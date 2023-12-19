В США заявили о прогрессе на переговорах о помощи Украине
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Лидеры обеих партий американского Сената заявили, что на переговорах о миграционной реформе достигнут прогресс. Решение вопроса поспособствует одобрению дополнительного финансирования для Киева, передаёт РИА Новости
Верхняя палата Конгресса приняла решение отложить рождественские каникулы и продолжить согласование сделки с Белым дом, которая бы позволила провести через Конгресс запрос на 61 миллиард долларов для Украины.
"Хотя работа не завершена, я уверен, что мы движемся в правильном направлении", – заявил лидер демократического большинства Чак Шумер.
Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл подтвердил, что выходные принесли "дополнительный прогресс в направлении соглашения о пограничной безопасности".
"Наши коллеги работают над разрешением ряда серьёзных вопросов... Наши коллеги за переговорным столом осознают тот факт, что достижение этой договорённости и подготовка законодательного текста займёт некоторое время", – сказал он.
В отличие от Сената, палата представителей, которой также предстоит утверждать потенциальные договоренности, ушла на каникулы с намерением вернуться 9 января.
Примечательно, что влиятельное издание The Wall Street Journal, анализируя итоги переговоров в Сенате США в минувшие выходные сообщало, что очередная попытка прийти к соглашению в вопросе защиты границ США, что даёт зелёный свет на одобрение дополнительного финансирования Киева на предстоящий год, провалилась.
Напомним, республиканцы отказываются рассматривать запрос президента США о выделении более чем 60-ти миллиардов долларов для помощи Украине пока в стране не будет решён вопрос защиты государственной границы.
Тем временем, если Конгресс не одобрит финансирование Киева, до субботы, 30 декабря, у министерства обороны США закончатся деньги на замену оружия, отправленного на Украину.