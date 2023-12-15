Над Курской областью сбиты два украинских БПЛА - 15.12.2023 Украина.ру
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Над Курской областью сбиты два украинских БПЛА
Над Курской областью сбиты два украинских БПЛА - 15.12.2023 Украина.ру
Над Курской областью сбиты два украинских БПЛА
Вечером в пятницу, 15 декабря, операторы противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотных летательных аппарата над территорией Курской областью. Об этом сообщили в минобороны РФ
2023-12-15T18:44
2023-12-15T18:45
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Ранее губернатор края Роман Старовойт сообщал о работе ПВО в небе над Курском. В ночь на 14 декабря российские средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа над Московской и Калужской областями.
https://ukraina.ru/20231214/1052045425.html
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новости, курская область, пво, бпла, всу, украина
Новости, Курская область, ПВО, БПЛА, ВСУ, Украина

Над Курской областью сбиты два украинских БПЛА

18:44 15.12.2023 (обновлено: 18:45 15.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Вечером в пятницу, 15 декабря, операторы противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотных летательных аппарата над территорией Курской областью. Об этом сообщили в минобороны РФ

"Около 17.30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее губернатор края Роман Старовойт сообщал о работе ПВО в небе над Курском.
В ночь на 14 декабря российские средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа над Московской и Калужской областями.
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Заголовок открываемого материала
18:44Над Курской областью сбиты два украинских БПЛА
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