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Аэропорт Краснодара проведёт тесты на готовность служб к открытию

Аэропорт Краснодара проведёт тесты на готовность служб к открытию - 15.12.2023 Украина.ру

Аэропорт Краснодара проведёт тесты на готовность служб к открытию

Аэропорт Краснодара организует комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, говорится в распространенном пресс-службой аэропорта сообщении

2023-12-15T12:20

2023-12-15T12:20

2023-12-15T12:20

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Такие тренировки в аэропорту проводятся регулярно, а сегодня, 15 декабря, они пройдут с участием авиакомпании "Азимут".Помимо этого, планируют провести тренировочную регистрацию на рейс, но без фактического вылета "пассажиров". В их роли выступят сотрудники аэропорта и студенты.В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края ранее сообщили, что 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта в Краснодаре.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что при возобновлении работы закрытых аэропортов главный критерий - безопасность пассажиров, это касается и воздушной гавани в Краснодаре.

https://ukraina.ru/20231213/1052057059.html

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новости, россия, краснодар, аэропорт