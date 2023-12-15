Над Курской областью сбиты два украинских БПЛА
18:44 15.12.2023 (обновлено: 18:45 15.12.2023)
Вечером в пятницу, 15 декабря, операторы противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотных летательных аппарата над территорией Курской областью. Об этом сообщили в минобороны РФ
"Около 17.30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", – говорится в телеграм-канале ведомства.
Ранее губернатор края Роман Старовойт сообщал о работе ПВО в небе над Курском.
В ночь на 14 декабря российские средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа над Московской и Калужской областями.
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