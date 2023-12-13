Демократы предложили республиканцам отложить каникулы ради Украины
01:00 13.12.2023 (обновлено: 01:01 13.12.2023)
© AP / J. Scott Applewhite, Pool
© AP / J. Scott Applewhite, Pool
Продлить сессию палаты представителей Конгресса, отложив новогодние каникулы предложил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. На эти меры следует пойти ради того, чтобы Украина получила новые средства, сообщает РИА Новости
"Вчера вечером я говорил со спикером (Майком) Джонсоном и призывал его продлить немного сессию палаты, чтобы дать шанс на согласование запроса о дополнительных ассигнованиях", - рассказал он журналистам.
Ответ, который последовал на такой запрос, Шумер не привёл.
Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл признал "практическую невозможность" утвердить до рождества дополнительные ассигнования, запрашиваемые Белым домом, в том числе 61 миллиард долларов на нужды Украины. Более того, он заявил, что “будет нелегко” одобрить пакет иностранной помощи Киеву, если он затянется до января, а затем увязнет в переговорах по законопроекту о долгосрочном государственном финансировании.
Во вторник, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить дополнительное финансирование Киева. Он произнёс перед сенаторами речь, которой намеревался изменить позицию некоторых законодателей. Как написало позже издание The Guardian, сенаторов-республиканцев, которые выступали против дальнейшего финансирования Украины, призыв Зеленского не тронул.