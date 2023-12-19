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В США заявили о прогрессе на переговорах о помощи Украине

В США заявили о прогрессе на переговорах о помощи Украине - 19.12.2023 Украина.ру

В США заявили о прогрессе на переговорах о помощи Украине

Лидеры обеих партий американского Сената заявили, что на переговорах о миграционной реформе достигнут прогресс. Решение вопроса поспособствует одобрению дополнительного финансирования для Киева, передаёт РИА Новости

2023-12-19T01:23

2023-12-19T01:23

2023-12-19T01:23

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Верхняя палата Конгресса приняла решение отложить рождественские каникулы и продолжить согласование сделки с Белым дом, которая бы позволила провести через Конгресс запрос на 61 миллиард долларов для Украины. Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл подтвердил, что выходные принесли "дополнительный прогресс в направлении соглашения о пограничной безопасности". В отличие от Сената, палата представителей, которой также предстоит утверждать потенциальные договоренности, ушла на каникулы с намерением вернуться 9 января. Примечательно, что влиятельное издание The Wall Street Journal, анализируя итоги переговоров в Сенате США в минувшие выходные сообщало, что очередная попытка прийти к соглашению в вопросе защиты границ США, что даёт зелёный свет на одобрение дополнительного финансирования Киева на предстоящий год, провалилась. Напомним, республиканцы отказываются рассматривать запрос президента США о выделении более чем 60-ти миллиардов долларов для помощи Украине пока в стране не будет решён вопрос защиты государственной границы. Тем временем, если Конгресс не одобрит финансирование Киева, до субботы, 30 декабря, у министерства обороны США закончатся деньги на замену оружия, отправленного на Украину.

https://ukraina.ru/20231213/1052073315.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, конгресс сша, финансирование, финансовая помощь, военная помощь, всу, сво, республиканцы, демократическая партия