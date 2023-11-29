Во Франции требуют реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы – Bloomberg - 29.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231129/1051564592.html
Во Франции требуют реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы – Bloomberg
Во Франции требуют реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы – Bloomberg - 29.11.2023 Украина.ру
Во Франции требуют реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы – Bloomberg
Для ослабления конкуренции, всеобщая конфедерация свекловодов во Франции (CGB) призывает реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы. Об этом говорится в новой статье информагентства Блумберг
2023-11-29T00:57
2023-11-29T00:57
новости
украина
евросоюз
экспорт
европа
сахар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102105/30/1021053062_0:172:1920:1252_1920x0_80_0_0_7c9f766c41a2980426fa483dec22f60a.jpg.webp
Во Франции считают, что такие меры помогут местным производителям избежать конкуренции, так как по прогнозам украинский импорт сахара в&nbsp;ЕС&nbsp;в 2023-2034 годах может достичь 800 тысяч тонн, что в приблизительно два раза превышает показатели прошлого сезона. Свекловоды также требуют от Еврокомиссии ответа на вопрос о проблеме притока сахара в ЕС. По данным источника, несмотря на рост импорта украинского сахара, цены на этот продукт в Евросоюзе до сих пор остаются высокими на фоне его глобального дефицита. Ранее сообщалось, что Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102105/30/1021053062_12:0:1909:1423_1920x0_80_0_0_8df10e52ee7341177bf7537950bd6242.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, евросоюз, экспорт, европа, сахар
Новости, Украина, Евросоюз, экспорт, Европа, Сахар

Во Франции требуют реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы – Bloomberg

00:57 29.11.2023
 
© CC0, PixabayСахар
Сахар
© CC0, Pixabay
Читать в
Для ослабления конкуренции, всеобщая конфедерация свекловодов во Франции (CGB) призывает реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы. Об этом говорится в новой статье информагентства Блумберг
Во Франции считают, что такие меры помогут местным производителям избежать конкуренции, так как по прогнозам украинский импорт сахара в ЕС в 2023-2034 годах может достичь 800 тысяч тонн, что в приблизительно два раза превышает показатели прошлого сезона.
"Французские производители свеклы требуют, чтобы растущий импорт сахара с Украины реэкспортировался за пределы Европы во избежание нанесения ущерба местным производителям", – пишут журналисты.
Свекловоды также требуют от Еврокомиссии ответа на вопрос о проблеме притока сахара в ЕС.
По данным источника, несмотря на рост импорта украинского сахара, цены на этот продукт в Евросоюзе до сих пор остаются высокими на фоне его глобального дефицита.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.
 
НовостиУкраинаЕвросоюзэкспортЕвропаСахар
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:57Во Франции требуют реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы – Bloomberg
00:35Санду лишила гражданства политика, который поддерживает ВС РФ
00:14Из "человека года" в "мечтатели": Politico определило номинацию для Зеленского
23:42Украинцы перекрыли дороги в польских городах в знак протеста против блокировки границы
23:15В США обосновали отсутствие данных о помощи Израилю сложностью методов поставок
23:02СМИ сообщили о состоянии отравленной супруги главы ГУР Украины
22:29Зеленский заявил, что на Украине готовят "хорошие дальнобойные вещи"
22:02В НАТО признали провал контрнаступления ВСУ – глава МИД Венгрии
21:39В ОП высказались о непригодности 54-летних штурмовиков ВСУ
21:15Мединский назвал условие при котором сотни тысяч солдат ВСУ остались бы живы
20:54Украинские уклонисты заплатили тысячи евро, но не сбежали в Румынию
20:47Госдолг Украины превысил 136 миллиардов долларов
20:27В Польше напомнили украинцам чей Львов
20:05Глава ДНР рассказал, что происходит в Мариупольском госуниверситете
20:02США дадут Израилю неограниченный доступ к своему оружию – СМИ
19:51Путин рассказал, что такое справедливость
19:37ЕС начал переговоры по обязательствам безопасности перед Украиной
19:31Путин: Церковь неотделима от общества, расцвет культуры – залог суверенитета России
19:18Сальдо убеждён, что Херсон будет освобождён от ВСУ
19:11Патриарх Кирилл назвал острой миграционную проблему в России
Лента новостейМолния