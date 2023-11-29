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Во Франции требуют реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы – Bloomberg
Во Франции требуют реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы – Bloomberg - 29.11.2023 Украина.ру
Во Франции требуют реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы – Bloomberg
Для ослабления конкуренции, всеобщая конфедерация свекловодов во Франции (CGB) призывает реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы. Об этом говорится в новой статье информагентства Блумберг
2023-11-29T00:57
2023-11-29T00:57
2023-11-29T00:57
новости
украина
евросоюз
экспорт
европа
сахар
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Во Франции считают, что такие меры помогут местным производителям избежать конкуренции, так как по прогнозам украинский импорт сахара в ЕС в 2023-2034 годах может достичь 800 тысяч тонн, что в приблизительно два раза превышает показатели прошлого сезона. Свекловоды также требуют от Еврокомиссии ответа на вопрос о проблеме притока сахара в ЕС. По данным источника, несмотря на рост импорта украинского сахара, цены на этот продукт в Евросоюзе до сих пор остаются высокими на фоне его глобального дефицита. Ранее сообщалось, что Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, евросоюз, экспорт, европа, сахар
Новости, Украина, Евросоюз, экспорт, Европа, Сахар
Во Франции требуют реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы – Bloomberg
Для ослабления конкуренции, всеобщая конфедерация свекловодов во Франции (CGB) призывает реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы. Об этом говорится в новой статье информагентства Блумберг
Во Франции считают, что такие меры помогут местным производителям избежать конкуренции, так как по прогнозам украинский импорт сахара в ЕС в 2023-2034 годах может достичь 800 тысяч тонн, что в приблизительно два раза превышает показатели прошлого сезона.
"Французские производители свеклы требуют, чтобы растущий импорт сахара с Украины реэкспортировался за пределы Европы во избежание нанесения ущерба местным производителям", – пишут журналисты.
Свекловоды также требуют от Еврокомиссии ответа на вопрос о проблеме притока сахара в ЕС.
По данным источника, несмотря на рост импорта украинского сахара, цены на этот продукт в Евросоюзе до сих пор остаются высокими на фоне его глобального дефицита.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.