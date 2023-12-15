В небе над Курском сбиты 4 БПЛА ВСУ – Старовойт

Военный эксперт рассказал, какую технику ВСУ могут применить против Курска и Брянска Украинская группировка с легкой борнированной техникой может быть использована Киевом на северном направлении, в том числе на границе Брянской, Курской и Белгородской областей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Алексей Леонков