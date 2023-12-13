Генштаб ВСУ потратил почти 300 тысяч долларов на хрусталь, часы и иконы - 13.12.2023 Украина.ру
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Генштаб ВСУ потратил почти 300 тысяч долларов на хрусталь, часы и иконы
Генштаб ВСУ потратил почти 300 тысяч долларов на хрусталь, часы и иконы - 13.12.2023 Украина.ру
Генштаб ВСУ потратил почти 300 тысяч долларов на хрусталь, часы и иконы
Генштаб Вооружённых сил Украины закупает подарочные итальянские шахматы, смарт-часы Apple Watch, иконы и наборы хрустальной посуды. Всего за 2023 год финансовое управление Генерального штаба ВСУ провело 116 закупок различных товаров и услуг на общую сумму почти 10 миллионов гривен (около 300 тысяч долларов), передаёт "Следствие. Инфо"
2023-12-13T20:11
2023-12-13T20:11
новости
украина
генштаб
коррупция
закупки
всу
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В своём расследовании украинские журналисты опирались на данные системы электронных торгов "Прозорро". Спустя почти два года после начала Спецоперации, в Генштабе принялись покупать дорогостоящие иконы, пишет СМИ. Так, согласно заключенному договору, Генштаб заплатил предпринимательнице Неле Ильченко 36,5 тысяч гривен (почти 89 тысяч рублей) за три иконы в серебряной отделке: "Юрия Победоносца", "Неопалимая Купина" и "Святого Николая". Затем Генштаб закупил ещё четыре иконы, заплатив за них уже более 48 тысяч гривен (166 тысяч рублей): "Ангела Хранителя", "Георгия Победоносца", Божьей Матери "Семистрельной" и "Казанской" на медной основе с посеребренным покрытием, позолотой и холодной эмалью. Украинские журналисты пишут, что Генштаб также заказал за 13,4 тысяч гривен (почти 33 тысячи рублей) икону Божьей Матери "Казанская", которую сделали в Троицкой мастерской. Уточняется, что на сайте этой мастерской можно найти подобную икону за 2,9 тысяч гривен. Кроме икон, Генштаб приобрёл шахматы за 39,4 тысячи гривен (почти 96 тысяч рублей) и потратил более 68 тысяч гривен (свыше 165 тысяч рублей) на десять наборов хрустальной посуды. Ранее Счётная палата Украины подтвердила, что в министерстве обороны страны разворовывали миллионы долларов на продуктах питания для военнослужащих.
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новости, украина, генштаб, коррупция, закупки, всу
Новости, Украина, Генштаб, коррупция, закупки, ВСУ

Генштаб ВСУ потратил почти 300 тысяч долларов на хрусталь, часы и иконы

20:11 13.12.2023
 
© crime-dn.suгривны деньги уголовный кодекс взятка коррупция
гривны деньги уголовный кодекс взятка коррупция
© crime-dn.su
Читать в
Генштаб Вооружённых сил Украины закупает подарочные итальянские шахматы, смарт-часы Apple Watch, иконы и наборы хрустальной посуды. Всего за 2023 год финансовое управление Генерального штаба ВСУ провело 116 закупок различных товаров и услуг на общую сумму почти 10 миллионов гривен (около 300 тысяч долларов), передаёт "Следствие. Инфо"
В своём расследовании украинские журналисты опирались на данные системы электронных торгов "Прозорро". Спустя почти два года после начала Спецоперации, в Генштабе принялись покупать дорогостоящие иконы, пишет СМИ.
Так, согласно заключенному договору, Генштаб заплатил предпринимательнице Неле Ильченко 36,5 тысяч гривен (почти 89 тысяч рублей) за три иконы в серебряной отделке: "Юрия Победоносца", "Неопалимая Купина" и "Святого Николая".
Затем Генштаб закупил ещё четыре иконы, заплатив за них уже более 48 тысяч гривен (166 тысяч рублей): "Ангела Хранителя", "Георгия Победоносца", Божьей Матери "Семистрельной" и "Казанской" на медной основе с посеребренным покрытием, позолотой и холодной эмалью.
Украинские журналисты пишут, что Генштаб также заказал за 13,4 тысяч гривен (почти 33 тысячи рублей) икону Божьей Матери "Казанская", которую сделали в Троицкой мастерской. Уточняется, что на сайте этой мастерской можно найти подобную икону за 2,9 тысяч гривен.

"К слову, в конце 2022 года Генштаб тоже покупал пять икон у Нели Ильченко за 35,9 тысяч гривен", – добавляет СМИ.

Кроме икон, Генштаб приобрёл шахматы за 39,4 тысячи гривен (почти 96 тысяч рублей) и потратил более 68 тысяч гривен (свыше 165 тысяч рублей) на десять наборов хрустальной посуды.

"В течение этого года Генштаб организовал 20 различных закупок наградных часов. На это потратили 3,9 миллионов гривен в целом, из которых 1,1 миллион - на покупку смарт-часов. Например, 30 июня 2023-го Генштаб ВСУ купил 21 Apple Watch за 290 тысяч гривен", – утверждают журналисты.

Ранее Счётная палата Украины подтвердила, что в министерстве обороны страны разворовывали миллионы долларов на продуктах питания для военнослужащих.
- РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 15:53
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20:34В Раде предложили ввести ответственность за унижение по языковому принципу
20:11Генштаб ВСУ потратил почти 300 тысяч долларов на хрусталь, часы и иконы
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