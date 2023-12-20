Украина превращается в удельные княжества. Украинские эксперты о будущем страны - 20.12.2023 Украина.ру
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Украина превращается в удельные княжества. Украинские эксперты о будущем страны
Украина превращается в удельные княжества. Украинские эксперты о будущем страны - 20.12.2023 Украина.ру
Украина превращается в удельные княжества. Украинские эксперты о будущем страны
В украинском экспертном сообществе обсуждают проблему защиты секретной информации, думают над истинным смыслом понятия "денацификация", определяют цену украинского гражданства и оценивают запасы прочности инфраструктуры страны. Для этого есть поводы.
2023-12-20T05:58
2023-12-20T05:58
эксклюзив
сво
украина
валерий залужный
всу
сбу
мобилизация
киев
метро
инфраструктура
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Так, проблема информационной безопасности "всплыла" в связи с обнаружением прослушки в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного. Появились самые разные версии, вплоть до предположения, что теперь искусственный интеллект сгенерирует дискредитирующие главкома "разговоры", которые затем и будут слиты в СМИ. Предполагаемая дискредитация главкома нужна будет перед выборами (если они будут). Телеграм-канал "Резидент" ранее сообщал, что СБУ еще год назад установило наружку за главкомом ВСУ и следит за всеми его контактами. Авторы канала указывали, что олигархи Пинчук и Ахметов будто бы ведут борьбу за возможность профинансировать политический проект Залужного, что очень не нравится офису Зеленского.Не все разделяют такую точку зрения. Украинский политический аналитик Олег Пастернак в эфире интернет-канала Politeka обратил внимание на тот факт, что "жучки" обнаружили. По его мнению, это ставит под сомнение версию о причастности ОП к установке устройства. Тогда кто же?"Очень и очень важно понять, что возможности и объемы влияния Российской Федерации, в том числе по съему информации негласному, они очень значительны. Кроме РФ – не забывайте, что есть еще западные спецслужбы", - сказал эксперт. Он добавил, что эти спецслужбы тоже являются "потребителями" секретной информации, которая может им позволить влиять на ситуацию в стране."Ключевой в этой истории вопрос уязвимости и насколько украинская военно-политическая верхушка защищена", - подчеркнул Пастернак, напомнив, что недавнее падение крупнейшего в стране мобильного оператора "Киевстара" тоже очень поучительно "в плане киберзащиты".Отметим, сам Залужный расценил этот инцидент с обнаружением "жучка" в кабинете, где должен был работать, как "войну" против себя.Слушают или пытаются слушать не только главкома ВСУ. Об обнаружении прослушивающих устройств у себя дома заявил скандальный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Он написал в своем телеграм-канале, что полиция открыла в связи с этим уголовное производство по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.Но вернемся к интервью с Пастернаком. Тут стоит отметить, как на Украине трактуют цели России в спецоперации, как это преподносят публике. Например, "денацификация" в понимании эксперта – это "физическое истребление, генетическое истребление представителей украинской нации, носителей украинской идентичности".Абсурдность такой трактовки отметили зрители канала. "Как-то странно трактуется слово и понятие "денацификация". Вообще-то это освобождение общества от влияния идей нацизма и его проявления в любой форме как реакционной доктрины", - написал один из комментаторов, посоветовав ведущей интервью журналистке "не кивать всякой ерунде".Пока на Украине разбираются с тем, что такое на самом деле "денацификация", другой процесс переходит из сферы лозунгов в реальность - это процесс декоммунизации, которой так добивались национал-радикалы. Однако выясняется, что это не только снос советских памятников, но и нечто другое: построенное в советской Украине постепенно перестает работать.Показательна в этом смысле ситуация с киевским метрополитеном. Напомним, власти Киева объявили 8 декабря об остановке движения минимум на полгода поездов на синей ветке на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" из-за подтопления тоннеля. При этом станции продолжат функционировать как укрытия во время воздушной тревоги.Сейчас подтапливает и другие станции киевского метро. Так, 19 декабря местные телеграм-каналы сообщили, что "протекает" станция "Вырлица". А у станции "Демиевская" под торговыми павильонами возле бывшего Демиевского рынка начал опасно проседать грунт, киоски буквально "уходят" под асфальт.Кроме того, сообщается, что и красная Святошинско-Броварская ветка метро в Киеве может частично закрыться на ремонт из-за аварийного состояния Моста Метро. Как заявил в эфире "24 канала" гендиректор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, мост "находится в очень тяжелом состоянии, он нуждается в капитальном ремонте". Ранее в Киевской городской государственной администрации (КГГА) заявляли, что на перестройку открытого еще в 1965 году моста необходимо 500 млн евро.В плачевном состоянии не только киевский метрополитен. К чему все это приведет? Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в беседе с политологом Юрием Романенко нарисовал мрачную картину будущего."Инфраструктура у нас полностью разрушена, ею никто не занимается. Украина реально превратится в отдельные удельные княжества. Города, где есть деньги, будут объединять вокруг себя всё, что только можно. Малые города будут просто умирать, как только закончатся деньги. Там просто вырежут все трубы, и люди будут жить в частном секторе. И все города будут заброшены, как Детройт", - сказал Потапенко.О желающих покинуть Украину и не желающих отдать жизнь за Зеленского и компанию. Скоро люди начнут массово отказываться от украинского гражданства, предрекает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его словам, угрозы лишать гражданства никого не испугают, даже напротив, люди скажут "спасибо".Эксперт имеет ввиду опрос-эксперимент, организованный нардепом Марьяной Безуглой, поинтересовавшейся у украинских женщин и мужчин (отдельно), готовы ли они отказаться от украинского гражданства ради того, чтобы их не мобилизовали в ВСУ. Выяснилось, что большинство принявших участие в голосовании готовы от гражданства отказаться. "Марьяна сама озвучивает приговор государству", резюмирует телеграм-канал ЗеРада.Соскин отметил в своем видеоблоге, что в мире есть статус "без гражданства". Он также предположил, что "появится обязательно группа небольших государств, которые будут давать за небольшую плату свой паспорт, свое гражданство".Цена, по его мнению, может составить 5-10 тыс евро - меньше, чем сейчас надо давать взятку пограничникам и другим структурам, чтобы пересечь границу Украины. "Поэтому отказываться от украинского гражданства будут, массово будут отказываться. И вступать в другое гражданство. Сто процентов вам даю — увидите, это будет в ближайшее время", - сказал политолог.Что касается нынешних депутатов Рады, готовящих законопроект о мобилизации женщин, то Соскин назвал их "болванами"."Они являются антиконституционным органом, они являются узурпаторами, они являются мятежниками, они создали клику во главе с Зеленским, и они пишут какие-то законы. За все отвечать будете", - сказал экс-советник Кучмы. Ранее он не раз заявлял, что Верховная Рада с октября 2023 года, когда должны были состояться парламентские выборы, является антиконституционным органом. Таким же незаконным органом эксперт считает Офис президента.
https://ukraina.ru/20231219/1052224295.html
https://ukraina.ru/20231219/1052198271.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сво, украина, валерий залужный, всу, сбу, мобилизация, киев, метро, инфраструктура, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, Валерий Залужный, ВСУ, СБУ, мобилизация, Киев, метро, инфраструктура, эксперты

Украина превращается в удельные княжества. Украинские эксперты о будущем страны

05:58 20.12.2023
 
© AP / Sergei Chuzavkov
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP / Sergei Chuzavkov
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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В украинском экспертном сообществе обсуждают проблему защиты секретной информации, думают над истинным смыслом понятия "денацификация", определяют цену украинского гражданства и оценивают запасы прочности инфраструктуры страны. Для этого есть поводы.
Так, проблема информационной безопасности "всплыла" в связи с обнаружением прослушки в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного. Появились самые разные версии, вплоть до предположения, что теперь искусственный интеллект сгенерирует дискредитирующие главкома "разговоры", которые затем и будут слиты в СМИ.
Предполагаемая дискредитация главкома нужна будет перед выборами (если они будут). Телеграм-канал "Резидент" ранее сообщал, что СБУ еще год назад установило наружку за главкомом ВСУ и следит за всеми его контактами. Авторы канала указывали, что олигархи Пинчук и Ахметов будто бы ведут борьбу за возможность профинансировать политический проект Залужного, что очень не нравится офису Зеленского.
Не все разделяют такую точку зрения. Украинский политический аналитик Олег Пастернак в эфире интернет-канала Politeka обратил внимание на тот факт, что "жучки" обнаружили. По его мнению, это ставит под сомнение версию о причастности ОП к установке устройства. Тогда кто же?
"Очень и очень важно понять, что возможности и объемы влияния Российской Федерации, в том числе по съему информации негласному, они очень значительны. Кроме РФ – не забывайте, что есть еще западные спецслужбы", - сказал эксперт. Он добавил, что эти спецслужбы тоже являются "потребителями" секретной информации, которая может им позволить влиять на ситуацию в стране.
"Ключевой в этой истории вопрос уязвимости и насколько украинская военно-политическая верхушка защищена", - подчеркнул Пастернак, напомнив, что недавнее падение крупнейшего в стране мобильного оператора "Киевстара" тоже очень поучительно "в плане киберзащиты".
- РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Вчера, 13:39
Прослушка на вырост. Генерала Залужного готовят в миротворцыЕсли поверить британской Financial Times, то Украину таки системно готовят к перемирию и "заморозке" конфликта в рамках спецвоенной операции (СВО) — подводят теоретическую базу и ищут миротворца
Отметим, сам Залужный расценил этот инцидент с обнаружением "жучка" в кабинете, где должен был работать, как "войну" против себя.
Слушают или пытаются слушать не только главкома ВСУ. Об обнаружении прослушивающих устройств у себя дома заявил скандальный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Он написал в своем телеграм-канале, что полиция открыла в связи с этим уголовное производство по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.
Но вернемся к интервью с Пастернаком. Тут стоит отметить, как на Украине трактуют цели России в спецоперации, как это преподносят публике. Например, "денацификация" в понимании эксперта – это "физическое истребление, генетическое истребление представителей украинской нации, носителей украинской идентичности".
Абсурдность такой трактовки отметили зрители канала. "Как-то странно трактуется слово и понятие "денацификация". Вообще-то это освобождение общества от влияния идей нацизма и его проявления в любой форме как реакционной доктрины", - написал один из комментаторов, посоветовав ведущей интервью журналистке "не кивать всякой ерунде".
Пока на Украине разбираются с тем, что такое на самом деле "денацификация", другой процесс переходит из сферы лозунгов в реальность - это процесс декоммунизации, которой так добивались национал-радикалы. Однако выясняется, что это не только снос советских памятников, но и нечто другое: построенное в советской Украине постепенно перестает работать.
- РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Вчера, 07:43
"Национальная религия" о вступлении в НАТО и ЕС себя исчерпала. Украинские эксперты о ситуации в странеБоевые действия продолжаются, потери растут, ВСУ испытывает острую нехватку людей. Уже даже не острую – критическую. Об этом заявил военный капеллан, священник раскольнической ПЦУ Владимир Педько. По его словам, у украинцев не получится победить одними только донатами на ВСУ или выделением средств на войну из местных бюджетов, на войне нужны люди.
Показательна в этом смысле ситуация с киевским метрополитеном. Напомним, власти Киева объявили 8 декабря об остановке движения минимум на полгода поездов на синей ветке на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" из-за подтопления тоннеля. При этом станции продолжат функционировать как укрытия во время воздушной тревоги.
Сейчас подтапливает и другие станции киевского метро. Так, 19 декабря местные телеграм-каналы сообщили, что "протекает" станция "Вырлица". А у станции "Демиевская" под торговыми павильонами возле бывшего Демиевского рынка начал опасно проседать грунт, киоски буквально "уходят" под асфальт.
Кроме того, сообщается, что и красная Святошинско-Броварская ветка метро в Киеве может частично закрыться на ремонт из-за аварийного состояния Моста Метро. Как заявил в эфире "24 канала" гендиректор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, мост "находится в очень тяжелом состоянии, он нуждается в капитальном ремонте". Ранее в Киевской городской государственной администрации (КГГА) заявляли, что на перестройку открытого еще в 1965 году моста необходимо 500 млн евро.
В плачевном состоянии не только киевский метрополитен. К чему все это приведет? Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в беседе с политологом Юрием Романенко нарисовал мрачную картину будущего.
"Инфраструктура у нас полностью разрушена, ею никто не занимается. Украина реально превратится в отдельные удельные княжества. Города, где есть деньги, будут объединять вокруг себя всё, что только можно. Малые города будут просто умирать, как только закончатся деньги. Там просто вырежут все трубы, и люди будут жить в частном секторе. И все города будут заброшены, как Детройт", - сказал Потапенко.
Украинский флаг
18 декабря, 06:28
Большая часть — психически нездоровые люди с оружием. Украинские эксперты о причинах депрессии в обществеВ январе этого года Украина прошла демографическую точку невозврата, и чем бы сейчас ни закончились боевые действия, последствия будут ощущаться еще 50 лет, заявил украинский политолог-эмигрант Михаил Чаплыга в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ). Он напомнил о "парагвайском сценарии" — вот что ждет Украину
О желающих покинуть Украину и не желающих отдать жизнь за Зеленского и компанию. Скоро люди начнут массово отказываться от украинского гражданства, предрекает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его словам, угрозы лишать гражданства никого не испугают, даже напротив, люди скажут "спасибо".
Эксперт имеет ввиду опрос-эксперимент, организованный нардепом Марьяной Безуглой, поинтересовавшейся у украинских женщин и мужчин (отдельно), готовы ли они отказаться от украинского гражданства ради того, чтобы их не мобилизовали в ВСУ. Выяснилось, что большинство принявших участие в голосовании готовы от гражданства отказаться. "Марьяна сама озвучивает приговор государству", резюмирует телеграм-канал ЗеРада.
Соскин отметил в своем видеоблоге, что в мире есть статус "без гражданства". Он также предположил, что "появится обязательно группа небольших государств, которые будут давать за небольшую плату свой паспорт, свое гражданство".
Цена, по его мнению, может составить 5-10 тыс евро - меньше, чем сейчас надо давать взятку пограничникам и другим структурам, чтобы пересечь границу Украины. "Поэтому отказываться от украинского гражданства будут, массово будут отказываться. И вступать в другое гражданство. Сто процентов вам даю — увидите, это будет в ближайшее время", - сказал политолог.
Что касается нынешних депутатов Рады, готовящих законопроект о мобилизации женщин, то Соскин назвал их "болванами".
- РИА Новости, 1920, 15.12.2023
15 декабря, 03:22
Зеленский бросает толпы людей на фронт. Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизацииКиевский режим готовит новое контрнаступление, но для восполнения потерь необходимо усилить мобилизацию. Военкомы отлавливают граждан для отправки на фронт где могут, а в украинском парламенте готовят законопроекты, которые позволят делать это более эффективно.
"Они являются антиконституционным органом, они являются узурпаторами, они являются мятежниками, они создали клику во главе с Зеленским, и они пишут какие-то законы. За все отвечать будете", - сказал экс-советник Кучмы. Ранее он не раз заявлял, что Верховная Рада с октября 2023 года, когда должны были состояться парламентские выборы, является антиконституционным органом. Таким же незаконным органом эксперт считает Офис президента.
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВалерий ЗалужныйВСУСБУмобилизацияКиевметроинфраструктураэксперты
 
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