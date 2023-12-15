Над Крымом за два часа сбито 26 БПЛА – минобороны - 15.12.2023 Украина.ру
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Над Крымом за два часа сбито 26 БПЛА – минобороны
Над Крымом за два часа сбито 26 БПЛА – минобороны - 15.12.2023 Украина.ру
Над Крымом за два часа сбито 26 БПЛА – минобороны
В пятницу, 15 декабря, с 20:30 до 22:30 средства противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом. Об этом сообщили в минобороны России
2023-12-15T22:45
2023-12-15T22:46
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До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что в Севастополе над морем отработала система ПВО. Сообщалось об уничтожении одного БПЛА. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Продолжается контроль обстановки.
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Новости, Крым, СВО, БПЛА, ВСУ

Над Крымом за два часа сбито 26 БПЛА – минобороны

22:45 15.12.2023 (обновлено: 22:46 15.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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В пятницу, 15 декабря, с 20:30 до 22:30 средства противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом. Об этом сообщили в минобороны России

"Сегодня в период с 20.30 до 22.30 часов (мск) пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Республики Крым. Российскими средствами ПВО над Крымским полуостровом уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов", – сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что в Севастополе над морем отработала система ПВО. Сообщалось об уничтожении одного БПЛА. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Продолжается контроль обстановки.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
19:31
В небе над Курском сбиты 4 БПЛА ВСУ – Старовойт Операторы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили четыре беспилотника украинской армии в Курской области. Об этом 15 декабря сообщил губернатор края Роман Старовойт
 
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