МО Украины расформирует департамент, закупивший испорченные сухпайки для военных - 13.12.2023 Украина.ру
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МО Украины расформирует департамент, закупивший испорченные сухпайки для военных
МО Украины расформирует департамент, закупивший испорченные сухпайки для военных - 13.12.2023 Украина.ру
МО Украины расформирует департамент, закупивший испорченные сухпайки для военных
Минобороны Украины ликвидирует департамент ресурсного обеспечения, закупивший испорченную партию сухпайков для Вооружённых сил страны в 2022 году. Об этом информировала пресс-служба оборонного ведомства в среду, 13 декабря
2023-12-13T22:48
2023-12-13T22:48
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Отмечается, что минобороны изымает часть сухпайков, поставленных в прошлом году без контроля качества. Партия наборов с джемом, у которых повреждена упаковка, была также изъята, несмотря на допустимые сроки годности.Сегодня департамент ресурсного обеспечения расформировывают, а его руководитель дает показания следователям. Так как в сферу ответственности департамента ресурсного обеспечения входили все решения по закупкам министерства, это создавало коррупционные риски. Чтобы этого избежать, было принято решение распределить функции между департаментом политики закупок, агентством закупок в сфере обороны (государственное предприятие "Государственный оператор тыла" ) и департаментом планирования. Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ потратил почти 300 тысяч долларов на хрусталь, часы и иконы, совершив в течение 2023 года не менее 116 закупок различных товаров и услуг. До этого Счётная палата Украины подтвердила, что в министерстве обороны страны разворовывали миллионы долларов на продуктах питания для военнослужащих.
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новости, украина, минобороны украины, коррупция, закупки, всу, сво
Новости, Украина, Минобороны Украины, коррупция, закупки, ВСУ, СВО

МО Украины расформирует департамент, закупивший испорченные сухпайки для военных

22:48 13.12.2023
 
© vesti.ua
© vesti.ua
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Минобороны Украины ликвидирует департамент ресурсного обеспечения, закупивший испорченную партию сухпайков для Вооружённых сил страны в 2022 году. Об этом информировала пресс-служба оборонного ведомства в среду, 13 декабря
Отмечается, что минобороны изымает часть сухпайков, поставленных в прошлом году без контроля качества. Партия наборов с джемом, у которых повреждена упаковка, была также изъята, несмотря на допустимые сроки годности.
Сегодня департамент ресурсного обеспечения расформировывают, а его руководитель дает показания следователям.
"Руководитель, который осуществлял подписание договоров поставки сухпайков, сейчас фигурирует в уголовном производстве, в частности по другим обвинениям", – говорится в сообщении минобороны.
Так как в сферу ответственности департамента ресурсного обеспечения входили все решения по закупкам министерства, это создавало коррупционные риски. Чтобы этого избежать, было принято решение распределить функции между департаментом политики закупок, агентством закупок в сфере обороны (государственное предприятие "Государственный оператор тыла" ) и департаментом планирования.
Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ потратил почти 300 тысяч долларов на хрусталь, часы и иконы, совершив в течение 2023 года не менее 116 закупок различных товаров и услуг.
До этого Счётная палата Украины подтвердила, что в министерстве обороны страны разворовывали миллионы долларов на продуктах питания для военнослужащих.
- РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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