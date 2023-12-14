https://ukraina.ru/20231214/1052036997.html

Чужой среди чужих. Чем занимается Михаил Добкин

Чужой среди чужих. Чем занимается Михаил Добкин - 14.12.2023 Украина.ру

Чужой среди чужих. Чем занимается Михаил Добкин

Многие украинские политики всю свою карьеру отчаянно юлили между Востоком и Западом, между националистами и проросийскими украинцами, в итоге, проиграв. Вместе с ними проиграли и те обычные украинцы, которые возлагали на них свои надежды.

2023-12-14T08:02

2023-12-14T08:02

2023-12-14T08:09

эксклюзив

украина

добкин

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геннадий кернес

арсен аваков

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Одним из таких можно считать Михаила Добкина, ставленника и соратника Геннадия Кернеса и давнего противника Арсена Авакова в борьбе за Харьков. В 2014 году он был последним кандидатом на пост президента от Партии регионов, впоследствии запрещенной на Украине.Последние годы Добкин отметился рядом противоречивых заявлений, демонстрирующих его неопределенность. После начала СВО он позировал в форме ВСУ с бандеровским флагом на кепке. Затем он высказывался в поддержку Зеленского.Он обещал стереть Россию с лица земли и утверждал, что якобы очищал Харьковскую область на танке от "оккупантов". Хотя в Минобороны Украины отрицали, что он имеет к ВСУ какое-то отношение и когда-либо был мобилизован.Затем ушел в каноническую УПЦ на должность диакона, то есть, в церковь, которую Офис Зеленского старается запретить. В апреле 2023 года в Пятихатках (микрорайон Харькова) Добкин отправлял с иереем УПЦ молебен возле церкви, поврежденной обстрелами.В мае текущего года неонацисты из запрещенного в РФ "Азова" разрисовали стены в Харькове надписями "Добкин – черт", требуя осудить давнего противника своего куратора, Арсена Авакова. Проще говоря, несмотря на резкую смену политической окраски, националисты всё равно не верят Добкину, а многие из них хотели бы ему отомстить. Он так и не стал своим для новых властей, потеряв уважение своего бывшего электората.Уроженец Харькова свою политическую карьеру начал строить в своем родном городе. Он был в партии "Единая Украина", Социал-демократической партии (объединенной), "Партии регионов". В 2006 году он победил на выборах городского главы Харькова под руководством своего старшего товарища Геннадия Кернеса, который сам возглавил тогда же Харьковский горсовет. Вскоре после выборов всплыло скандальное видео с записью предвыборного обращения к харьковчанам, разошедшееся затем на цитаты. "Миша, всё переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст", - говорит ему на видео Геннадий Кернес.В 2009 году Добкин возглавляет харьковский штаб Партии регионов, а уже в 2010 он становится губернатором Харьковской области. Во время Евромайдана он резко критиковал националистов, называл их "уродами" и "клоунами". Резко выступил против сноса памятников Ленину и против культа запрещенной в РФ УПА. Тогда же он собирал средства в пользу раненых на Майдане милиционеров и сотрудников "Беркута".22 февраля 2014 года Добкин был одним из организаторов Съезда депутатов юго-восточных регионов, который поставил под вопрос легитимность новых властей. В ходе протестов против Майдана в Харькове Добкин ходил с Георгиевской лентой, осуждал фашизм и национализм, заступался за права русскоязычных. Националисты в Харькове называли его "главным ватником". Тогда же ряд европейских стран ввели против него санкции. Весной 2014 года СБУ возбудила против него уголовное дело по статье "покушение на территориальную целостность", но закрыла летом того же года. Противники Майдана в Харькове тогда утверждали, что Добкин и Кернес фактически слили город националистам, на словах обещая русскоязычным горожанам отстаивать их права и требования.В апреле 2014 года Добкин приехал в мятежный Луганск, под которым уже началось вооруженное противостояние местных жителей с националистами. Однако Добкину там не поверили и забросали его яйцами. На президентских выборах 2014 года он набрал только 3%.На парламентских выборах того же года он прошел в парламент по списку "Оппозиционного блока". В 2018 году он вышел из этой партии и объявил о регистрации новой политсилы под названием "Христианские социалисты", а в 2021 – партии "Наш дом – Харьков". Но оба политических проекта не взлетели, а на выборах мэра Харькова он проиграл Игорю Терехову.Добкин ухитрился попасть в санкционные списки РФ и ЕС а также на сайт "Миротворец". Однако еще в 2022 году украинские националисты сетовали, что за Добкина украинские власти всерьез не возьмутся, так как уверены в способности влиять на него.Но затем, уже при Зеленском, его обвинили в "незаконной поставке куриного мяса в Луганск". По этому поводу Зеленский в феврале 2022 года специально приезжал в Харьков, но через несколько дней началась СВО, а об этом деле позабыли.Однако и с политической карьерой Михаила Добкина тоже, скорее всего, покончено. Ему не удастся вписаться на руководящие должности, которые уже поделили националисты. Ему не поверят пророссийские украинцы. Единственное, что ему остается – служить диаконом в церкви и усердно молиться.

https://ukraina.ru/20220408/1033721855.html

https://ukraina.ru/20221007/1039506970.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, украина, добкин, харьков, сво, всу, упц, россия, геннадий кернес, арсен аваков, владимир зеленский