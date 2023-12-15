В Варшаве боятся того, что после победы в СВО Путин дойдет до Польши - 15.12.2023 Украина.ру
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В Варшаве боятся того, что после победы в СВО Путин дойдет до Польши
В Варшаве боятся того, что после победы в СВО Путин дойдет до Польши - 15.12.2023 Украина.ру
В Варшаве боятся того, что после победы в СВО Путин дойдет до Польши
Бывший президент Польши Александр Квасьневский поддержал новый тренд западных политиков и заявил, что без военной и финансовой помощи Запада Украина проиграет, а президент России Владимир Путин выйдет к границам Польши. Свои опасения Квасьневский высказал в интервью Rzeczpospolita
2023-12-15T20:30
2023-12-15T20:30
новости
польша
россия
сво
спецоперация
украина
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Экс-президент констатировал, что украинская армия не способна достигнуть успехов на фронте, в то время как ресурсы вооружённых сил истощаются, а американская помощь не поступает. Если Украина будет лишена военной и финансовой поддержки Запада, она просто проиграет, считает Квасьневский. Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу George Galloway заявил, что ВС России придётся дойти до границы с Польшей, если Запад не прекратит финансирование Украины и не начнёт переговоры по мирному урегулированию конфликта. По его словам, президент Владимир Путин не заинтересован в том, чтобы дойти до польской границы, но обстоятельства вынудят Россию продвинуться дальше на запад. Этому заявлению предшествовали слова руководителя Белого дома Джо Байдена о том, что Россия нападёт на страны НАТО после победы на Украине.
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новости, польша, россия, сво, спецоперация, украина
Новости, Польша, Россия, СВО, Спецоперация, Украина

В Варшаве боятся того, что после победы в СВО Путин дойдет до Польши

20:30 15.12.2023
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Григорий Василенко
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Бывший президент Польши Александр Квасьневский поддержал новый тренд западных политиков и заявил, что без военной и финансовой помощи Запада Украина проиграет, а президент России Владимир Путин выйдет к границам Польши. Свои опасения Квасьневский высказал в интервью Rzeczpospolita
"Скажем прямо: Путин окажется у нас на Буге ", – утверждает он.
Экс-президент констатировал, что украинская армия не способна достигнуть успехов на фронте, в то время как ресурсы вооружённых сил истощаются, а американская помощь не поступает.
Если Украина будет лишена военной и финансовой поддержки Запада, она просто проиграет, считает Квасьневский.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу George Galloway заявил, что ВС России придётся дойти до границы с Польшей, если Запад не прекратит финансирование Украины и не начнёт переговоры по мирному урегулированию конфликта.
По его словам, президент Владимир Путин не заинтересован в том, чтобы дойти до польской границы, но обстоятельства вынудят Россию продвинуться дальше на запад.
Этому заявлению предшествовали слова руководителя Белого дома Джо Байдена о том, что Россия нападёт на страны НАТО после победы на Украине.
Крис Роман интервью - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
25 февраля, 08:27
Крис Роман: Если Россия хочет уничтожить НАТО, сейчас для этого настал очень хороший моментБельгийский политолог, руководитель представительского центра ДНР в Королевстве Бельгия Крис Роман рассказал изданию Украина.ру, как граждане Бельгии относятся к Украине и почему он поддерживает Россию.
 
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