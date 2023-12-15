Чем дольше Запад заставляет Киев вести войну, тем сложнее для переговоров - Лавров - 15.12.2023 Украина.ру
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Чем дольше Запад заставляет Киев вести войну, тем сложнее для переговоров - Лавров
Чем дольше Запад заставляет Киев вести войну, тем сложнее для переговоров - Лавров - 15.12.2023 Украина.ру
Чем дольше Запад заставляет Киев вести войну, тем сложнее для переговоров - Лавров
Чем дольше Запад заставляет Киев вести войну, тем более сложными будут условия для начала переговоров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии
2023-12-15T14:48
2023-12-15T14:48
новости
россия
мид рф
сергей лавров
мид белоруссии
переговоры
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Дипломат напомнил, что Россия "никогда не уходила от переговоров".Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что США склоняют Россию к переговорам для вооружения Украины.
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новости, россия, мид рф, сергей лавров, мид белоруссии, переговоры
Новости, Россия, МИД РФ, Сергей Лавров, МИД Белоруссии, переговоры

Чем дольше Запад заставляет Киев вести войну, тем сложнее для переговоров - Лавров

14:48 15.12.2023
 
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
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Чем дольше Запад заставляет Киев вести войну, тем более сложными будут условия для начала переговоров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии
"В свое время президент сказал, что те, кто сейчас против переговоров, имея в виду в том числе тех, кто запретил Зеленскому подписывать уже достигнутую договоренность в апреле 2022 года, должны понимать, что чем дольше они будут заставлять Зеленского вести войну, тем более сложными для них будут те условия, в которых переговоры могут начаться", - сказал Лавров.
Дипломат напомнил, что Россия "никогда не уходила от переговоров".
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что США склоняют Россию к переговорам для вооружения Украины.
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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