большинство приговоров "наводчикам" вынесены без рассмотрения доказательств, по сделке со следствием. В надежде на более мягкое наказание или на будущий обмен в Россию люди идут на самооговор, а суды не рассматривают должным образом доказательства в делах, где есть признание вины.Большие сроки (10-12 лет) получают и люди, раздававшие гуманитарку или работавшие в различных коммунальных учреждениях в тех областях, откуда ушли российские военные. Так заместитель председателя Бердянской администрации по гуманитарным вопросам Ольга Галанина может быть осуждена на пожизненное из-за того, что согласилась продолжить свою работу в Бердянске при российской власти. Сотрудники СБУ похитили в Днепропетровске ее сына-студента, удерживали его в непредусмотренном законом месте содержания, заставив мать приехать на подконтрольную Украине территорию, где ее и задержали. 10 лет получил предприниматель из Киевской области Анатолий Мирута за то, что договаривался с российскими военными, чтобы доставить местных жителей в больницу и распределял российскую гуманитарную помощь. 12 лет дали крымчанке Татьяне Незеленниковой, которая в 2015 году, работая в местной администрации, помогала справляться с гуманитарной катастрофой, вызванной подрывом украинскими праворадикалами ЛЭП в Херсонской области, питавших Крым.Сколько оппозиционно настроенных граждан было похищено и убито представителями СБУ, МВД и праворадикальных группировок, естественно, никому не известно.Продолжаются и массовые рейды. На днях в Харьковской области по подозрению в некой пророссийской деятельности задержали одновременно 30 человек.Право на свободу совести и принудительная мобилизацияС февраля 2023 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация. В сентябре расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска.Власти неоднократно пытались провести законопроект по отмене отсрочки для студентов, получающих второе высшее образование, но Евросоюз против, поскольку в имеющихся формулировках обнаруживается возрастная дискриминация. Таковую обойдут, убрав привязку к возрасту, но включив в законопроект сферу деятельности потенциального призывника согласно получаемой специальности. Очевидно, что огромное количество мужчин спасается от мобилизации, поступая на второе высшее. Власти хотят лишить их такой лазейки и очевидно в ближайшее время лишат.Повестки же вручают в общественных местах и на работе, представители военных комиссариатов вместе с полицией и иногда СБУ проводят рейды, ловят людей на улицах, кафе и спортзалах, заходят в квартиры и во дворы частных домов. Мобилизуют людей с проблемами со зрением, психикой и опорно-двигательным аппаратом, с инвалидностью.Поскольку мужчины массово покупают "белые билеты", Минздрав вместе с полицией будет проводить проверку обоснованности выданных военно-врачебными комиссиями заключений. Сложнее станет и доказать непригодность к службе, даже если болезни реально есть. Недостаточно доказать наличие болезней, входящих в список "запретных", нужно еще, чтобы врач подтвердил, что состояние здоровья в связи с этими болезнями именно сейчас таково, что не позволяет служить. Не нравится — обжалуйте в суде. Но проблема не только в том, что политически ангажированные суды не особенно становятся на сторону желающих уклониться от мобилизации, — они не имеют права давать медицинскую оценку, для этого в суде все-равно понадобится эксперт-медик.Во время вручения повесток, часто доходит до применения физической силы. Люди уверены, что их отправят на убой и готовы даже драться с военкомами. В октябре Минобороны Украины и министерство цифровой трансформации анонсировало запуск "смарт-мобилизации", при которой военнообязанный сможет самостоятельно выбрать воинскую специальность. Это, как предполагается, уменьшит количество эксцессов, потому что военнообязанные якобы будут знать, что сначала их обучат и только потом отправят на фронт.Принципиально отказывающихся воевать преследуют в уголовном порядке. Так в Лозовском районе Харьковской области три года дали 44-летнему мужчине, который не явился в военкомат, получив повестку. В суде он объяснил, что для войны ему "не хватит здоровья". На Волыни суд назначил три года тюрьмы 46-летнему мужчине, который отказался служить в ВСУ по религиозным убеждениям – обвиняемый назвал себя прихожанином религиозной организации "Свидетели Иеговы" (запрещено в РФ), которым нельзя брать в руки оружие. Шесть месяцев тюрьмы дали жителю Западной Украины, который отказался служить в ВСУ, потому что родился в Новосибирске, считает себя русским и не может воевать против своих.Всего по данным Нацполиции по фактам уклонения от призыва заведено более 8 тысяч уголовных дел, более 2 тысяч переданы в суды. В лидерах, что интересно, — области Западной Украины.Острая нехватка желающих служить в ВСУ привела к тому, что в конце года появился законопроект о мобилизации, который предполагает обязательную постановку на воинский учет женщин от 25 до 60 лет и привлечение их к службе наравне с мужчинами (на боевые должности – добровольно, но небоевые должности могут быть и на передовой), снятие отсрочки для студентов даже первого высшего образования, если им больше 30 лет, снятие отсрочки с полицейских и сотрудников пенитенциарной службы, отмену срочной службы и введение общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет, расширение полномочий местных органов власти по мобилизации.Право на свободу перемещенияЧтобы избежать мобилизации и отправки на фронт, мужчины стараются не выходить днем на улицу, добираются до места работы через дворы, некоторые просто вынуждены сидеть дома. Кто-то пытается купить "белый билет", кто-то — поступить в университет (учащихся пока не мобилизуют), а кто-то — выехать за границу. С 24 февраля 2022 года, когда на Украине ввели военное положение и запретили мужчинам от 18 до 60 лет покидать страну, это незаконно. Тем не менее, ради сохранения жизни люди вынуждены рисковать и идти на преступление.Естественно, появились те, кто готов помочь за большие деньги. СБУ постоянно отчитывается о задержаниях представителей различных криминальных группировок, которые довозят уклонистов до границы, а затем переправляют их по лесным тропам или на понтонах через реку Тису в Словакию или Венгрию. Нередко происходят курьезные случаи. Например, гражданин небольшого роста зимой пытался переплыть Тису на надувном матрасе, прикинувшись ребенком.Переходят границу через леса и во Львовской области. Также из Одесской области переправляются в Молдавию и Приднестровье. За подобные услуги перевозчики берут все больше и больше денег, поскольку увеличиваются риски. Сегодня на сумму менее 5 тысяч долларов рассчитывать не приходится, но что такое 5 тысяч по сравнению с жизнью.Издание The Washington Post со ссылкой на представителя украинской пограничной службы сообщало, что граждане Украины при попытке выехать за рубеж для уклонения от мобилизации на момент конца осени пытались дать взятку пограничникам 825 раз. Общая сумма взяток — примерно 228 тысяч долларов. Пограничникам на молдавской границе, как указано, дают примерно 300 долларов.По данным Госпогранслужбы Украины, с 24 февраля 2022 года пограничные наряды задержали более 16,5 тысяч человек, пытавшихся незаконно пересечь границу за пределами КПП. С поддельными документами задержано около 7 тысяч человек. Если верить предоставленной информации, ежедневно пограничники задерживают 20-25 уклонистов.Запрет на выезд из Украины касается и женщин с медицинским образованием, которые уже мобилизованы и приобрели статут военнослужащих. Остальных это пока не касается, но соответствующие законопроекты уже есть.Формально выезд разрешен студентам, обучающимся в иностранных вузах, но по факту пограничники массово отправляют таковых назад. Это можно оспорить в судебном порядке, но сколько понадобится времени на получение решения суда (не говоря уже о деньгах), никому не известно. А за это время легко можно получить повестку.Война многое списывает, но все нарушения и преступления, которые совершают власти, фиксируются не только в России, но и на Западе. Ирония судьбы в том, что нарушающие права человека министры, депутаты, судьи, полицейские, сотрудники СБУ и т.д. вплоть до президента ответят за свои фокусы при любом исходе войны. Россия спросит с них на тех территориях, которые будут ею заняты, а на остальных в мирное время люди (даже вполне проукраински настроенные) обязательно станут интересоваться — что это было и кому это было выгодно? И заработают ЕСПЧ и МУС. И появятся тысячи исков. И сменившаяся власть (пускай тоже проамериканская и марионеточная) по старой традиции валить все на «папередников» (предшественников), доказывая населению свою либеральность и демократичность, будет искать козлов отпущения. И козлами станут те, кто подписывал законы, приговоры и повестки. Весной этого года в Гааге начался процесс по делу против экс-руководителя Косово Хашима Тачи, которого обвиняют в военных преступлениях в 1998-1999 годах, когда он возглавлял совершенно проамериканскую Освободительную армию Косово (ОАК). Тем, кто сегодня творит беззаконие на Украине стоило бы обратить внимание на этот факт.

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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