https://ukraina.ru/20231214/1052088328.html

Средства ПВО за ночь нейтрализовали девять БПЛА над Калужской и Московской областями – МО

Средства ПВО за ночь нейтрализовали девять БПЛА над Калужской и Московской областями – МО - 14.12.2023 Украина.ру

Средства ПВО за ночь нейтрализовали девять БПЛА над Калужской и Московской областями – МО

Российские средства ПВО в ночь на 14 декабря перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа над Московской и Калужской областями. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале

2023-12-14T07:05

2023-12-14T07:05

2023-12-14T07:05

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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей", - говорится в сообщении ведомства.Ранее этой же ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух украинских беспилотниках, уничтоженных в Наро-Фоминском городском округе при попытке прорваться к столице. Позднее об уничтожении БПЛА в Калужской области заявил глава региона Владислав Шапша.

https://ukraina.ru/20231214/1052045425.html

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новости, россия, московская область, калужская область, минобороны рф, пво, бпла, всу, сво