Большинство украинцев готовы отказаться от гражданства, лишь бы не служить в ВСУ – опрос
Подавляющее большинство украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не попасть под мобилизацию. Соответствующий опрос провела депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая в соцсети
"Опрос-эксперимент. Последний на сегодня. Теперь только для мужчин. Чтобы не быть мобилизованным, готов ли я отказаться от украинского гражданства?" - озвучила тему опроса Безуглая.
За вариант "да" проголосовало 75% респондентов. Всего в опросе приняли участие около 4800 человек.
Ряд пользователей соцсети возмутились в комментариях тем, что в опросе приняли участие женщине. Но участие женщин в опросе вполне очевидно. Накануне, 18 декабря, депутат Верховной Рады от партии "Голос" Инна Совсун заявила, что для усиления "обороны" на Украине могут ввести всеобщую мобилизацию женщин.
В этот же день, 18 декабря, в поддержку мобилизации женщин высказался и бывший украинский нардеп Игорь Луценко. "Мне бы хотелось видеть большее участие женщин в обороне нашей страны", – заявил он.
Сама же Безуглая провела аналогичный опрос для женщин. В нём она спросила у украинок: готовы ли они мобилизоваться ради демобилизации тех, кто находится на фронте уже 24 месяца? Промежуточные результаты опроса показали невысокий интерес к такой перспективе: почти 80% украинок ответили "нет" и только 23% изъявили такое желание.
Ранее на Украине подготовили законопроект о постановке женщин на воинский учёт.
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