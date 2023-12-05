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На Украине будут вручать повестки по электронной почте
На Украине будут вручать повестки по электронной почте - 05.12.2023 Украина.ру
На Украине будут вручать повестки по электронной почте
Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Фёдор Вениславский раскрыл понятие "публичная повестка". Под ним подразумевается вручение документа мобилизованному не в руки под расписку, а через электронную почту и заказным письмом
2023-12-05T20:28
2023-12-05T20:28
2023-12-05T20:28
новости
украина
всу
мобилизация
сво
повестка
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Такие нововведения собираются ввести на Украине, чтобы упростить процесс получения повестки. По его словам, сегодня в стране уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, куда внесут все идентификационные данные украинцев призывного возраста. "Публичные повестки", по мнению политика, привлекут к службе в ВСУ уклонистов, которые злоупотребляют тем, что повестка якобы не получена и закон не нарушен. Отмечается, что повестки будут вручать не только представители военкоматов, но органов местного самоуправления. В Верховной Раде прописывают полномочия всех органов публичной власти в вопросах мобилизации. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в украинских военных кругах сообщало о кадровом голоде в ВСУ. Журналисты уточняли, что добровольцев почти нет, военкоматы работают плохо, наступила зима, которая ещё более усложнит ситуацию на фронте для Вооруженных сил Украины.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, мобилизация, сво, повестка
Новости, Украина, ВСУ, мобилизация, СВО, повестка
На Украине будут вручать повестки по электронной почте
Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Фёдор Вениславский раскрыл понятие "публичная повестка". Под ним подразумевается вручение документа мобилизованному не в руки под расписку, а через электронную почту и заказным письмом
Такие нововведения собираются ввести на Украине, чтобы упростить процесс получения повестки.
"Оповещение о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующие представители почтовых служб. Это так называемая публичная повестка", – сказал Вениславский в интервью "РБК-Украина".
По его словам, сегодня в стране уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, куда внесут все идентификационные данные украинцев призывного возраста.
"Публичные повестки", по мнению политика, привлекут к службе в ВСУ уклонистов, которые злоупотребляют тем, что повестка якобы не получена и закон не нарушен.
Отмечается, что повестки будут вручать не только представители военкоматов, но органов местного самоуправления. В Верховной Раде прописывают полномочия всех органов публичной власти в вопросах мобилизации.
"Сейчас в действующем законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" уже предусмотрено, что эти органы участвуют в мобилизационных мероприятиях, но на практике они очень часто избегают этих своих обязанностей. Кроме того, мы предполагаем, что и военные администрации приобщаются к этим мерам", – добавил он.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в украинских военных кругах сообщало о кадровом голоде в ВСУ. Журналисты уточняли, что добровольцев почти нет, военкоматы работают плохо, наступила зима, которая ещё более усложнит ситуацию на фронте для Вооруженных сил Украины.