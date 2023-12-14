https://ukraina.ru/20231214/1052125125.html

Западу придётся отказаться от идеи победы над Россией - Нарышкин

Западу придётся отказаться от идеи победы над Россией - Нарышкин - 14.12.2023 Украина.ру

Западу придётся отказаться от идеи победы над Россией - Нарышкин

Запад вынужден отказаться от идеи недопустимости победы России, сказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ

2023-12-14T17:37

2023-12-14T17:37

2023-12-14T17:37

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Американцы и европейцы отправляют киевскому режиму "бесконечные эшелоны с оружием и военной техникой", отметил Нарышкин. Тем самым они пытаются "нанести Москве, как это было принято говорить на Западе, стратегическое поражение". Реальное же развитие ситуации на земле показывает "очевидную несбыточность таких мечтаний", считает глава российской разведки.

https://ukraina.ru/20231214/1052105657.html

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новости, россия, сергей нарышкин, свр, запад, победа