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Киев выделяет землю под укрепления на границе с РФ и Белоруссией

Киев выделяет землю под укрепления на границе с РФ и Белоруссией - 15.12.2023 Украина.ру

Киев выделяет землю под укрепления на границе с РФ и Белоруссией

Под оборонительные сооружения на границе Украины с Россией и Белоруссией, Киев выделил полосу шириной до двух километров. Об этом сообщили в Госпогранслужбе страны 15 декабря

2023-12-15T21:41

2023-12-15T21:41

2023-12-15T21:42

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Ранее 7 декабря глава Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил, что Кабмин выделил более 788 миллионов гривен (свыше 21 миллиона долларов) на строительство укреплений и разминирование территории. Прежде президент Украины Владимир Зеленский приказал быстро строить укрепления "на основных направлениях": Запорожском, Авдеевском, Марьинском, Купянском и Лиманском. Отмечалось, что возводить оборонительные фортификации будут, в том числе, за счёт инвестиций частного бизнеса для которого якобы "приоритет очевиден".

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новости, украина, укрепления, госпогранслужба, пограничная служба украины, сво