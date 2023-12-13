https://ukraina.ru/20231213/1052011951.html

Демократы предложили республиканцам отложить каникулы ради Украины

Демократы предложили республиканцам отложить каникулы ради Украины - 13.12.2023 Украина.ру

Демократы предложили республиканцам отложить каникулы ради Украины

Продлить сессию палаты представителей Конгресса, отложив новогодние каникулы предложил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. На эти меры следует пойти ради того, чтобы Украина получила новые средства, сообщает РИА Новости

2023-12-13T01:00

2023-12-13T01:00

2023-12-13T01:01

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Ответ, который последовал на такой запрос, Шумер не привёл. Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл признал "практическую невозможность" утвердить до рождества дополнительные ассигнования, запрашиваемые Белым домом, в том числе 61 миллиард долларов на нужды Украины. Более того, он заявил, что “будет нелегко” одобрить пакет иностранной помощи Киеву, если он затянется до января, а затем увязнет в переговорах по законопроекту о долгосрочном государственном финансировании. Во вторник, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить дополнительное финансирование Киева. Он произнёс перед сенаторами речь, которой намеревался изменить позицию некоторых законодателей. Как написало позже издание The Guardian, сенаторов-республиканцев, которые выступали против дальнейшего финансирования Украины, призыв Зеленского не тронул.

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новости, украина, сша, военная помощь, военная техника, финансирование, конгресс сша, сво