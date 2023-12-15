https://ukraina.ru/20231215/1052166246.html

Над Крымом за два часа сбито 26 БПЛА – минобороны

Над Крымом за два часа сбито 26 БПЛА – минобороны - 15.12.2023 Украина.ру

Над Крымом за два часа сбито 26 БПЛА – минобороны

В пятницу, 15 декабря, с 20:30 до 22:30 средства противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом. Об этом сообщили в минобороны России

2023-12-15T22:45

2023-12-15T22:45

2023-12-15T22:46

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До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что в Севастополе над морем отработала система ПВО. Сообщалось об уничтожении одного БПЛА. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Продолжается контроль обстановки.

https://ukraina.ru/20231215/1052163699.html

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новости, крым, сво, бпла, всу