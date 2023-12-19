https://ukraina.ru/20231219/1052227497.html

Снарядный голод ВСУ, успехи россиян, мрачные перспективы Киева. Главное на Украине на 13:00 19 декабря

Снарядный голод ВСУ, успехи россиян, мрачные перспективы Киева. Главное на Украине на 13:00 19 декабря - 19.12.2023 Украина.ру

Снарядный голод ВСУ, успехи россиян, мрачные перспективы Киева. Главное на Украине на 13:00 19 декабря

Украина.ру, 19.12.2023

2023-12-19T13:00

2023-12-19T13:00

2023-12-19T13:05

хроники

эксклюзив

спецоперация

помощь

ес

поддержка

украина

запорожское направление

краснолиманское направление

купянское направление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103074/12/1030741210_0:185:2048:1337_1920x0_80_0_0_06f1b75783bae16a25959c49283d24c7.jpg

ВСУ испытывают "снарядный голод" под Донецком, но не оставляют попыток атаковать. Минобороны РФ рассказало об успехах российских военных на нескольких направлениях. В Европе считают, что без помощи Киеву придется пойти на перемирие на условиях РФУкраинские войска испытывают снарядный голод под Донецком."Наша непрерывная работа артиллерии под Донецком не дает противнику поднять голову. Ощущается его усталость, подавленное состояние и снарядный голод", - рассказал командир взвода артиллеристов, боец с позывным Грек.По словам военнослужащего, по переднему краю линии обороны на этом участке фронта работают самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика". Контрбатарейную поддержку обеспечивают орудия более крупных калибров и большей дальности.Командир взвода уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить ответные удары, однако их интенсивность существенно сократилась.Тем не менее украинские войска не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, они выпустили 16 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 - населенный пункт Очеретино - город Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО; 12.34 - населенный пункт Очеретино - город Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО; 12.35 - населенный пункт Очеретино - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.Чуть ранее, в 10.10, украинские войска уже обстреливали этот район города: по нему выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров.Также националисты сбросили снаряд с беспилотника в Кировском районе.В 11.00 ВСУ выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.00 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - указали в телеграм-канале представительства ДНР.Кроме прочего, во вторник Киев пытался дважды атаковать РФ беспилотниками самолетного типа. Дроны были сбиты над Брянской областью, заявили в Минобороны России.Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.Даже в Конгрессе США выступали против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей Конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.Успехи российских военныхРоссийские военные за минувшие сутки отразили восемь атак украинской армии на Купянском направлении, пять - на Краснолиманском и три - на Донецком, сообщило Министерство обороны РФ."На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке огня артиллерии отражено восемь атак 14-й, 60-й, а также нанесено поражение подразделениям 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - уточнили в материале.В результате ВСУ на этом направлении лишились 60 военнослужащих, танка, трех боевых бронированных машин, двух автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Акация", а также гаубицы "Мста-Б"".На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка ДНР.Общие потери противника на данном направлении составили до 180 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля."Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Мста-Б", два орудия Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубица Д-30", - перечислили в министерстве.На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР.Потери противника составили до 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица "Мста-С" и орудие Д-20.На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации при поддержке артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й бригады нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и два автомобиля, сказано в сообщении.На Херсонском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения противника поражено до 75 военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и две пушки "Гиацинт-Б".Кроме того, российские военные уничтожили шесть беспилотников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях."Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Корсунка, Раденск, Новая Маячка Херсонской области и Нестерянка Запорожской области", - указали в Минобороны.Также был уничтожен склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационная станция ПВО "Пеликан", поражены живая сила и военная техника в 112 районах.Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 553 самолета, 259 вертолетов, почти 10 тысяч беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, более 14 тысяч танков и других боевых бронированных машин, свыше 1,1 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, около 7,4 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов, а также почти 16,5 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.Мрачные перспективы КиеваАгентство Блумберг со ссылкой на неназванных чиновников указало, что Киев вряд ли способен достигнуть существенного прорыва на поле боя, даже если получит помощь от США и Евросоюза."Сторонники Украины как в ЕС, так и в США, утверждают, что помощь, вероятно, будет одобрена в какой-то форме в начале следующего года. Но это вряд ли приведет к существенному прорыву на поле боя", - сказали чиновники.Блумберг отмечает, что помимо этого перспективы становятся все более мрачными."Тупиковая ситуация на местах делает все более очевидным, что противостояние может продолжаться долгие годы", - добавляет агентство.Как заявили европейские официальные лица, если Украина не получит оружие, Россия, вероятнее всего, будет стремиться установить контроль над большей территорией."По их словам, не имея возможности защитить себя, Украина может быть вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях России", - говорится в материале.Как отмечает агентство, в дополнение к растущему общественному скептицизму относительно стоимости поддержки Украины, неутешительные результаты контрнаступления Киева этим летом подогрели вопросы о том, является ли реальной публично заявленная Киевом цель вернуть под свой контроль все перешедшие к РФ территории.В материале также подчеркивается, что на Западе угасла прежняя уверенность в том, что специальная военная операция РФ на Украине станет "стратегическим поражением" для Москвы. Вместо этого в некоторых кругах растет ощущение того, что ставка Москвы на то, что Россия превзойдет прочностью США и их союзников, может оказаться верной.По словам неназванного западного чиновника, победа России на Украине спровоцирует поток беженцев, направляющихся в ЕС, что усилит давление на службы в этих странах и усугубит напряженность между членами. Помимо этого, по мнению чиновника, боевые действия могут продолжиться на более низком уровне, надолго сохранив нестабильность на восточной границе Евросоюза, передает агентство.Ранее агентство передавало, что партнеры и союзники США задаются вопросом о надежности Вашингтона на фоне ситуации на Украине.В понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который будет последним в связи с исчерпанием ресурсов на поддержку Киева. Он добавил, что США направили оставшиеся средства на помощь Украине для восполнения своих военных запасов.Ранее в декабре официальный представитель Пентагона Патрик Райдер указал, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине из-за исчерпания средств на поддержку Киева.Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев "пихает своих людей на истребление", сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал, что в США знаю: Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.

https://ukraina.ru/20231218/1052195212.html

https://ukraina.ru/20231219/1052217460.html

https://ukraina.ru/20231218/1052189322.html

запорожское направление

краснолиманское направление

южно-донецкое направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, помощь, ес, поддержка, украина, запорожское направление, краснолиманское направление, купянское направление, херсонское направление, донецкое направление, южно-донецкое направление, всу, вс рф, обстрелы, атака, беспилотники