https://ukraina.ru/20231219/1052198271.html

"Национальная религия" о вступлении в НАТО и ЕС себя исчерпала. Украинские эксперты о ситуации в стране

"Национальная религия" о вступлении в НАТО и ЕС себя исчерпала. Украинские эксперты о ситуации в стране - 19.12.2023 Украина.ру

"Национальная религия" о вступлении в НАТО и ЕС себя исчерпала. Украинские эксперты о ситуации в стране

Боевые действия продолжаются, потери растут, ВСУ испытывает острую нехватку людей. Уже даже не острую – критическую. Об этом заявил военный капеллан, священник раскольнической ПЦУ Владимир Педько. По его словам, у украинцев не получится победить одними только донатами на ВСУ или выделением средств на войну из местных бюджетов, на войне нужны люди.

2023-12-19T07:43

2023-12-19T07:43

2023-12-19T07:43

эксклюзив

сво

украина

мобилизация

потери всу

политика

общество

эксперты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/12/1052199223_0:184:3033:1890_1920x0_80_0_0_858acf835f4bbf4e7a791754f9b31f76.jpg.webp

Дело не в том, что не хватает мин, снарядов, а в том, что не хватает людей, написал он в одной из соцсетей. И добавил: "лучший донат для ВСУ – это вы сами". По мнению капеллана, философия, что "воевать должны не все" зашла слишком далеко, и сейчас самый большой дефицит в украинской армии – это люди и их опыт, навыки и компетенции, именно этого "критично не хватает".Нехватку живой силы в ВСУ пытаются компенсировать усилиями военкомов. Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на собственный источник сообщает, что "Зеленский обещал до конца января призвать (принудительно отправить) в армию более 100 /200 тысяч новых солдат (разные источники говорят о разных цифрах, но суть одна, массовое, срочное, ускоренное пополнение армии новыми солдатами)".Вот почему идут массовые облавы везде, делают вывод авторы канала. И такая мобилизация будет продолжена, заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. По его словам, силы обороны Украины (не только ВСУ – Ред.) сейчас насчитывают приблизительно 1,1 млн человек."Никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может. Только мобилизация. Надо отбрасывать даже мысли, что от мобилизации можно отойти. Нельзя", - цитирует Буданова украинское издание "Обозреватель". По словам главы ГУР, "будут потери, и это количество нужно держать постоянно".Потери, конечно, есть и будут, цифры потрясают. В эфире украинского телеканала "1+1" 26 ноября в бегущей строке сообщалось, что потери ВСУ за время конфликта составили 1 126 652 человека погибшими и пропавшими без вести. После звонка из офиса Зеленского эти данные были удалены, телеканал принес извинения "за опечатку". Возможно, это действительно была "опечатка", но случайная ли? Некоторые эксперты в этом сомневаются, напоминая, что этот телеканал входит в сферу интересов опального олигарха Игоря Коломойского.И действительно ли опечатка? Бывший разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер заявил в интервью журналисту Дэнни Хайфону, что 80-90% мобилизованных гибнут или выбывают по ранению – "то есть, от 80 до 90% вероятности, что ты не вернёшься". Он подчеркнул, что ничего не выдумывает – "это данные военного комиссара Полтавы".Понятно, что цифры потерь не раскрываются, но о реальных их масштабах можно судить по снимкам и видео, сделанным на украинских кладбищах, по количеству некрологов в местных СМИ. И все больше украинцев начинают задавать себе вопрос, почему и ради чего гибнут их сограждане, друзья и знакомые, почему могут погибнуть они сами?Евроатлантические устремления Украины привели страну не в Европу, не в ЕС и в НАТО, но привели к войне. И теперь возникла необходимость осознать это и подумать над тем, как изменить стратегию, считает украинский политолог Вадим Карасев."Может быть пора признать, что весь курс тридцатилетний с начала независимости Украины, что евроатлантическая интеграция — это наше все, это наша национальная идея, национальная гражданская религия, национальная мечта — вступление в НАТО и в Европейский союз — сегодня себя исчерпали. Более того, это привело не ко вступлению Украины в НАТО и в Европейский союз, а привело к войне, к войне Запада и России по поводу Украины", - сказал Карасев в эфире интернет-канала "Новини live".Он добавил, что война эта началась потому, что ни Запад, ни Россия не хотели уступать, а компромиссных решений элиты не нашли.По словам эксперта, раньше для украинцев все выглядело просто: Россия слаба, а мы идем в НАТО, значит, у нас будет сильная армия, и мы идем в Европу, к евростандартам в экономике и в социальной сфере.Но это была обманчивая ясность: теперь видно, что НАТОвские стандарты и учебники НАТО не годятся для той континентальной войны, которую видим. Карасев отметил: "слаба Богу, что у нас еще генералы, которые знают, что такое советская военная школа и военная наука".О евростандартах в экономике и в социальной сфере тоже не приходится говорить, когда разрушены города, когда "каждый день разрушается инфраструктура в Украине", сказал Карасев."Каждый пятый ученый выехал на Запад, 9 миллионов человек за рубежом пребывают, выехали, причем рекорд поставили, даже опередили сирийцев и афганцев", - заявил политолог. По его мнению, в таких условиях стране необходимо искать внутренние источники для роста и менять стратегию, обеспечивая по возможности безопасность.Стратегическая культура, которая доминировала на Украине последние 10 лет, сводящаяся к тому, что "мы разрушим Россию" и "мы вам (Западу — Ред.) нужны для того, чтобы разрушить Россию", она должна поменяться, считает Карасев. Он добавил, что новая стратегическая культура должна может не быть пацифистской, но и не должна быть милитаризованной - "работать надо, трудиться, а не воевать".А пока, продолжил эксперт, "никто не хочет трудиться, все хотят воевать и жить за счет подачек Запада". Но воевать как - воюют и погибают пусть другие, дальние и незнакомые, а мы будем помощь получать.Но война, если ее не остановить немедленно, дотянется до всех. О чем ярко свидетельствует случай с подрывом гранат на сессии сельрады в Закарпатье (ранения получили 23 человека, позднее один из раненых скончался). Этот инцидент продолжают обсуждать на Украине.Политолог Дмитрий Спивак в связи с этим событием заявил, что ему теперь часто встречаются сообщения о самоубийствах - "мелким шрифтом в строчке информационной". Он в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ) рассказал, что разговаривал об этом с психологами, с психотерпевтами. Картина, по его словам, получается неутешительная."Депрессия у людей, социальная депрессуха, потому что люди потеряли кто работу, кто друзей, кто близких, кто смысл существования", - сказал политолог. По его словам, к этому следует добавить накаленную ситуацию в обществе — поиск "внутренних врагов" и пр.В результате "многие люди доведены до отчаяния", с учетом того, что много оружия на руках, ожидать можно всего. И это "цветочки". А что впереди? Когда мир наступит, а люди увидят, что "справедливость-то не пришла" - вот тогда и начнется, считает эксперт.Спивак отметил, что есть социология, результаты которой "боятся публиковать": более половины молодых людей сейчас задумываются о том, чтобы связать свою жизнь с другими странами. А кто же останется на Украине, задал он риторический вопрос. По мнению Спивака, если не остановить развитие деструктивных процессов в украинском обществе, то - "нам и внешние враги не нужны, сами себя изнутри можем уничтожить".

https://ukraina.ru/20231218/1052183950.html

https://ukraina.ru/20231216/1052156660.html

https://ukraina.ru/20231215/1052112973.html

https://ukraina.ru/20231213/1051935430.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, мобилизация, потери всу, политика, общество, эксперты