https://ukraina.ru/20231215/1052093327.html

Аферист с амбициями звезды под началом Буданова. Чем занимается Семен Семенченко

Аферист с амбициями звезды под началом Буданова. Чем занимается Семен Семенченко - 15.12.2023 Украина.ру

Аферист с амбициями звезды под началом Буданова. Чем занимается Семен Семенченко

Евромайдан дал дорогу в жизнь целому ряду украинских проходимцев и аферистов, среди которых был и бывший депутат, взявший себе имя Семён Семенченко (по паспорту – Константин Гришин).

2023-12-15T02:44

2023-12-15T02:44

2023-12-15T02:44

эксклюзив

украина

афера

нацгвардия

евромайдан

россия

кирилл буданов

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Он получил известность, как организатор батальона "Донбасс" в 2014 году в составе Нацгвардии Украины, депутат от партии "Самопомощь", майор Нацгвардии, лишенный звания в 2020 году.Уроженец Севастополя учился какое-то время в Черноморском военно-морском училище. В начале 1990х годов решил податься в сферу финансов, а вскоре был задержан по подозрению в заказном убийстве в Севастополе. Многие из бандитов 1990х годов во время Евромайдана на Украине почувствовали для себя возможность быстрой карьеры."Родился я в Севастополе, в 1974 году. У меня мама украинка, отец русский. Жена тоже украинка. Учился я в четырёх учебных заведениях. В военном училище — ушёл, не окончил. Изучал финансы и кредит. Получал образование в Институте кинематографии в Москве (ВГИК) — бросил, не сдал дипломную работу", - рассказывал о себе Костя Гришин, в будущем – Семен Семенченко.В то время будущий Семенченко в Севастополе винил во всех своих бедах и неудачах коммунистов и Советскую власть. По его мнению, которое он высказывал в качестве редактора газет "Севастопольский вестник" и "Наша Севастопольская правда", тот факт, что он не реализовался в своей юности, был обусловлен не отсутствием у него талантов и терпения, а происками бюрократии, оставшейся от СССР.Костя Гришин мечтал стать звездой, обласканной вниманием СМИ, а в Севастополе для этого необходимо было резко отличаться по взглядам от большинства населения, поэтому он выбрал проукраинскую позицию – ведь тогда над любым украинским националистом в Крыму буквально порхали все западные СМИ, вопрошая, что он сегодня ел, как спал и не репрессировали ли его до сих пор.Константин Гришин пытался работать в Севастополе частным предпринимателем, но миллионером не стал, в чем снова винил Советский Союз. В начале 2000х годов он приезжает в Донецк, где снова пытается проявлять неумеренный активизм, но снова – впустую. В Донецке, как и в Севастополе, он пытается организовать благотворительные фонды для отмывания денег, занимается установкой спутникового телевидения, но ему снова не везет. Во время Оранжевой революции он попытался пристроиться к "цветным революционерам", но наверх его так и не взяли.Свой новый шанс он почувствовал во время Евромайдана. Сознавая, что внешность его не особо презентабельна, а фамилия – русская, Костя Гришин меняет фамилию и начинает носить балаклаву, скрывая свое лицо. На Евромайдане он презентует себя в качестве "давнего борца с коммунизмом", собирая вокруг себя пару десятков лиц, жаждущих сразу же попасть из грязи в князи.В апреле 2014 года он формирует из группы активистов Евромайдана в Киеве батальон под названием "Донбасс" и получает от нового главы МВД Арсена Авакова карт-бланш на убийство жителей Донбасса, за что получил в том же году орден Богдана Хмельницкого. Тогда же в 2014 году мэр Львова Андрей Садовой включил Семенченко под вторым номером в предвыборный список своей партии "Самопомощь".Сослуживцы Кости Гришина (Семенченко) уже тогда обвиняли его в популизме и непрофессионализме. Начальник штаба батальона "Донбасс" Сергей Еремин в 2014 году утверждал, что Семенченко просто строит коммерческий медиа-проект из батальона, предпочитает фотосессии, а в критические моменты он просто самоустраняется. Один из боевиков батальона, Владимир Шилов, утверждал, что в бою он просто обычно посылает людей в мясорубку, а сам остается позади и хвастается в соцсетях своими "подвигами". Проще говоря, активист Евромайдана является всего лишь позёром, не реализовавшим свои амбиции телезвезды.В августе 2014 года его батальон "Донбасс" был почти полностью уничтожен под Иловайском (в живых осталось лишь около 20 человек, включая Семенченко).Уже тогда Костя Гришин осознал, что только война до последнего украинца сулит ему "звездный статус". В июне 2014 года он устраивает в Киеве протесты против перемирия с Донбассом, затем организует блокаду Донбасса и хвастает тем, что Украина начала закупку угля в США. Впоследствии он становится сторонником Михаила Саакашвили, требуя войны и угрожая расправой всем сторонникам мирного урегулирования.За неуемную активность и подделку документов в 2015 году он был разжалован в солдаты. В 2016 году против него было возбуждено уголовное дело по факту угроз начальнику полиции Кривого Рога. Еще ряд дел были против него возбуждены за незаконное лишение свободы человека, превышение полномочий и служебный подлог. Его удостоверение офицера оказалось плохой подделкой, как и диплом о высшем образовании. Таковыми же оказались и письменные приказы от руководства страны, которыми он нередко козырял.В 2015 году также оказалось, что Семенченко в составе украинской делегации предоставил американским сенаторам фальшивые фотографии, которые должны были доказать присутствие российских войск в Донбассе (фотографии были из конфликтов прошлых лет и в других регионах).Еще одно дело против него возбудили за попытку формирования ЧВК (незаконного вооруженного формирования). Семенченко утверждал, что тренировал белорусских оппозиционеров по согласованию с украинской разведкой.Судебные заседания длились до марта 2021 года, когда уже новые власти Украины закрыли афериста в тюрьму. Новым властям Украины, а вернее, их западным хозяевам, не нравится бесконтрольность таких деятелей, как Семен Семенченко, хотя их используют при необходимости.И в июне 2022 года Семенченко, как и ряд других украинских проходимцев и аферистов, отпускают воевать против РФ. За него вступился глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. "Не будем вдаваться в подробности, но каким бы он ни был, он точно не самый главный враг Украины. Внес ли он свой вклад в 2014 – 2015 годы? Где он сейчас? Посмотрим",– сказал Буданов. Сам Семенченко тогда же также опубликовал письмо начальника Кирилла Буданова, который просил суд отпустить Семенченко ему на поруки. Из этого можно сделать вывод, что Семенченко сейчас работает под началом Буданова и может быть задействован на территории других стран.

https://ukraina.ru/20220203/1033208155.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, украина, афера, нацгвардия, евромайдан, россия, кирилл буданов