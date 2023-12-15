Аэропорт Краснодара проведёт тесты на готовность служб к открытию - 15.12.2023 Украина.ру
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Аэропорт Краснодара проведёт тесты на готовность служб к открытию
Аэропорт Краснодара проведёт тесты на готовность служб к открытию - 15.12.2023 Украина.ру
Аэропорт Краснодара проведёт тесты на готовность служб к открытию
Аэропорт Краснодара организует комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, говорится в распространенном пресс-службой аэропорта сообщении
2023-12-15T12:20
2023-12-15T12:20
новости
россия
краснодар
аэропорт
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Такие тренировки в аэропорту проводятся регулярно, а сегодня, 15 декабря, они пройдут с участием авиакомпании "Азимут".Помимо этого, планируют провести тренировочную регистрацию на рейс, но без фактического вылета "пассажиров". В их роли выступят сотрудники аэропорта и студенты.В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края ранее сообщили, что 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта в Краснодаре.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что при возобновлении работы закрытых аэропортов главный критерий - безопасность пассажиров, это касается и воздушной гавани в Краснодаре.
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новости, россия, краснодар, аэропорт
Новости, Россия, Краснодар, аэропорт

Аэропорт Краснодара проведёт тесты на готовность служб к открытию

12:20 15.12.2023
 
© РИА Новости . Пивов / Перейти в фотобанкРабота аэропорта Платов в Ростове-на-Дону, самолет
Работа аэропорта Платов в Ростове-на-Дону, самолет - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Пивов
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Аэропорт Краснодара организует комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, говорится в распространенном пресс-службой аэропорта сообщении
"Сегодня в Международном аэропорту Краснодар будут проходить комплексные массовые тесты для проверки готовности аэропортовых служб к открытию воздушной гавани", - говорится в сообщении.
Такие тренировки в аэропорту проводятся регулярно, а сегодня, 15 декабря, они пройдут с участием авиакомпании "Азимут".
Помимо этого, планируют провести тренировочную регистрацию на рейс, но без фактического вылета "пассажиров". В их роли выступят сотрудники аэропорта и студенты.
В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края ранее сообщили, что 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта в Краснодаре.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что при возобновлении работы закрытых аэропортов главный критерий - безопасность пассажиров, это касается и воздушной гавани в Краснодаре.
Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
13 декабря, 13:31
Глава Крыма отреагировал на возможное возобновление работы аэропорта в КраснодареВозобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику. Таким мнением 13 декабря поделился глава Крыма Сергей Аксёнов в своем телеграм-канале
 
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