"Там может посыпаться оборона": военный политолог назвал самое успешное направление армии РФ - 15.12.2023 Украина.ру
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"Там может посыпаться оборона": военный политолог назвал самое успешное направление армии РФ
"Там может посыпаться оборона": военный политолог назвал самое успешное направление армии РФ - 15.12.2023 Украина.ру
"Там может посыпаться оборона": военный политолог назвал самое успешное направление армии РФ
Многие считают, что нельзя использовать российских десантников и морпехов в качестве простых штурмовиков. Мы должны использовать их уникальный опыт и высадиться возле Николаева и Одессы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2023-12-15T06:00
2023-12-15T06:00
новости
вс рф
морпехи
десант
николаев
одесса
морпехи
купянск
приднестровье
оборона
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Среди российских генералов ведется серьезная дискуссия по поводу морпехов и десантников. Одни говорят, что нельзя использовать уникальных специалистов в качестве простых штурмовиков. По мнению других, только они должны выполнять эти задачи, рассказал политолог.И если армия РФ действительно нашла целую общевойсковую армию, то 70 тысяч десантников и морпехов не будут играть решающей роли на фронте, добавил он.В ходе СВО российские десантники получили колоссальный опыт. Мы можем их высадить возле Николаева и Одессы. Морская пехота в это время овладеет побережьем. В конечном итоге Россия получит выход к Приднестровью, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231214/1052064550.html
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новости, вс рф, морпехи, десант, николаев, одесса, морпехи, купянск, приднестровье, оборона, сво, минобороны рф
Новости, ВС РФ, морпехи, десант, Николаев, Одесса, морпехи, Купянск, Приднестровье, оборона, СВО, Минобороны РФ

"Там может посыпаться оборона": военный политолог назвал самое успешное направление армии РФ

06:00 15.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Многие считают, что нельзя использовать российских десантников и морпехов в качестве простых штурмовиков. Мы должны использовать их уникальный опыт и высадиться возле Николаева и Одессы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Среди российских генералов ведется серьезная дискуссия по поводу морпехов и десантников. Одни говорят, что нельзя использовать уникальных специалистов в качестве простых штурмовиков. По мнению других, только они должны выполнять эти задачи, рассказал политолог.
И если армия РФ действительно нашла целую общевойсковую армию, то 70 тысяч десантников и морпехов не будут играть решающей роли на фронте, добавил он.
"Сами украинские эксперты связывают успехи ВС РФ под Купянском (а это действительно самое успешное наше направление) с тем, что мы там сформировали и ввели в бой общевойсковую армию. Для противника это стало неожиданностью. Их оборона там может посыпаться", - отметил Подлесный.
В ходе СВО российские десантники получили колоссальный опыт. Мы можем их высадить возле Николаева и Одессы. Морская пехота в это время овладеет побережьем. В конечном итоге Россия получит выход к Приднестровью, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Вчера, 07:53
Алексей Живов: Россия взяла Марьинку, чтобы выбраться из "воздушного капкана" ВСУ и освободить Херсон Мы можем наступать на Северном направлении. Если мы займем Чернигов, мы создадим постоянную угрозу Киеву
 
НовостиВС РФморпехидесантНиколаевОдессаморпехиКупянскПриднестровьеоборонаСВОМинобороны РФ
 
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