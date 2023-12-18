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Украину ждёт сахарный кризис вслед за зерновым - Азаров

Украину ждёт сахарный кризис вслед за зерновым - Азаров - 18.12.2023 Украина.ру

Украину ждёт сахарный кризис вслед за зерновым - Азаров

Вслед за зерновым кризисом и забастовкой на польско-украинской границе Украину ждёт сахарный кризис, написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в социальной сети

2023-12-18T11:58

2023-12-18T11:58

2023-12-18T11:58

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Экс-премьер убеждён, что чем больше Украина будет продвигаться по пути евроинтеграции, тем больше на ее пути будет кризисов, таких как зерновой и кризис перевозчиков.По мнению Азарова, с 2022 года Украина была слишком быстро интегрирована в общий рынок Евросоюза.Накануне, 15 декабря, польская Национальная ассоциация производителей сахарной свеклы заявила о необходимости немедленного введения эмбарго на импорт сахара с Украины.Ассоциация попросила нового министра сельского хозяйства Чеслава Секерского ввести эмбарго и "меры, которые приведут к тому, что ЕС откажется от правил, разрешающих неограниченный доступ на рынок ЕС для сахара с Украины, и восстановит первоначальные правила ежегодной квоты на импорт украинского сахара в количестве 20 070 тонн".С подобным требованием выступила Франция. Всеобщая конфедерация свекловодов во Франции призывает реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы. Во Франции считают, что такие меры помогут местным производителям избежать конкуренции, так как по прогнозам украинский импорт сахара в ЕС в 2023-2034 годах может достичь 800 тысяч тонн, что в приблизительно два раза превышает показатели прошлого сезона.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

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новости, украина, николай азаров, польша, сахар, сахар, свекла, зерновой конфликт