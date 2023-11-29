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Во Франции требуют реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы – Bloomberg

Во Франции требуют реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы – Bloomberg - 29.11.2023 Украина.ру

Во Франции требуют реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы – Bloomberg

Для ослабления конкуренции, всеобщая конфедерация свекловодов во Франции (CGB) призывает реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы. Об этом говорится в новой статье информагентства Блумберг

2023-11-29T00:57

2023-11-29T00:57

2023-11-29T00:57

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Во Франции считают, что такие меры помогут местным производителям избежать конкуренции, так как по прогнозам украинский импорт сахара в ЕС в 2023-2034 годах может достичь 800 тысяч тонн, что в приблизительно два раза превышает показатели прошлого сезона. Свекловоды также требуют от Еврокомиссии ответа на вопрос о проблеме притока сахара в ЕС. По данным источника, несмотря на рост импорта украинского сахара, цены на этот продукт в Евросоюзе до сих пор остаются высокими на фоне его глобального дефицита. Ранее сообщалось, что Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, евросоюз, экспорт, европа, сахар