Над Крымом за два часа сбито 26 БПЛА – минобороны
22:45 15.12.2023 (обновлено: 22:46 15.12.2023)
В пятницу, 15 декабря, с 20:30 до 22:30 средства противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом. Об этом сообщили в минобороны России
"Сегодня в период с 20.30 до 22.30 часов (мск) пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Республики Крым. Российскими средствами ПВО над Крымским полуостровом уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов", – сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.
До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что в Севастополе над морем отработала система ПВО. Сообщалось об уничтожении одного БПЛА. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Продолжается контроль обстановки.