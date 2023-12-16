Над Крымом сбито 6 украинских беспилотников – минобороны
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Менее чем за час украинская армия пыталась атаковать территорию Крыма шестью беспилотными летательными аппаратами. По целям успешно отработала система противовоздушной обороны, сообщили в минобороны
"15 декабря в период с 23.00 до 23.50 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Крыма. Дежурными средствами ПВО уничтожены еще 6 украинских беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее минобороны информировало, что 15 декабря с 20:30 до 22:30 средства противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом.
Продолжается контроль обстановки.