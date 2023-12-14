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Далеко от боевых действий, но надо проанализировать - Путин об открытии аэропорта в Краснодаре

Далеко от боевых действий, но надо проанализировать - Путин об открытии аэропорта в Краснодаре - 14.12.2023 Украина.ру

Далеко от боевых действий, но надо проанализировать - Путин об открытии аэропорта в Краснодаре

При возобновлении работы закрытых аэропортов главный критерий - безопасность пассажиров, это касается и воздушной гавани в Краснодаре, заявил президент России Владимир Путин

2023-12-14T14:06

2023-12-14T14:06

2023-12-14T14:15

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Главный критерий для открытия аэропортов – обеспечение безопасности пассажиров, отметил российский лидер.По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта в Краснодаре.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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новости, владимир путин, аэропорт, краснодар