Над Крымом сбито 6 украинских беспилотников – минобороны - 16.12.2023 Украина.ру
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Над Крымом сбито 6 украинских беспилотников – минобороны
Над Крымом сбито 6 украинских беспилотников – минобороны - 16.12.2023 Украина.ру
Над Крымом сбито 6 украинских беспилотников – минобороны
Менее чем за час украинская армия пыталась атаковать территорию Крыма шестью беспилотными летательными аппаратами. По целям успешно отработала система противовоздушной обороны, сообщили в минобороны
2023-12-16T00:38
2023-12-16T00:38
новости
крым
бпла
всу
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
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Ранее минобороны информировало, что 15 декабря с 20:30 до 22:30 средства противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом. Продолжается контроль обстановки.
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новости, крым, бпла, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Новости, Крым, БПЛА, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Над Крымом сбито 6 украинских беспилотников – минобороны

00:38 16.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Менее чем за час украинская армия пыталась атаковать территорию Крыма шестью беспилотными летательными аппаратами. По целям успешно отработала система противовоздушной обороны, сообщили в минобороны

"15 декабря в период с 23.00 до 23.50 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Крыма. Дежурными средствами ПВО уничтожены еще 6 украинских беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее минобороны информировало, что 15 декабря с 20:30 до 22:30 средства противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом.
Продолжается контроль обстановки.
 
НовостиКрымБПЛАВСУВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперация
 
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