Средства ПВО за ночь нейтрализовали девять БПЛА над Калужской и Московской областями – МО
Российские средства ПВО в ночь на 14 декабря перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа над Московской и Калужской областями. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее этой же ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух украинских беспилотниках, уничтоженных в Наро-Фоминском городском округе при попытке прорваться к столице. Позднее об уничтожении БПЛА в Калужской области заявил глава региона Владислав Шапша.
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