https://ukraina.ru/20231219/1052225855.html

Большинство украинцев готовы отказаться от гражданства, лишь бы не служить в ВСУ – опрос

Большинство украинцев готовы отказаться от гражданства, лишь бы не служить в ВСУ – опрос - 19.12.2023 Украина.ру

Большинство украинцев готовы отказаться от гражданства, лишь бы не служить в ВСУ – опрос

Подавляющее большинство украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не попасть под мобилизацию. Соответствующий опрос провела депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая в соцсети

2023-12-19T11:49

2023-12-19T11:49

2023-12-19T11:49

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мобилизация

всу

гражданство

марьяна безуглая

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За вариант "да" проголосовало 75% респондентов. Всего в опросе приняли участие около 4800 человек.Ряд пользователей соцсети возмутились в комментариях тем, что в опросе приняли участие женщине. Но участие женщин в опросе вполне очевидно. Накануне, 18 декабря, депутат Верховной Рады от партии "Голос" Инна Совсун заявила, что для усиления "обороны" на Украине могут ввести всеобщую мобилизацию женщин.В этот же день, 18 декабря, в поддержку мобилизации женщин высказался и бывший украинский нардеп Игорь Луценко. "Мне бы хотелось видеть большее участие женщин в обороне нашей страны", – заявил он.Сама же Безуглая провела аналогичный опрос для женщин. В нём она спросила у украинок: готовы ли они мобилизоваться ради демобилизации тех, кто находится на фронте уже 24 месяца? Промежуточные результаты опроса показали невысокий интерес к такой перспективе: почти 80% украинок ответили "нет" и только 23% изъявили такое желание.Ранее на Украине подготовили законопроект о постановке женщин на воинский учёт.

https://ukraina.ru/20231215/1052112973.html

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новости, украина, мобилизация, всу, гражданство, марьяна безуглая