Киев выделяет землю под укрепления на границе с РФ и Белоруссией
21:41 15.12.2023 (обновлено: 21:42 15.12.2023)
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
Под оборонительные сооружения на границе Украины с Россией и Белоруссией, Киев выделил полосу шириной до двух километров. Об этом сообщили в Госпогранслужбе страны 15 декабря
"(Участки) вдоль линии государственной границы Украины с Российской Федерацией и Республикой Беларусь – шириной до 2 км… предоставлены в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций", – сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Ранее 7 декабря глава Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил, что Кабмин выделил более 788 миллионов гривен (свыше 21 миллиона долларов) на строительство укреплений и разминирование территории.
Прежде президент Украины Владимир Зеленский приказал быстро строить укрепления "на основных направлениях": Запорожском, Авдеевском, Марьинском, Купянском и Лиманском. Отмечалось, что возводить оборонительные фортификации будут, в том числе, за счёт инвестиций частного бизнеса для которого якобы "приоритет очевиден".
15:08Юрий Кнутов: Если в Киеве не сменится режим, Россия разорвет Донбасское кольцо и дойдет до ДнепраСейчас Украина делает выводы и собирается строить мощную линию укреплений в Харьковской, Черниговской и Сумской области. Но зимой столь протяженную линию обороны в короткие сроки построить невозможно, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов