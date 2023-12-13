https://ukraina.ru/20231213/1052083029.html

Генштаб ВСУ потратил почти 300 тысяч долларов на хрусталь, часы и иконы

Генштаб ВСУ потратил почти 300 тысяч долларов на хрусталь, часы и иконы - 13.12.2023 Украина.ру

Генштаб ВСУ потратил почти 300 тысяч долларов на хрусталь, часы и иконы

Генштаб Вооружённых сил Украины закупает подарочные итальянские шахматы, смарт-часы Apple Watch, иконы и наборы хрустальной посуды. Всего за 2023 год финансовое управление Генерального штаба ВСУ провело 116 закупок различных товаров и услуг на общую сумму почти 10 миллионов гривен (около 300 тысяч долларов), передаёт "Следствие. Инфо"

2023-12-13T20:11

2023-12-13T20:11

2023-12-13T20:11

новости

украина

генштаб

коррупция

закупки

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102276/41/1022764127_47:0:760:401_1920x0_80_0_0_9aa1c87e432eb4d5577e5fd9e4e1e219.jpg

В своём расследовании украинские журналисты опирались на данные системы электронных торгов "Прозорро". Спустя почти два года после начала Спецоперации, в Генштабе принялись покупать дорогостоящие иконы, пишет СМИ. Так, согласно заключенному договору, Генштаб заплатил предпринимательнице Неле Ильченко 36,5 тысяч гривен (почти 89 тысяч рублей) за три иконы в серебряной отделке: "Юрия Победоносца", "Неопалимая Купина" и "Святого Николая". Затем Генштаб закупил ещё четыре иконы, заплатив за них уже более 48 тысяч гривен (166 тысяч рублей): "Ангела Хранителя", "Георгия Победоносца", Божьей Матери "Семистрельной" и "Казанской" на медной основе с посеребренным покрытием, позолотой и холодной эмалью. Украинские журналисты пишут, что Генштаб также заказал за 13,4 тысяч гривен (почти 33 тысячи рублей) икону Божьей Матери "Казанская", которую сделали в Троицкой мастерской. Уточняется, что на сайте этой мастерской можно найти подобную икону за 2,9 тысяч гривен. Кроме икон, Генштаб приобрёл шахматы за 39,4 тысячи гривен (почти 96 тысяч рублей) и потратил более 68 тысяч гривен (свыше 165 тысяч рублей) на десять наборов хрустальной посуды. Ранее Счётная палата Украины подтвердила, что в министерстве обороны страны разворовывали миллионы долларов на продуктах питания для военнослужащих.

https://ukraina.ru/20230123/1042873881.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, генштаб, коррупция, закупки, всу