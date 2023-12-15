В небе над Курском сбиты 4 БПЛА ВСУ – Старовойт - 15.12.2023 Украина.ру
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В небе над Курском сбиты 4 БПЛА ВСУ – Старовойт
В небе над Курском сбиты 4 БПЛА ВСУ – Старовойт - 15.12.2023 Украина.ру
В небе над Курском сбиты 4 БПЛА ВСУ – Старовойт
Операторы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили четыре беспилотника украинской армии в Курской области. Об этом 15 декабря сообщил губернатор края Роман Старовойт
2023-12-15T19:31
2023-12-15T19:31
новости
украина
курская область
курск
роман старовойт
атака
всу
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Позже в министерстве обороны России уточнили, что очередная попытка киевского режима атаковать территорию РФ беспилотниками самолётного типа была пресечена в 18:40 (мск).Ранее в минобороны сообщали о ликвидации над территорией Курской области двух украинских БПЛА. В ночь на 14 декабря российские средства ПВО&nbsp;перехватили&nbsp;и уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа над Московской и Калужской областями.
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новости, украина, курская область, курск, роман старовойт, атака, всу, сво
Новости, Украина, Курская область, Курск, Роман Старовойт, атака, ВСУ, СВО

В небе над Курском сбиты 4 БПЛА ВСУ – Старовойт

19:31 15.12.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Операторы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили четыре беспилотника украинской армии в Курской области. Об этом 15 декабря сообщил губернатор края Роман Старовойт

"В небе над Курском работает ПВО. На данный момент уже сбиты четыре БПЛА. ПВО продолжает работу, прошу сохранять спокойствие. На данный момент уже сбиты четыре БПЛА. Спасибо нашим защитникам", – написал он в своём телеграм-канале.

Позже в министерстве обороны России уточнили, что очередная попытка киевского режима атаковать территорию РФ беспилотниками самолётного типа была пресечена в 18:40 (мск).
"Дежурными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожены еще четыре беспилотных летательных аппарата", – добавили в оборонном ведомстве.
Ранее в минобороны сообщали о ликвидации над территорией Курской области двух украинских БПЛА.
В ночь на 14 декабря российские средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа над Московской и Калужской областями.
Украинская бронетехника, захваченная ВС РФ в Черниговской области
31 марта, 15:35
Военный эксперт рассказал, какую технику ВСУ могут применить против Курска и БрянскаУкраинская группировка с легкой борнированной техникой может быть использована Киевом на северном направлении, в том числе на границе Брянской, Курской и Белгородской областей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Алексей Леонков
 
НовостиУкраинаКурская областьКурскРоман СтаровойтатакаВСУСВО
 
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