Средства ПВО за ночь нейтрализовали девять БПЛА над Калужской и Московской областями – МО - 14.12.2023 Украина.ру
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Средства ПВО за ночь нейтрализовали девять БПЛА над Калужской и Московской областями – МО
Средства ПВО за ночь нейтрализовали девять БПЛА над Калужской и Московской областями – МО - 14.12.2023 Украина.ру
Средства ПВО за ночь нейтрализовали девять БПЛА над Калужской и Московской областями – МО
Российские средства ПВО в ночь на 14 декабря перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа над Московской и Калужской областями. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-14T07:05
2023-12-14T07:05
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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей", - говорится в сообщении ведомства.Ранее этой же ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух украинских беспилотниках, уничтоженных в Наро-Фоминском городском округе при попытке прорваться к столице. Позднее об уничтожении БПЛА в Калужской области заявил глава региона Владислав Шапша.
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новости, россия, московская область, калужская область, минобороны рф, пво, бпла, всу, сво
Новости, Россия, Московская область, Калужская область, Минобороны РФ, ПВО, БПЛА, ВСУ, СВО

Средства ПВО за ночь нейтрализовали девять БПЛА над Калужской и Московской областями – МО

07:05 14.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкУчения войск ПВО на полигоне Ашулук
Учения войск ПВО на полигоне Ашулук - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Российские средства ПВО в ночь на 14 декабря перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа над Московской и Калужской областями. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее этой же ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух украинских беспилотниках, уничтоженных в Наро-Фоминском городском округе при попытке прорваться к столице. Позднее об уничтожении БПЛА в Калужской области заявил глава региона Владислав Шапша.
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