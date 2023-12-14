Западу придётся отказаться от идеи победы над Россией - Нарышкин - 14.12.2023 Украина.ру
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Западу придётся отказаться от идеи победы над Россией - Нарышкин
Западу придётся отказаться от идеи победы над Россией - Нарышкин - 14.12.2023 Украина.ру
Западу придётся отказаться от идеи победы над Россией - Нарышкин
Запад вынужден отказаться от идеи недопустимости победы России, сказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ
2023-12-14T17:37
2023-12-14T17:37
новости
россия
сергей нарышкин
свр
запад
победа
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Американцы и европейцы отправляют киевскому режиму "бесконечные эшелоны с оружием и военной техникой", отметил Нарышкин. Тем самым они пытаются "нанести Москве, как это было принято говорить на Западе, стратегическое поражение". Реальное же развитие ситуации на земле показывает "очевидную несбыточность таких мечтаний", считает глава российской разведки.
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новости, россия, сергей нарышкин, свр, запад, победа
Новости, Россия, Сергей Нарышкин, СВР, Запад, победа

Западу придётся отказаться от идеи победы над Россией - Нарышкин

17:37 14.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Запад вынужден отказаться от идеи недопустимости победы России, сказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ
Американцы и европейцы отправляют киевскому режиму "бесконечные эшелоны с оружием и военной техникой", отметил Нарышкин. Тем самым они пытаются "нанести Москве, как это было принято говорить на Западе, стратегическое поражение".
Реальное же развитие ситуации на земле показывает "очевидную несбыточность таких мечтаний", считает глава российской разведки.
"Сегодня западники формулируют свою цель уже по-другому, а именно: "Нельзя допустить победы России". Но и от этого постулата им придется отказаться", - указал Нарышкин.
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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