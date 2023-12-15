https://ukraina.ru/20231215/1052125383.html
"Там может посыпаться оборона": военный политолог назвал самое успешное направление армии РФ
"Там может посыпаться оборона": военный политолог назвал самое успешное направление армии РФ - 15.12.2023 Украина.ру
"Там может посыпаться оборона": военный политолог назвал самое успешное направление армии РФ
Многие считают, что нельзя использовать российских десантников и морпехов в качестве простых штурмовиков. Мы должны использовать их уникальный опыт и высадиться возле Николаева и Одессы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2023-12-15T06:00
2023-12-15T06:00
2023-12-15T06:00
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приднестровье
оборона
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Среди российских генералов ведется серьезная дискуссия по поводу морпехов и десантников. Одни говорят, что нельзя использовать уникальных специалистов в качестве простых штурмовиков. По мнению других, только они должны выполнять эти задачи, рассказал политолог.И если армия РФ действительно нашла целую общевойсковую армию, то 70 тысяч десантников и морпехов не будут играть решающей роли на фронте, добавил он.В ходе СВО российские десантники получили колоссальный опыт. Мы можем их высадить возле Николаева и Одессы. Морская пехота в это время овладеет побережьем. В конечном итоге Россия получит выход к Приднестровью, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231214/1052064550.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, морпехи, десант, николаев, одесса, морпехи, купянск, приднестровье, оборона, сво, минобороны рф
Новости, ВС РФ, морпехи, десант, Николаев, Одесса, морпехи, Купянск, Приднестровье, оборона, СВО, Минобороны РФ
"Там может посыпаться оборона": военный политолог назвал самое успешное направление армии РФ
Многие считают, что нельзя использовать российских десантников и морпехов в качестве простых штурмовиков. Мы должны использовать их уникальный опыт и высадиться возле Николаева и Одессы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный