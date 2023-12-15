https://ukraina.ru/20231215/1052164690.html
В Варшаве боятся того, что после победы в СВО Путин дойдет до Польши
В Варшаве боятся того, что после победы в СВО Путин дойдет до Польши - 15.12.2023 Украина.ру
В Варшаве боятся того, что после победы в СВО Путин дойдет до Польши
Бывший президент Польши Александр Квасьневский поддержал новый тренд западных политиков и заявил, что без военной и финансовой помощи Запада Украина проиграет, а президент России Владимир Путин выйдет к границам Польши. Свои опасения Квасьневский высказал в интервью Rzeczpospolita
2023-12-15T20:30
2023-12-15T20:30
2023-12-15T20:30
новости
польша
россия
сво
спецоперация
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101428/38/1014283891_0:0:2998:1687_1920x0_80_0_0_9ed090d01ab730781e500e685a757833.jpg
Экс-президент констатировал, что украинская армия не способна достигнуть успехов на фронте, в то время как ресурсы вооружённых сил истощаются, а американская помощь не поступает. Если Украина будет лишена военной и финансовой поддержки Запада, она просто проиграет, считает Квасьневский. Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу George Galloway заявил, что ВС России придётся дойти до границы с Польшей, если Запад не прекратит финансирование Украины и не начнёт переговоры по мирному урегулированию конфликта. По его словам, президент Владимир Путин не заинтересован в том, чтобы дойти до польской границы, но обстоятельства вынудят Россию продвинуться дальше на запад. Этому заявлению предшествовали слова руководителя Белого дома Джо Байдена о том, что Россия нападёт на страны НАТО после победы на Украине.
https://ukraina.ru/20230225/1043859645.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101428/38/1014283891_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_efae6388551c30992ada57bca5e70d3f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, россия, сво, спецоперация, украина
Новости, Польша, Россия, СВО, Спецоперация, Украина
В Варшаве боятся того, что после победы в СВО Путин дойдет до Польши
Бывший президент Польши Александр Квасьневский поддержал новый тренд западных политиков и заявил, что без военной и финансовой помощи Запада Украина проиграет, а президент России Владимир Путин выйдет к границам Польши. Свои опасения Квасьневский высказал в интервью Rzeczpospolita
"Скажем прямо: Путин окажется у нас на Буге ", – утверждает он.
Экс-президент констатировал, что украинская армия не способна достигнуть успехов на фронте, в то время как ресурсы вооружённых сил истощаются, а американская помощь не поступает.
Если Украина будет лишена военной и финансовой поддержки Запада, она просто проиграет, считает Квасьневский.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу George Galloway заявил, что ВС России придётся дойти до границы с Польшей, если Запад не прекратит финансирование Украины и не начнёт переговоры по мирному урегулированию конфликта.
По его словам, президент Владимир Путин не заинтересован в том, чтобы дойти до польской границы, но обстоятельства вынудят Россию продвинуться дальше на запад.
Этому заявлению предшествовали слова
руководителя Белого дома Джо Байдена о том, что Россия нападёт на страны НАТО после победы на Украине.