Большинство украинцев готовы отказаться от гражданства, лишь бы не служить в ВСУ – опрос - 19.12.2023 Украина.ру
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Большинство украинцев готовы отказаться от гражданства, лишь бы не служить в ВСУ – опрос
Большинство украинцев готовы отказаться от гражданства, лишь бы не служить в ВСУ – опрос - 19.12.2023 Украина.ру
Большинство украинцев готовы отказаться от гражданства, лишь бы не служить в ВСУ – опрос
Подавляющее большинство украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не попасть под мобилизацию. Соответствующий опрос провела депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая в соцсети
2023-12-19T11:49
2023-12-19T11:49
новости
украина
мобилизация
всу
гражданство
марьяна безуглая
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За вариант "да" проголосовало 75% респондентов. Всего в опросе приняли участие около 4800 человек.Ряд пользователей соцсети возмутились в комментариях тем, что в опросе приняли участие женщине. Но участие женщин в опросе вполне очевидно. Накануне, 18 декабря, депутат Верховной Рады от партии "Голос" Инна Совсун заявила, что для усиления "обороны" на Украине могут ввести всеобщую мобилизацию женщин.В этот же день, 18 декабря, в поддержку мобилизации женщин высказался и бывший украинский нардеп Игорь Луценко. "Мне бы хотелось видеть большее участие женщин в обороне нашей страны", – заявил он.Сама же Безуглая провела аналогичный опрос для женщин. В нём она спросила у украинок: готовы ли они мобилизоваться ради демобилизации тех, кто находится на фронте уже 24 месяца? Промежуточные результаты опроса показали невысокий интерес к такой перспективе: почти 80% украинок ответили "нет" и только 23% изъявили такое желание.Ранее на Украине подготовили законопроект о постановке женщин на воинский учёт.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, мобилизация, всу, гражданство, марьяна безуглая
Новости, Украина, мобилизация, ВСУ, гражданство, Марьяна Безуглая

Большинство украинцев готовы отказаться от гражданства, лишь бы не служить в ВСУ – опрос

11:49 19.12.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкпаспорт украины
паспорт украины - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Подавляющее большинство украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не попасть под мобилизацию. Соответствующий опрос провела депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая в соцсети

"Опрос-эксперимент. Последний на сегодня. Теперь только для мужчин. Чтобы не быть мобилизованным, готов ли я отказаться от украинского гражданства?" - озвучила тему опроса Безуглая.

За вариант "да" проголосовало 75% респондентов. Всего в опросе приняли участие около 4800 человек.
Ряд пользователей соцсети возмутились в комментариях тем, что в опросе приняли участие женщине. Но участие женщин в опросе вполне очевидно. Накануне, 18 декабря, депутат Верховной Рады от партии "Голос" Инна Совсун заявила, что для усиления "обороны" на Украине могут ввести всеобщую мобилизацию женщин.
В этот же день, 18 декабря, в поддержку мобилизации женщин высказался и бывший украинский нардеп Игорь Луценко. "Мне бы хотелось видеть большее участие женщин в обороне нашей страны", – заявил он.
Сама же Безуглая провела аналогичный опрос для женщин. В нём она спросила у украинок: готовы ли они мобилизоваться ради демобилизации тех, кто находится на фронте уже 24 месяца? Промежуточные результаты опроса показали невысокий интерес к такой перспективе: почти 80% украинок ответили "нет" и только 23% изъявили такое желание.
Ранее на Украине подготовили законопроект о постановке женщин на воинский учёт.
- РИА Новости, 1920, 15.12.2023
15 декабря, 03:22
Зеленский бросает толпы людей на фронт. Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизацииКиевский режим готовит новое контрнаступление, но для восполнения потерь необходимо усилить мобилизацию. Военкомы отлавливают граждан для отправки на фронт где могут, а в украинском парламенте готовят законопроекты, которые позволят делать это более эффективно.
 
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