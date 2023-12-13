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МО Украины расформирует департамент, закупивший испорченные сухпайки для военных
МО Украины расформирует департамент, закупивший испорченные сухпайки для военных - 13.12.2023 Украина.ру
МО Украины расформирует департамент, закупивший испорченные сухпайки для военных
Минобороны Украины ликвидирует департамент ресурсного обеспечения, закупивший испорченную партию сухпайков для Вооружённых сил страны в 2022 году. Об этом информировала пресс-служба оборонного ведомства в среду, 13 декабря
2023-12-13T22:48
2023-12-13T22:48
2023-12-13T22:48
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Отмечается, что минобороны изымает часть сухпайков, поставленных в прошлом году без контроля качества. Партия наборов с джемом, у которых повреждена упаковка, была также изъята, несмотря на допустимые сроки годности.Сегодня департамент ресурсного обеспечения расформировывают, а его руководитель дает показания следователям. Так как в сферу ответственности департамента ресурсного обеспечения входили все решения по закупкам министерства, это создавало коррупционные риски. Чтобы этого избежать, было принято решение распределить функции между департаментом политики закупок, агентством закупок в сфере обороны (государственное предприятие "Государственный оператор тыла" ) и департаментом планирования. Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ потратил почти 300 тысяч долларов на хрусталь, часы и иконы, совершив в течение 2023 года не менее 116 закупок различных товаров и услуг. До этого Счётная палата Украины подтвердила, что в министерстве обороны страны разворовывали миллионы долларов на продуктах питания для военнослужащих.
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Украина.ру
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новости, украина, минобороны украины, коррупция, закупки, всу, сво
Новости, Украина, Минобороны Украины, коррупция, закупки, ВСУ, СВО
МО Украины расформирует департамент, закупивший испорченные сухпайки для военных
Минобороны Украины ликвидирует департамент ресурсного обеспечения, закупивший испорченную партию сухпайков для Вооружённых сил страны в 2022 году. Об этом информировала пресс-служба оборонного ведомства в среду, 13 декабря
Отмечается, что минобороны изымает часть сухпайков, поставленных в прошлом году без контроля качества. Партия наборов с джемом, у которых повреждена упаковка, была также изъята, несмотря на допустимые сроки годности.
Сегодня департамент ресурсного обеспечения расформировывают, а его руководитель дает показания следователям.
"Руководитель, который осуществлял подписание договоров поставки сухпайков, сейчас фигурирует в уголовном производстве, в частности по другим обвинениям", – говорится в сообщении минобороны.
Так как в сферу ответственности департамента ресурсного обеспечения входили все решения по закупкам министерства, это создавало коррупционные риски. Чтобы этого избежать, было принято решение распределить функции между департаментом политики закупок, агентством закупок в сфере обороны (государственное предприятие "Государственный оператор тыла" ) и департаментом планирования.
Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ потратил
почти 300 тысяч долларов на хрусталь, часы и иконы, совершив в течение 2023 года не менее 116 закупок различных товаров и услуг.
До этого Счётная палата Украины подтвердила
, что в министерстве обороны страны разворовывали миллионы долларов на продуктах питания для военнослужащих.