https://ukraina.ru/20231215/1052164690.html

В Варшаве боятся того, что после победы в СВО Путин дойдет до Польши

В Варшаве боятся того, что после победы в СВО Путин дойдет до Польши - 15.12.2023 Украина.ру

В Варшаве боятся того, что после победы в СВО Путин дойдет до Польши

Бывший президент Польши Александр Квасьневский поддержал новый тренд западных политиков и заявил, что без военной и финансовой помощи Запада Украина проиграет, а президент России Владимир Путин выйдет к границам Польши. Свои опасения Квасьневский высказал в интервью Rzeczpospolita

2023-12-15T20:30

2023-12-15T20:30

2023-12-15T20:30

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Экс-президент констатировал, что украинская армия не способна достигнуть успехов на фронте, в то время как ресурсы вооружённых сил истощаются, а американская помощь не поступает. Если Украина будет лишена военной и финансовой поддержки Запада, она просто проиграет, считает Квасьневский. Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу George Galloway заявил, что ВС России придётся дойти до границы с Польшей, если Запад не прекратит финансирование Украины и не начнёт переговоры по мирному урегулированию конфликта. По его словам, президент Владимир Путин не заинтересован в том, чтобы дойти до польской границы, но обстоятельства вынудят Россию продвинуться дальше на запад. Этому заявлению предшествовали слова руководителя Белого дома Джо Байдена о том, что Россия нападёт на страны НАТО после победы на Украине.

https://ukraina.ru/20230225/1043859645.html

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новости, польша, россия, сво, спецоперация, украина