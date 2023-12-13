Демократы предложили республиканцам отложить каникулы ради Украины - 13.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231213/1052011951.html
Демократы предложили республиканцам отложить каникулы ради Украины
Демократы предложили республиканцам отложить каникулы ради Украины - 13.12.2023 Украина.ру
Демократы предложили республиканцам отложить каникулы ради Украины
Продлить сессию палаты представителей Конгресса, отложив новогодние каникулы предложил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. На эти меры следует пойти ради того, чтобы Украина получила новые средства, сообщает РИА Новости
2023-12-13T01:00
2023-12-13T01:01
новости
украина
сша
военная помощь
военная техника
финансирование
конгресс сша
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103353/97/1033539740_0:0:5456:3070_1920x0_80_0_0_548885aab4ee4593c4c4c2ae0b4556e0.jpg
Ответ, который последовал на такой запрос, Шумер не привёл. Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл признал "практическую невозможность" утвердить до рождества дополнительные ассигнования, запрашиваемые Белым домом, в том числе 61 миллиард долларов на нужды Украины. Более того, он заявил, что “будет нелегко” одобрить пакет иностранной помощи Киеву, если он затянется до января, а затем увязнет в переговорах по законопроекту о долгосрочном государственном финансировании. Во вторник, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить дополнительное финансирование Киева. Он произнёс перед сенаторами речь, которой намеревался изменить позицию некоторых законодателей. Как написало позже издание The Guardian, сенаторов-республиканцев, которые выступали против дальнейшего финансирования Украины, призыв Зеленского не тронул.
https://ukraina.ru/20231212/1052011317.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103353/97/1033539740_287:0:5136:3637_1920x0_80_0_0_e7e3adc13fefd8e4766b9fe726ae39aa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, военная помощь, военная техника, финансирование, конгресс сша, сво
Новости, Украина, США, военная помощь, военная техника, финансирование, Конгресс США, СВО

Демократы предложили республиканцам отложить каникулы ради Украины

01:00 13.12.2023 (обновлено: 01:01 13.12.2023)
 
© AP / J. Scott Applewhite, Pool
- РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP / J. Scott Applewhite, Pool
Читать в
Продлить сессию палаты представителей Конгресса, отложив новогодние каникулы предложил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. На эти меры следует пойти ради того, чтобы Украина получила новые средства, сообщает РИА Новости
"Вчера вечером я говорил со спикером (Майком) Джонсоном и призывал его продлить немного сессию палаты, чтобы дать шанс на согласование запроса о дополнительных ассигнованиях", - рассказал он журналистам.
Ответ, который последовал на такой запрос, Шумер не привёл.
Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл признал "практическую невозможность" утвердить до рождества дополнительные ассигнования, запрашиваемые Белым домом, в том числе 61 миллиард долларов на нужды Украины. Более того, он заявил, что “будет нелегко” одобрить пакет иностранной помощи Киеву, если он затянется до января, а затем увязнет в переговорах по законопроекту о долгосрочном государственном финансировании.
Во вторник, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить дополнительное финансирование Киева. Он произнёс перед сенаторами речь, которой намеревался изменить позицию некоторых законодателей. Как написало позже издание The Guardian, сенаторов-республиканцев, которые выступали против дальнейшего финансирования Украины, призыв Зеленского не тронул.
Джо Байден смеется в ответ на вопрос журналиста
Вчера, 23:58
Байдена рассмешил вопрос о том, желает ли он победы УкраиныПрезидента США Джозефа Байдена рассмешил вопрос журналиста о том, желает ли он победы Украины. Видеозапись со встречи Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским распространили в соцсетях
 
НовостиУкраинаСШАвоенная помощьвоенная техникафинансированиеКонгресс СШАСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:22Зеленский заявил о необходимости победы над Россией в воздухе
01:54Киевские каратели за сутки 10 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
01:42Украина станет членом НАТО только после победы в конфликте – Байден
01:29Зеленский отверг возможность территориальных уступок РФ
01:20США продолжат вооружать Украину, но без дополнительной помощи средства закончатся скоро – Байден
01:00Демократы предложили республиканцам отложить каникулы ради Украины
00:45Будапешт готов снять вето на €50 млрд помощи Украине, если ЕС разморозит средства Венгрии
00:25Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах победы Украины – Bloomberg
00:15Западные журналисты заметили как в США стали брезговать обществом Зеленского
23:59Зеленский заявил Байдену о притязаниях на замороженные активы РФ
23:58Байдена рассмешил вопрос о том, желает ли он победы Украины
23:35В Конгрессе заявили о невозможности принятия закона о помощи Киеву до Рождества
23:21Движение на одном КПП на польско-украинской границе разблокировано
22:59Украине выделят новый пакет военной помощи на $200 млн
22:50Работу "Киевстара" пообещали восстановить в течение недели
22:26Генштаб ВСУ сообщает о сложной ситуации на Авдеевском направлении
22:07В Раде назвали главный принцип комплектации ВСУ – не качество, а количество
21:46Умеров заявил, что увольнение главкома ВСУ Залужного не планируется
21:22В ВСУ намерены призывать мужчин старше 40 лет
21:17Дмитрий Ефимов о Зеленском в США: Возможно, президент Украины договорится о небольших подачках
Лента новостейМолния