Коридоры жизни. Военный эксперт рассказал, как РФ эвакуирует людей, которым грозит опасность на Украине
Россия необходимо совершенствовать коридоры для переправки людей с территории Украины. Для этого нужно организовать безопасный выход людей через третьи страны и через линию боевого соприкосновения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
Россия должна создавать коридоры для тех людей, которым угрожает опасность на Украине. Эти люди могут бежать в РФ через третьи страны, но выходы там закрыты украинскими пограничниками. Этих людей отлавливают и арестовывают, рассказал эксперт.
Также можно организовать для них коридоры на линии боевого соприкосновения. Но это тоже опасно, потому что таким коридорам угрожают дроны ВСУ, минные поля и засады, добавил он.
"Я лично знаю ребят, которым удалось переправить в Россию ряд лиц, которым угрожала опасность на подконтрольной Киеву территории. Их переход был связан с невероятной опасностью. Для этого требовалась изрядная физическая подготовка", - отметил Ераносян.
Россия необходимо совершенствовать эти коридоры. Потому что без взаимодействия с ВС РФ (артиллерия, БПЛА, транспортными вертолетами) невозможно эвакуировать большое количество людей и даже детей, заключил собеседник Украина.ру.
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