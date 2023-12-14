https://ukraina.ru/20231214/1052078770.html

Меня называли сумасшедшей. Яна Поплавская о помощи жертвам ВСУ на Донбассе

Меня называли сумасшедшей. Яна Поплавская о помощи жертвам ВСУ на Донбассе - 14.12.2023 Украина.ру

Меня называли сумасшедшей. Яна Поплавская о помощи жертвам ВСУ на Донбассе

"Сын только что вернулся из Авдеевского котла", — заявила Яна Поплавская в интервью изданию Украина.ру. Известная актриса также рассказала, как помогает детям и взрослым на Донбассе и исполняет долг мамы бойца спецоперации на Украине (СВО)

2023-12-14T08:14

2023-12-14T08:14

2023-12-14T09:05

интервью

донбасс

сво

победа

фронт

герой россии

гуманитарная помощь

актриса

авдеевка

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Актриса Яна Поплавская 12 декабря приняла участие в торжественной конференции, посвященной Дню Героев Отечества. Мероприятие, прошедшее в Центральном доме Российской армии имени М. В. Фрунзе, подготовлено Общероссийской организацией «Офицеры России».На встречу приехали более 200 генералов и офицеров участников боевых действий, в том числе специальной военной операции, 20 Героев России и Героев Советского Союза, кавалеры боевых орденов и медалей, представители ветеранских организаций."Офицеры России" также выразили поддержку Владимиру Путину, который принял решение об участии в президентских выборах в России.— Яна, вы помогаете Донецку с 2014 года. Как оцениваете ситуацию, которая происходит на ваших глазах?— Я нахожусь во всем этом с 2014 года: мои машины [с гуманитарной помощью] из года в год шли на Донбасс. Мы помогали и детям, и раненым ребятам, и домам малютки, и детским домам. Тогда мне говорили: зачем ты этим занимаешься, это так далеко, ты сумасшедшая.Для меня не было неожиданностью, когда началась спецоперация России на Украине (СВО). Ребята из Донецка и Луганска говорили о том, что такое случится — все этого ждали.Сейчас мы 24 часа в сутки помогаем фронту, детдомам, детям погибших родителей. Самое интересное, что я ни разу не выложила в Телеграм пост об этой поддержке — потому что мы в серьезном "рабочем зашоре". Я придумала это выражение, чтобы не говорить, что я устала.— Ваш сын недавно вернулся с фронта. По его настроению можно понять, что сейчас происходит на фронте?— Он вернулся из Авдеевского котла, это тяжелейшее место. Был он и в Клещеевке — там тоже нелегко.Мне сложно даже представить, чтобы солдат какой-то другой страны так стоял — вопреки всему и несмотря ни на что. Поэтому, возвращаясь к разговору о загруженности — то, что касается тыла, мы не устаем. Раз они [солдаты на фронте] не устали, то и мы не имеем права на это.Я безумно горжусь ребятами, я очень переживаю. У меня текут слезы, потому что из моих подшефных ребят из 27-й бригады, которых я провожала на фронт — фактически половины уже нет. А они любимые, родные — уже "свои".Сердце обливается кровью, кишки выворачиваются — это очень тяжело. Но это война, и она, к сожалению, не бывает без потерь. А я как мама это чувствую — вообще, любая женщина это чувствует. Руки женские и плечи женские — это все, что мы можем отдать, подставить.— Вы самая известная "Красная Шапочка", героиня из Советского Союза. Что пожелаете людям и бойцам к Новому году?— Я всех поздравляю. Знаете, мне батюшка сказал очень хорошую фразу: "Надежда побеждает страх". А я знаю, что мы с вами умеем надеется. И самое главное — мы с вами умеем любить. Любовь — свет.Я желаю нам всем скорой победы; желаю любви, надежды, веры, и чтобы мы постоянно говорили о том, что мы — едины. Ведь только вместе мы можем закончить самое главное дело нашей жизни — победить. Для того, чтобы наши мальчишки вернулись домой, чтобы мы могли их обнять и поцеловать, и сказать: "Ты дома".

https://ukraina.ru/20231213/1052009908.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, донбасс, сво, победа, фронт, герой россии, гуманитарная помощь, актриса, авдеевка