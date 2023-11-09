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Минобороны Украины "потеряло" 2 млрд грн на контрактах

Минобороны Украины "потеряло" 2 млрд грн на контрактах - 09.11.2023 Украина.ру

Минобороны Украины "потеряло" 2 млрд грн на контрактах

Почти двумя миллиардами гривен (55,5 миллионами долларов) министерство обороны Украины снабдило мошенников, подписав контракты с "серыми" фирмами. Из-за этого армия лишилась боеприпасов, шлемов и бронежилетов, следует из журналистского расследования hromadske

2023-11-09T01:05

2023-11-09T01:05

2023-11-09T01:05

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Речь идёт о контрактах, заключённых оборонным ведомством Украины в прошлом году. Тогда были подписаны договоры с компаниями "Львовский арсенал" на поставку 100 тысяч минометных мин ($37,6 млн), с хорватской WDG promet — на 30 тысяч танковых выстрелов (€32,5 млн) и словацкой Sevotech о закупке 15 тысяч комплектов шлемов и бронежилетов (€13 млн). Как уточняют журналисты, "Львовскому арсеналу" почти все средства были заплачены вперед. Со стороны министерства контракт подписал бывший и.о. директора Департамента военно-технической политики Александр Лиев, а за "Львовский арсенал" — экс-депутат Юрий Збитнев, который оказался ещё и директором предприятия. Позже было установлено, что в этом контракте между министерством обороны Украины и реальным производителем вооружения стояло три фирмы-"прокладки", миссия которых заключалась в том, чтобы получать средства. Реальная схема соглашения выглядела так: Elmech Sintermak (Хорватия) – WDG (Хорватия) – Sevotech (Словакия) – "Львовский арсенал" (Украина) – Министерство обороны Украины. "Львовский арсенал" перечислил своим зарубежным партнерам 30% полученных средств. Остальные средства на счетах компании арестовало минобороны, потому как сроки поставок были сорваны. В свою очередь, хорватский завод Elmech Sintermak сообщил украинским журналистам, что никогда не получал денег. Отмечается, что у WDG promet был ещё один провальный контракт с минобороны на поставку в страну 30-ти тысяч танковых выстрелов калибра 125 мм за 32,5 миллионов евро. Их боевики ВСУ также не увидели. Переплата по этому контракту составила 10%, то есть более трёх миллионов евро. Всего по двум контрактам Украина заплатила WDG promet 14,6 миллионов евро. От этих денег почти ничего не осталось. Примечательно, что до обмана с минами для армии, словацкая фирма Sevotech уже контактировала с минобороны Украины. Речь идёт о соглашении по поставке 17-ти тысяч комплектов шлемов и бронежилетов за 13-ть миллионов евро. Десять тысяч таких комплектов "потерялось", а в ВСУ доставили только три тысячи шлемов и бронежилетов. Ранее Счётная палата Украины подтвердила, что в министерстве обороны страны разворовывали миллионы долларов на продуктах питания для военнослужащих. Оплата поставленных продуктов питания для ВСУ согласно отчёту произошла на основании заключенных дополнительных соглашений, где цены были уменьшены после публикации расследования.

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новости, украина, коррупция, коррупционеры, минобороны украины, сво, всу, амуниция, оружие, боеприпасы, закупки