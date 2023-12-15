https://ukraina.ru/20231215/1052153138.html

Чем дольше Запад заставляет Киев вести войну, тем сложнее для переговоров - Лавров

Чем дольше Запад заставляет Киев вести войну, тем сложнее для переговоров - Лавров - 15.12.2023 Украина.ру

Чем дольше Запад заставляет Киев вести войну, тем сложнее для переговоров - Лавров

Чем дольше Запад заставляет Киев вести войну, тем более сложными будут условия для начала переговоров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии

2023-12-15T14:48

2023-12-15T14:48

2023-12-15T14:48

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Дипломат напомнил, что Россия "никогда не уходила от переговоров".Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что США склоняют Россию к переговорам для вооружения Украины.

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2023

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новости, россия, мид рф, сергей лавров, мид белоруссии, переговоры