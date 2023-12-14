Меня называли сумасшедшей. Яна Поплавская о помощи жертвам ВСУ на Донбассе - 14.12.2023 Украина.ру
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Меня называли сумасшедшей. Яна Поплавская о помощи жертвам ВСУ на Донбассе
Меня называли сумасшедшей. Яна Поплавская о помощи жертвам ВСУ на Донбассе - 14.12.2023 Украина.ру
Меня называли сумасшедшей. Яна Поплавская о помощи жертвам ВСУ на Донбассе
"Сын только что вернулся из Авдеевского котла", — заявила Яна Поплавская в интервью изданию Украина.ру. Известная актриса также рассказала, как помогает детям и взрослым на Донбассе и исполняет долг мамы бойца спецоперации на Украине (СВО)
2023-12-14T08:14
2023-12-14T09:05
интервью
донбасс
сво
победа
фронт
герой россии
гуманитарная помощь
актриса
авдеевка
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Актриса Яна Поплавская 12 декабря приняла участие в торжественной конференции, посвященной Дню Героев Отечества. Мероприятие, прошедшее в Центральном доме Российской армии имени М. В. Фрунзе, подготовлено Общероссийской организацией «Офицеры России».На встречу приехали более 200 генералов и офицеров участников боевых действий, в том числе специальной военной операции, 20 Героев России и Героев Советского Союза, кавалеры боевых орденов и медалей, представители ветеранских организаций."Офицеры России" также выразили поддержку Владимиру Путину, который принял решение об участии в президентских выборах в России.— Яна, вы помогаете Донецку с 2014 года. Как оцениваете ситуацию, которая происходит на ваших глазах?— Я нахожусь во всем этом с 2014 года: мои машины [с гуманитарной помощью] из года в год шли на Донбасс. Мы помогали и детям, и раненым ребятам, и домам малютки, и детским домам. Тогда мне говорили: зачем ты этим занимаешься, это так далеко, ты сумасшедшая.Для меня не было неожиданностью, когда началась спецоперация России на Украине (СВО). Ребята из Донецка и Луганска говорили о том, что такое случится — все этого ждали.Сейчас мы 24 часа в сутки помогаем фронту, детдомам, детям погибших родителей. Самое интересное, что я ни разу не выложила в Телеграм пост об этой поддержке — потому что мы в серьезном "рабочем зашоре". Я придумала это выражение, чтобы не говорить, что я устала.— Ваш сын недавно вернулся с фронта. По его настроению можно понять, что сейчас происходит на фронте?— Он вернулся из Авдеевского котла, это тяжелейшее место. Был он и в Клещеевке — там тоже нелегко.Мне сложно даже представить, чтобы солдат какой-то другой страны так стоял — вопреки всему и несмотря ни на что. Поэтому, возвращаясь к разговору о загруженности — то, что касается тыла, мы не устаем. Раз они [солдаты на фронте] не устали, то и мы не имеем права на это.Я безумно горжусь ребятами, я очень переживаю. У меня текут слезы, потому что из моих подшефных ребят из 27-й бригады, которых я провожала на фронт — фактически половины уже нет. А они любимые, родные — уже "свои".Сердце обливается кровью, кишки выворачиваются — это очень тяжело. Но это война, и она, к сожалению, не бывает без потерь. А я как мама это чувствую — вообще, любая женщина это чувствует. Руки женские и плечи женские — это все, что мы можем отдать, подставить.— Вы самая известная "Красная Шапочка", героиня из Советского Союза. Что пожелаете людям и бойцам к Новому году?— Я всех поздравляю. Знаете, мне батюшка сказал очень хорошую фразу: "Надежда побеждает страх". А я знаю, что мы с вами умеем надеется. И самое главное — мы с вами умеем любить. Любовь — свет.Я желаю нам всем скорой победы; желаю любви, надежды, веры, и чтобы мы постоянно говорили о том, что мы — едины. Ведь только вместе мы можем закончить самое главное дело нашей жизни — победить. Для того, чтобы наши мальчишки вернулись домой, чтобы мы могли их обнять и поцеловать, и сказать: "Ты дома".
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интервью, донбасс, сво, победа, фронт, герой россии, гуманитарная помощь, актриса, авдеевка
Интервью, Донбасс, СВО, победа, фронт, Герой России, гуманитарная помощь, актриса, Авдеевка

Меня называли сумасшедшей. Яна Поплавская о помощи жертвам ВСУ на Донбассе

08:14 14.12.2023 (обновлено: 09:05 14.12.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Серафима
Тимохина
автор Украина.ру
Все материалы
"Сын только что вернулся из Авдеевского котла", — заявила Яна Поплавская в интервью изданию Украина.ру. Известная актриса также рассказала, как помогает детям и взрослым на Донбассе и исполняет долг мамы бойца спецоперации на Украине (СВО)
Актриса Яна Поплавская 12 декабря приняла участие в торжественной конференции, посвященной Дню Героев Отечества. Мероприятие, прошедшее в Центральном доме Российской армии имени М. В. Фрунзе, подготовлено Общероссийской организацией «Офицеры России».
На встречу приехали более 200 генералов и офицеров участников боевых действий, в том числе специальной военной операции, 20 Героев России и Героев Советского Союза, кавалеры боевых орденов и медалей, представители ветеранских организаций.
"Офицеры России" также выразили поддержку Владимиру Путину, который принял решение об участии в президентских выборах в России.
— Яна, вы помогаете Донецку с 2014 года. Как оцениваете ситуацию, которая происходит на ваших глазах?
— Я нахожусь во всем этом с 2014 года: мои машины [с гуманитарной помощью] из года в год шли на Донбасс. Мы помогали и детям, и раненым ребятам, и домам малютки, и детским домам. Тогда мне говорили: зачем ты этим занимаешься, это так далеко, ты сумасшедшая.
Для меня не было неожиданностью, когда началась спецоперация России на Украине (СВО). Ребята из Донецка и Луганска говорили о том, что такое случится — все этого ждали.
Сейчас мы 24 часа в сутки помогаем фронту, детдомам, детям погибших родителей. Самое интересное, что я ни разу не выложила в Телеграм пост об этой поддержке — потому что мы в серьезном "рабочем зашоре". Я придумала это выражение, чтобы не говорить, что я устала.
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— Ваш сын недавно вернулся с фронта. По его настроению можно понять, что сейчас происходит на фронте?
— Он вернулся из Авдеевского котла, это тяжелейшее место. Был он и в Клещеевке — там тоже нелегко.
Мне сложно даже представить, чтобы солдат какой-то другой страны так стоял — вопреки всему и несмотря ни на что. Поэтому, возвращаясь к разговору о загруженности — то, что касается тыла, мы не устаем. Раз они [солдаты на фронте] не устали, то и мы не имеем права на это.
Я безумно горжусь ребятами, я очень переживаю. У меня текут слезы, потому что из моих подшефных ребят из 27-й бригады, которых я провожала на фронт — фактически половины уже нет. А они любимые, родные — уже "свои".
Сердце обливается кровью, кишки выворачиваются — это очень тяжело. Но это война, и она, к сожалению, не бывает без потерь. А я как мама это чувствую — вообще, любая женщина это чувствует. Руки женские и плечи женские — это все, что мы можем отдать, подставить.
— Вы самая известная "Красная Шапочка", героиня из Советского Союза. Что пожелаете людям и бойцам к Новому году?
— Я всех поздравляю. Знаете, мне батюшка сказал очень хорошую фразу: "Надежда побеждает страх". А я знаю, что мы с вами умеем надеется. И самое главное — мы с вами умеем любить. Любовь — свет.
Я желаю нам всем скорой победы; желаю любви, надежды, веры, и чтобы мы постоянно говорили о том, что мы — едины. Ведь только вместе мы можем закончить самое главное дело нашей жизни — победить. Для того, чтобы наши мальчишки вернулись домой, чтобы мы могли их обнять и поцеловать, и сказать: "Ты дома".
 
ИнтервьюДонбассСВОпобедафронтГерой Россиигуманитарная помощьактрисаАвдеевка
 
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