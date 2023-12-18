https://ukraina.ru/20231218/1052184426.html

За счет Украины. Венгерский пример взаимодействия с евробюрократией оказался заразителен

За счет Украины. Венгерский пример взаимодействия с евробюрократией оказался заразителен - 18.12.2023 Украина.ру

За счет Украины. Венгерский пример взаимодействия с евробюрократией оказался заразителен

Исключение австрийского Райффайзенбанка из реестра "спонсоров войны" и 10 млрд евро для Венгрии в обмен на статус Украины как кандидата в члены Евросоюза. Таковы финансовые итоги минувшей недели для Украины, в ходе которой Владимир Зеленский летал в Вашингтон и объехал пару европейских столиц

2023-12-18T06:58

2023-12-18T06:58

2023-12-18T07:38

эксклюзив

иван лизан

венгрия

австрия

виктор орбан

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Парадоксальным образом украинские дипломатические усилия оборачиваются лишь тем, что Украину либо на что-то меняют, либо принуждают идти на уступки. Украине не привыкать быть разменной монетой, но в данном случае явно произошла серьёзная девальвация: если раньше Украину использовали США и Великобритания, то теперь это делают осколки бывшей Австро-Венгерской империи.Обещание в обмен на кофе и 10 млрдСтатус члена в члены Евросоюза, доставшийся Украине в качестве символического утешения, был куплен европейской бюрократией у Виктора Орбана за 10 млрд евро и чашку кофе, который он пил, обеспечивая единогласность принимаемого его коллегами решения. Этот статус ничего не даёт и ни на что не влияет: Турция — кандидат в члены Евросоюза с 1999 года. За это время Анкара даже не отчаялась войти в дружную европейскую семью, а перегорела, утратив какое-либо стремление к членству в данном объединении. При этом лишь недавно — в ходе крайней президентской избирательной кампании Эрдогана — европейские бюрократы разоткровенничались и признались в СМИ, что никогда не видели в Турции ровню, достойную быть в ЕС.История с Украиной вышла ещё грустнее: новый статус для неё является заменителем той нереализовавшейся версии будущего, в котором ВСУ выходят на административные границы. 1,5 года веры в контрнаступление сменились деморализацией — русские солдаты почему-то не разбежались при виде танков «Леопард», — а также индивидуальной евроинтеграцией для миллионов украинских граждан.Обиднее всего для киевской власти должно быть то, что торговаться и разменивать Украину в Европе теперь умеет не только Венгрия, достигшая в этом значимых успехов, но и Австрия.Венгерский пример заразителенМеждународный реестр спонсоров войны, в который весь минувший год киевская власть активно добавляла новые компании за их нежелание уходить из России, не просто очередная интернет-база. Данный реестр ведёт украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции, созданное в уже далёком 2015 году.Формально попадание в реестр не должно на что-либо влиять — у Киева нет рычагов давления на транснациональные компании помимо создания проблем для них на своём национальном рынке. Но в действительности всё несколько сложнее. Внесение в список приводит к автоматическому попаданию в базу данных World-Check, которую ведёт компания Refinitiv — американо-британский поставщик данных о финансовых рынках — входящая в состав Лондонской фондовой биржи. Базу World-Check инвесторы из недружественных стран используют для проверки рискованности вложений, а наличие там компании сигнализирует о том, что с ней лучше не сотрудничать.Азиатским компаниям от пометки о неблагонадёжности на Лондонской фондовой бирже ни холодно ни жарко — у них свои источники финансирования и свои биржи. А вот для европейских корпораций среднего звена, подобная отметка сродни чёрной метке. Во-первых, она создаёт проблемы с привлечением финансирования. Во-вторых, привлекает дополнительное внимание со стороны контролирующих органов США и различных НКО, кормящихся вокруг Украины.А венгерский OTP-банк вместе с австрийским «Райффайзеном» как раз являются корпорациями среднего звена, эдакими региональными тяжеловесами. На мировом рынке их значимость невелика, но для Венгрии и Австрии это флагманы экономики.OTP в реестр попал из-за лени и вредности киевских чиновников — они не стали разбираться, в каком именно Донецке у банка есть отделение: в Ростовской области или в Донецкой народной республике. Исключили банк из реестра лишь 2 октября, когда Венгрия заблокировала выделение Украине военной помощи от европейского фонда мира на 500 млн евро. Но денег Киев так и не получил: в Будапеште потребовали предоставления гарантий, что впредь венгерские компании в подобный реестр не попадут. Дело было в середине ноября, и с того момента Киев таких гарантий Будапешту так и не предоставил. А банк ОТП, как уже сказано, из реестра по решению украинской власти, уже исключен.В свою очередь Австрия разменяла исключение «Райффайзен» из реестра на согласование 12-го пакета антироссийских санкций. При этом, если на венгерский OTP никто особо не наседал, требуя уйти из России, то «Райффайзен» к этому буквально принуждали.Ещё в конце марта Европейский центробанк (ЕЦБ) потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank предоставить план действий по уходу из России путём продажи российского подразделения или его закрытия. Заодно на Raiffeisen давили из Вашингтона по линии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). В Киеве так и вовсе посчитали, что Райффайзен заплатил в 2022 году в российский бюджет налогов, которых хватило бы на покупку 95 «Калибров», и внесли его в перечень «международных спонсоров войны». Шутка ли: банк по итогам 2022 года контролировал около четверти всех переводов в евро в России и обслуживали 40–50% транзакций России с недружественными странами. Это позволило российской «дочке» банка принести материнской группе 54% прибыли, которая за 2022 год выросла в 4,3 раза.«Райффайзен» план не предоставил и попытался пересидеть бурю, надеясь на окончание конфликта между Украиной и Россией. А чтобы на банк сильно не давали, там решили вести себя в соответствии с принципом «гнись, но не прогибайся». Под напором США и ЕС пришлось гнуться: Raiffeisen Bank International (RBI) прекратила корреспондентские отношения со всеми российскими банками, кроме своей «дочки» — акционерного общества «Райффайзенбанк». Так банк минимизировал свою активность в России. Но перед Киевом прогибаться не стал. Теперь и не придётся — банк из реестра вычеркнули.Кнут вместо пряникаТри истории, описанные автором, — исключение OTP и RBI из реестра, а также обмен мечты на чашку кофе и 10 млрд евро — мало что меняют в противостоянии Украины и России. Венгрия и Австрия являются небольшими странами, которые вынуждены балансировать между интересами своих куда более крупных соседей. В прошлом году пространства для балансирования практически не было — настолько сильно на них давили из Вашингтона и Брюсселя. Теперь давление ослабло и каждая мелкая страна в Европе, у политиков которой есть хоть капля хитрости и небольшое желание рискнуть, будет использовать украинский вопрос для торга. По ряду вопросов с Киевом, добиваясь от него каких-то уступок, но куда чаще с евробюрократией. От последней будут требовать исключений и послаблений по части санкций или просто доплаты и чашку кофе.Если год назад мелкие страны Европы получалось принуждать к поддержке Украины, то теперь их лояльность придётся покупать — так бывает, когда Акела промахивается, но остаётся достаточно сильным, чтобы расцарапать когтями лицо, создав нерешаемые проблемы.Главное в этом торге не потерять берега. Впрочем, Виктор Орбан наверняка объяснит неофитам правила торга — он в этом деле достиг совершенства.

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эксклюзив, иван лизан, венгрия, австрия, виктор орбан