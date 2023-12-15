Над Курской областью сбиты два украинских БПЛА

Политолог объяснил, зачем Запад говорит о полном "разложении" ВСУ, выманивая Россию воевать в чистом поле Западная кампания о мифической катастрофе в рядах ВСУ ставит перед собой две цели: выпросить у спонсоров деньги для Украины и заставить Россию выйти из укреплений и воевать в чистом поле. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев