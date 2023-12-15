Киев выделяет землю под укрепления на границе с РФ и Белоруссией - 15.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231215/1052165523.html
Киев выделяет землю под укрепления на границе с РФ и Белоруссией
Киев выделяет землю под укрепления на границе с РФ и Белоруссией - 15.12.2023 Украина.ру
Киев выделяет землю под укрепления на границе с РФ и Белоруссией
Под оборонительные сооружения на границе Украины с Россией и Белоруссией, Киев выделил полосу шириной до двух километров. Об этом сообщили в Госпогранслужбе страны 15 декабря
2023-12-15T21:41
2023-12-15T21:42
новости
украина
укрепления
госпогранслужба
пограничная служба украины
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051726494_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_29d20cfeefa64e373341f8c8d1f29350.jpg
Ранее 7 декабря глава Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил, что Кабмин выделил более 788 миллионов гривен (свыше 21 миллиона долларов) на строительство укреплений и разминирование территории. Прежде президент Украины Владимир Зеленский приказал быстро строить укрепления "на основных направлениях": Запорожском, Авдеевском, Марьинском, Купянском и Лиманском. Отмечалось, что возводить оборонительные фортификации будут, в том числе, за счёт инвестиций частного бизнеса для которого якобы "приоритет очевиден".
https://ukraina.ru/20231215/1052153848.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051726494_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_836fe10926783c5b993967d35f58e45a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, укрепления, госпогранслужба, пограничная служба украины, сво
Новости, Украина, укрепления, Госпогранслужба, Пограничная служба Украины, СВО

Киев выделяет землю под укрепления на границе с РФ и Белоруссией

21:41 15.12.2023 (обновлено: 21:42 15.12.2023)
 
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
Читать в
Под оборонительные сооружения на границе Украины с Россией и Белоруссией, Киев выделил полосу шириной до двух километров. Об этом сообщили в Госпогранслужбе страны 15 декабря
"(Участки) вдоль линии государственной границы Украины с Российской Федерацией и Республикой Беларусь – шириной до 2 км… предоставлены в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций", – сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Ранее 7 декабря глава Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил, что Кабмин выделил более 788 миллионов гривен (свыше 21 миллиона долларов) на строительство укреплений и разминирование территории.
Прежде президент Украины Владимир Зеленский приказал быстро строить укрепления "на основных направлениях": Запорожском, Авдеевском, Марьинском, Купянском и Лиманском. Отмечалось, что возводить оборонительные фортификации будут, в том числе, за счёт инвестиций частного бизнеса для которого якобы "приоритет очевиден".
Юрий Кнутов интервью
15:08
Юрий Кнутов: Если в Киеве не сменится режим, Россия разорвет Донбасское кольцо и дойдет до ДнепраСейчас Украина делает выводы и собирается строить мощную линию укреплений в Харьковской, Черниговской и Сумской области. Но зимой столь протяженную линию обороны в короткие сроки построить невозможно, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиУкраинаукрепленияГоспогранслужбаПограничная служба УкраиныСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:00Председателям сельсоветов Украины разрешили выдавать повестки
21:41Киев выделяет землю под укрепления на границе с РФ и Белоруссией
21:20Путин поставил задачу провести президентские выборы прозрачно, легитимно и честно
21:02Макрон заявил, что ЕС ещё очень далек от реального вступления в него Украины
20:30В Варшаве боятся того, что после победы в СВО Путин дойдет до Польши
20:10МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла
19:54Россия не намерена продолжать СВО в 2025 году – Буданов
19:31В небе над Курском сбиты 4 БПЛА ВСУ – Старовойт
19:20ВСУ экономят боеприпасы под значительно превосходящим артогнём ВС России - CNN
18:44Над Курской областью сбиты два украинских БПЛА
18:34Макрон снова хочет созвониться с Путиным
18:20Сопротивление Киева бесполезно – Песков
18:00Депутат с гранатами. Итоги 15 декабря на Украине
17:56Польские перевозчики готовятся снова заблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск"
17:50"Это просто днище!" Украинского рэпера обокрали в поезде, он предупредил военных
17:37Украинская певица учила бы детей музыке, но мобилизовалась в ВСУ
17:07Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка
16:53Миронов предложил создать в России Агентство по делам ветеранов
16:51Переговоры вместо денег. Украину готовы обсуждать как нового члена Евросоюза
16:45Построить Крымский мост решили Николай II и Сталин, Россия реализовала это - Путин
Лента новостейМолния