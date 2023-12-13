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МО Украины расформирует департамент, закупивший испорченные сухпайки для военных

МО Украины расформирует департамент, закупивший испорченные сухпайки для военных - 13.12.2023 Украина.ру

МО Украины расформирует департамент, закупивший испорченные сухпайки для военных

Минобороны Украины ликвидирует департамент ресурсного обеспечения, закупивший испорченную партию сухпайков для Вооружённых сил страны в 2022 году. Об этом информировала пресс-служба оборонного ведомства в среду, 13 декабря

2023-12-13T22:48

2023-12-13T22:48

2023-12-13T22:48

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Отмечается, что минобороны изымает часть сухпайков, поставленных в прошлом году без контроля качества. Партия наборов с джемом, у которых повреждена упаковка, была также изъята, несмотря на допустимые сроки годности.Сегодня департамент ресурсного обеспечения расформировывают, а его руководитель дает показания следователям. Так как в сферу ответственности департамента ресурсного обеспечения входили все решения по закупкам министерства, это создавало коррупционные риски. Чтобы этого избежать, было принято решение распределить функции между департаментом политики закупок, агентством закупок в сфере обороны (государственное предприятие "Государственный оператор тыла" ) и департаментом планирования. Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ потратил почти 300 тысяч долларов на хрусталь, часы и иконы, совершив в течение 2023 года не менее 116 закупок различных товаров и услуг. До этого Счётная палата Украины подтвердила, что в министерстве обороны страны разворовывали миллионы долларов на продуктах питания для военнослужащих.

https://ukraina.ru/20230123/1042873881.html

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