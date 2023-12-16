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Над Крымом сбито 6 украинских беспилотников – минобороны

Над Крымом сбито 6 украинских беспилотников – минобороны - 16.12.2023 Украина.ру

Над Крымом сбито 6 украинских беспилотников – минобороны

Менее чем за час украинская армия пыталась атаковать территорию Крыма шестью беспилотными летательными аппаратами. По целям успешно отработала система противовоздушной обороны, сообщили в минобороны

2023-12-16T00:38

2023-12-16T00:38

2023-12-16T00:38

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Ранее минобороны информировало, что 15 декабря с 20:30 до 22:30 средства противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом. Продолжается контроль обстановки.

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новости, крым, бпла, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация