https://ukraina.ru/20231215/1052125383.html

"Там может посыпаться оборона": военный политолог назвал самое успешное направление армии РФ

"Там может посыпаться оборона": военный политолог назвал самое успешное направление армии РФ - 15.12.2023 Украина.ру

"Там может посыпаться оборона": военный политолог назвал самое успешное направление армии РФ

Многие считают, что нельзя использовать российских десантников и морпехов в качестве простых штурмовиков. Мы должны использовать их уникальный опыт и высадиться возле Николаева и Одессы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2023-12-15T06:00

2023-12-15T06:00

2023-12-15T06:00

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купянск

приднестровье

оборона

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Среди российских генералов ведется серьезная дискуссия по поводу морпехов и десантников. Одни говорят, что нельзя использовать уникальных специалистов в качестве простых штурмовиков. По мнению других, только они должны выполнять эти задачи, рассказал политолог.И если армия РФ действительно нашла целую общевойсковую армию, то 70 тысяч десантников и морпехов не будут играть решающей роли на фронте, добавил он.В ходе СВО российские десантники получили колоссальный опыт. Мы можем их высадить возле Николаева и Одессы. Морская пехота в это время овладеет побережьем. В конечном итоге Россия получит выход к Приднестровью, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231214/1052064550.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, вс рф, морпехи, десант, николаев, одесса, морпехи, купянск, приднестровье, оборона, сво, минобороны рф