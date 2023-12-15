Польские производители требуют ввести эмбарго на сахар с Украины - 15.12.2023 Украина.ру
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Польские производители требуют ввести эмбарго на сахар с Украины
Польские производители требуют ввести эмбарго на сахар с Украины - 15.12.2023 Украина.ру
Польские производители требуют ввести эмбарго на сахар с Украины
Польше необходимо немедленно ввести эмбарго на импорт сахара с Украины. Об этом заявили в Национальной ассоциации производителей сахарной свеклы, передает радиостанция RMF FM
2023-12-15T08:16
2023-12-15T08:16
польша
зарубежье
украина
сахар
новости
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Ассоциация попросила нового министра сельского хозяйства Чеслава Секерского ввести эмбарго и "меры, которые приведут к тому, что ЕС откажется от правил, разрешающих неограниченный доступ на рынок ЕС для сахара с Украины, и восстановит первоначальные правила ежегодной квоты на импорт украинского сахара в количестве 20 070 тонн".Организация выступает против продления действия решений, содержащихся в регламенте ЕС, который разрешает беспошлинный и неограниченный ввоз сельхозпродукции с Украины и остается в силе до 5 июня 2024 года.После временной приостановки действия таможенных пошлин и квот на импорт украинской сельхозпродукции ввоз сахара с Украины в ЕС увеличился в несколько десятков раз. Наиболее уязвимыми являются приграничные страны, где и остается большая часть ввезенного в ЕС украинского сахара. Это ставит польскую промышленность и сельское хозяйство в менее конкурентоспособное положение по сравнению с партнерами из Западной Европы.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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польша, зарубежье, украина, сахар, новости
Польша, Зарубежье, Украина, Сахар, Новости

Польские производители требуют ввести эмбарго на сахар с Украины

08:16 15.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанксахар
сахар - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Польше необходимо немедленно ввести эмбарго на импорт сахара с Украины. Об этом заявили в Национальной ассоциации производителей сахарной свеклы, передает радиостанция RMF FM
Ассоциация попросила нового министра сельского хозяйства Чеслава Секерского ввести эмбарго и "меры, которые приведут к тому, что ЕС откажется от правил, разрешающих неограниченный доступ на рынок ЕС для сахара с Украины, и восстановит первоначальные правила ежегодной квоты на импорт украинского сахара в количестве 20 070 тонн".
Организация выступает против продления действия решений, содержащихся в регламенте ЕС, который разрешает беспошлинный и неограниченный ввоз сельхозпродукции с Украины и остается в силе до 5 июня 2024 года.

"В текущем сезоне мы будем производить в Польше примерно 2,3 миллиона тонн сахара. Возникает вопрос, на сколько сотен тысяч тонн нам придется сократить производство сахара в следующем году, если импорт сахара с Украины постоянно растет", - возмутились в ассоциации.

После временной приостановки действия таможенных пошлин и квот на импорт украинской сельхозпродукции ввоз сахара с Украины в ЕС увеличился в несколько десятков раз. Наиболее уязвимыми являются приграничные страны, где и остается большая часть ввезенного в ЕС украинского сахара. Это ставит польскую промышленность и сельское хозяйство в менее конкурентоспособное положение по сравнению с партнерами из Западной Европы.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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