На Украине будут вручать повестки по электронной почте - 05.12.2023 Украина.ру
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На Украине будут вручать повестки по электронной почте
На Украине будут вручать повестки по электронной почте - 05.12.2023 Украина.ру
На Украине будут вручать повестки по электронной почте
Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Фёдор Вениславский раскрыл понятие "публичная повестка". Под ним подразумевается вручение документа мобилизованному не в руки под расписку, а через электронную почту и заказным письмом
2023-12-05T20:28
2023-12-05T20:28
новости
украина
всу
мобилизация
сво
повестка
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Такие нововведения собираются ввести на Украине, чтобы упростить процесс получения повестки. По его словам, сегодня в стране уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, куда внесут все идентификационные данные украинцев призывного возраста. "Публичные повестки", по мнению политика, привлекут к службе в ВСУ уклонистов, которые злоупотребляют тем, что повестка якобы не получена и закон не нарушен. Отмечается, что повестки будут вручать не только представители военкоматов, но органов местного самоуправления. В Верховной Раде прописывают полномочия всех органов публичной власти в вопросах мобилизации. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в украинских военных кругах сообщало о кадровом голоде в ВСУ. Журналисты уточняли, что добровольцев почти нет, военкоматы работают плохо, наступила зима, которая ещё более усложнит ситуацию на фронте для Вооруженных сил Украины.
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новости, украина, всу, мобилизация, сво, повестка
Новости, Украина, ВСУ, мобилизация, СВО, повестка

На Украине будут вручать повестки по электронной почте

20:28 05.12.2023
 
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
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Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Фёдор Вениславский раскрыл понятие "публичная повестка". Под ним подразумевается вручение документа мобилизованному не в руки под расписку, а через электронную почту и заказным письмом
Такие нововведения собираются ввести на Украине, чтобы упростить процесс получения повестки.

"Оповещение о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующие представители почтовых служб. Это так называемая публичная повестка", – сказал Вениславский в интервью "РБК-Украина".

По его словам, сегодня в стране уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, куда внесут все идентификационные данные украинцев призывного возраста.
"Публичные повестки", по мнению политика, привлекут к службе в ВСУ уклонистов, которые злоупотребляют тем, что повестка якобы не получена и закон не нарушен.
Отмечается, что повестки будут вручать не только представители военкоматов, но органов местного самоуправления. В Верховной Раде прописывают полномочия всех органов публичной власти в вопросах мобилизации.
"Сейчас в действующем законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" уже предусмотрено, что эти органы участвуют в мобилизационных мероприятиях, но на практике они очень часто избегают этих своих обязанностей. Кроме того, мы предполагаем, что и военные администрации приобщаются к этим мерам", – добавил он.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в украинских военных кругах сообщало о кадровом голоде в ВСУ. Журналисты уточняли, что добровольцев почти нет, военкоматы работают плохо, наступила зима, которая ещё более усложнит ситуацию на фронте для Вооруженных сил Украины.
 
НовостиУкраинаВСУмобилизацияСВОповестка
 
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