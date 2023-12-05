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На Украине будут вручать повестки по электронной почте

На Украине будут вручать повестки по электронной почте - 05.12.2023 Украина.ру

На Украине будут вручать повестки по электронной почте

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Фёдор Вениславский раскрыл понятие "публичная повестка". Под ним подразумевается вручение документа мобилизованному не в руки под расписку, а через электронную почту и заказным письмом

2023-12-05T20:28

2023-12-05T20:28

2023-12-05T20:28

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повестка

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Такие нововведения собираются ввести на Украине, чтобы упростить процесс получения повестки. По его словам, сегодня в стране уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, куда внесут все идентификационные данные украинцев призывного возраста. "Публичные повестки", по мнению политика, привлекут к службе в ВСУ уклонистов, которые злоупотребляют тем, что повестка якобы не получена и закон не нарушен. Отмечается, что повестки будут вручать не только представители военкоматов, но органов местного самоуправления. В Верховной Раде прописывают полномочия всех органов публичной власти в вопросах мобилизации. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в украинских военных кругах сообщало о кадровом голоде в ВСУ. Журналисты уточняли, что добровольцев почти нет, военкоматы работают плохо, наступила зима, которая ещё более усложнит ситуацию на фронте для Вооруженных сил Украины.

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новости, украина, всу, мобилизация, сво, повестка